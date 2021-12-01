https://uz.sputniknews.ru/20211201/kto-i-kak-ugovoril-munisu-rizaevu-i-rayxon-vystupit-na-odnoy-stsene-21597771.html
Кто и как уговорил Мунису Ризаеву и Райхон выступить на одной сцене
Кто и как уговорил Мунису Ризаеву и Райхон выступить на одной сцене
Поклонников артисток попросили не распространять сплетни и не писать на эту тему, поскольку может возникнуть конфликт.
2021-12-01T15:16+0500
2021-12-01T15:16+0500
2021-12-01T15:16+0500
это интересно
райхон ганиева
муниса ризаева
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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. На днях узбекские артистки Муниса Ризаева и Райхон Ганиева спели дуэтом концерте "Семь звезд". Певицы исполнили композицию "Бор ёки йок".Казалось бы, давние обиды забыты, однако поклонники заметили, что Ризаева и Ганиева стояли по разные стороны от сцены.Как оказалось, звезды не помирились и сотрудничают только по работе. Позднее Райхон написала в своем Instagram, что "ни с кем не ссорилась", но при этом намекнула, что конфликт все-таки есть. Узбекский шоумен Даврон Кабулов прокомментировал ситуацию. Он рассказал, как ему удалось уговорить артисток выступить на одной сцене."Обе певицы признались, они согласились выступить только потому, что я являюсь их другом. Честно, я не знал, что настолько важен для них", — отметил Кабулов.Он добавил, что сделал все, что от него зависело, чтобы между звездами сохранились хорошие отношения. Однако более вмешиваться не будет.Кабулов попросил поклонников артисток не распространять сплетни и не писать им, поскольку это может спровоцировать новый виток конфликта.
https://uz.sputniknews.ru/20211130/obmaterila-menya-pered-stranoy-rayxon-o-ssore-s-munisoy-rizaevoy-21582669.html
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райхон ганиева, муниса ризаева
Кто и как уговорил Мунису Ризаеву и Райхон выступить на одной сцене
Поклонников артисток попросили не распространять сплетни и не писать на эту тему, поскольку может возникнуть конфликт.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. На днях узбекские артистки Муниса Ризаева и Райхон Ганиева спели дуэтом концерте "Семь звезд". Певицы исполнили композицию "Бор ёки йок".
Казалось бы, давние обиды забыты, однако поклонники заметили, что Ризаева и Ганиева стояли по разные стороны от сцены.
Как оказалось, звезды не помирились и сотрудничают только по работе. Позднее Райхон написала в своем Instagram, что "ни с кем не ссорилась", но при этом намекнула, что конфликт все-таки есть.
"Это она обматерила меня перед всей страной. Во-вторых, я согласилась на дуэт только из-за Даврона Кабулова, организатора концерта", — писала артистка комментариях.
Узбекский шоумен Даврон Кабулов прокомментировал ситуацию. Он рассказал, как ему удалось уговорить артисток выступить на одной сцене.
"Обе певицы признались, они согласились выступить только потому, что я являюсь их другом. Честно, я не знал, что настолько важен для них", — отметил Кабулов.
Он добавил, что сделал все, что от него зависело, чтобы между звездами сохранились хорошие отношения. Однако более вмешиваться не будет.
Кабулов попросил поклонников артисток не распространять сплетни и не писать им, поскольку это может спровоцировать новый виток конфликта.