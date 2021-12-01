https://uz.sputniknews.ru/20211201/moskva--pervaya-v-evrope-po-innovatsiyam-protiv-covid-19-21598364.html

Москва – первая в Европе по инновациям против COVID-19

Москва – первая в Европе по инновациям против COVID-19

В мировом рейтинге российская столица уступает лишь Нью-Йорку и Сан-Франциско.

2021-12-01T13:09+0500

2021-12-01T13:09+0500

2021-12-01T13:09+0500

россия

москва

инновации

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Москва возглавила рейтинг европейских городов по инновациям, помогающим в формировании устойчивости коронавирусу. Рейтинг опубликовало международное исследовательское агентство StartupBlink.В мировом рейтинге российская столица занимает третье место – выше нее только Сан-Франциско и Нью-Йорк. Замыкают пятерку лидеров Бостон и Лондон.Добиться высоких показателей Москве помогло почти 160 передовых решений, которые применяются для борьбы с распространением коронавируса, сообщает официальный портал мэра Москвы, - Среди них алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта. Это методика уже помогла рентгенологам проанализировать более трех миллионов исследований".Еще одно новшество - облачная платформа. Она объединяет пациентов, врачей, медицинские и страховые компании, фармакологические производства и сайты.Сюда же можно отнести и инновации, помогающие горожанам адаптироваться к режиму ограничений во время пандемии. К ним относятся проекты в сфере дистанционной работы и учебы, электронной коммерции и логистики, умного туризма.В борьбе с коронавирусом Москва отказалась от крайностей. Ставку сделали на профилактику: увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации, запатентовали онлайн-программы и платформы для обучения, развивали возможности телемедицины.Рейтинг строился на основе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом. В проекте участвовали около 100 крупных городов и 40 стран мира.Проект глобальной карты запустили в марте 2020 года. За год в базу данных добавили более тысячи решений.При составлении рейтинга учитывались количество и тип инноваций против коронавируса. Проекты-участники должны были отвечать трем базовым критериям: инновационность, релевантность (решение должно непосредственно отвечать на вызовы COVID-19) и достоверность. Дополнительные баллы давались за отдельные выдающиеся инициативы.

https://uz.sputniknews.ru/20211125/megafon-obsujdaet-v-tashkente-razvitie-innovatsionnyx-servisov-21516176.html

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москва, инновации, коронавирус covid-19