https://uz.sputniknews.ru/20211201/kto-i-kak-ugovoril-munisu-rizaevu-i-rayxon-vystupit-na-odnoy-stsene-21597771.html

Кто и как уговорил Мунису Ризаеву и Райхон выступить на одной сцене

Кто и как уговорил Мунису Ризаеву и Райхон выступить на одной сцене

Поклонников артисток попросили не распространять сплетни и не писать на эту тему, поскольку может возникнуть конфликт.

2021-12-01T15:16+0500

2021-12-01T15:16+0500

2021-12-01T15:16+0500

это интересно

райхон ганиева

муниса ризаева

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. На днях узбекские артистки Муниса Ризаева и Райхон Ганиева спели дуэтом концерте "Семь звезд". Певицы исполнили композицию "Бор ёки йок".Казалось бы, давние обиды забыты, однако поклонники заметили, что Ризаева и Ганиева стояли по разные стороны от сцены.Как оказалось, звезды не помирились и сотрудничают только по работе. Позднее Райхон написала в своем Instagram, что "ни с кем не ссорилась", но при этом намекнула, что конфликт все-таки есть. Узбекский шоумен Даврон Кабулов прокомментировал ситуацию. Он рассказал, как ему удалось уговорить артисток выступить на одной сцене."Обе певицы признались, они согласились выступить только потому, что я являюсь их другом. Честно, я не знал, что настолько важен для них", — отметил Кабулов.Он добавил, что сделал все, что от него зависело, чтобы между звездами сохранились хорошие отношения. Однако более вмешиваться не будет.Кабулов попросил поклонников артисток не распространять сплетни и не писать им, поскольку это может спровоцировать новый виток конфликта.

https://uz.sputniknews.ru/20211130/obmaterila-menya-pered-stranoy-rayxon-o-ssore-s-munisoy-rizaevoy-21582669.html

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райхон ганиева, муниса ризаева