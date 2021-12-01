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Москва – первая в Европе по инновациям против COVID-19
Москва – первая в Европе по инновациям против COVID-19
В мировом рейтинге российская столица уступает лишь Нью-Йорку и Сан-Франциско.
2021-12-01T13:09+0500
2021-12-01T13:09+0500
россия
москва
инновации
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Москва возглавила рейтинг европейских городов по инновациям, помогающим в формировании устойчивости коронавирусу. Рейтинг опубликовало международное исследовательское агентство StartupBlink.В мировом рейтинге российская столица занимает третье место – выше нее только Сан-Франциско и Нью-Йорк. Замыкают пятерку лидеров Бостон и Лондон.Добиться высоких показателей Москве помогло почти 160 передовых решений, которые применяются для борьбы с распространением коронавируса, сообщает официальный портал мэра Москвы, - Среди них алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта. Это методика уже помогла рентгенологам проанализировать более трех миллионов исследований".Еще одно новшество - облачная платформа. Она объединяет пациентов, врачей, медицинские и страховые компании, фармакологические производства и сайты.Сюда же можно отнести и инновации, помогающие горожанам адаптироваться к режиму ограничений во время пандемии. К ним относятся проекты в сфере дистанционной работы и учебы, электронной коммерции и логистики, умного туризма.В борьбе с коронавирусом Москва отказалась от крайностей. Ставку сделали на профилактику: увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации, запатентовали онлайн-программы и платформы для обучения, развивали возможности телемедицины.Рейтинг строился на основе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом. В проекте участвовали около 100 крупных городов и 40 стран мира.Проект глобальной карты запустили в марте 2020 года. За год в базу данных добавили более тысячи решений.При составлении рейтинга учитывались количество и тип инноваций против коронавируса. Проекты-участники должны были отвечать трем базовым критериям: инновационность, релевантность (решение должно непосредственно отвечать на вызовы COVID-19) и достоверность. Дополнительные баллы давались за отдельные выдающиеся инициативы.
https://uz.sputniknews.ru/20211125/megafon-obsujdaet-v-tashkente-razvitie-innovatsionnyx-servisov-21516176.html
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москва, инновации, коронавирус covid-19

Москва – первая в Европе по инновациям против COVID-19

13:09 01.12.2021
© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкСамолеты-буксировщики мишеней Су-25БМ пролетают над деловым центром "Москва-сити" во время воздушной части парада Победы
Самолеты-буксировщики мишеней Су-25БМ пролетают над деловым центром Москва-сити во время воздушной части парада Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Alexander Vilf
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В мировом рейтинге российская столица уступает лишь Нью-Йорку и Сан-Франциско.
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Москва возглавила рейтинг европейских городов по инновациям, помогающим в формировании устойчивости коронавирусу. Рейтинг опубликовало международное исследовательское агентство StartupBlink.
В мировом рейтинге российская столица занимает третье место – выше нее только Сан-Франциско и Нью-Йорк. Замыкают пятерку лидеров Бостон и Лондон.
Добиться высоких показателей Москве помогло почти 160 передовых решений, которые применяются для борьбы с распространением коронавируса, сообщает официальный портал мэра Москвы, - Среди них алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта. Это методика уже помогла рентгенологам проанализировать более трех миллионов исследований".
Еще одно новшество - облачная платформа. Она объединяет пациентов, врачей, медицинские и страховые компании, фармакологические производства и сайты.
Сюда же можно отнести и инновации, помогающие горожанам адаптироваться к режиму ограничений во время пандемии. К ним относятся проекты в сфере дистанционной работы и учебы, электронной коммерции и логистики, умного туризма.
В борьбе с коронавирусом Москва отказалась от крайностей. Ставку сделали на профилактику: увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации, запатентовали онлайн-программы и платформы для обучения, развивали возможности телемедицины.
Рейтинг строился на основе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом. В проекте участвовали около 100 крупных городов и 40 стран мира.
Проект глобальной карты запустили в марте 2020 года. За год в базу данных добавили более тысячи решений.
При составлении рейтинга учитывались количество и тип инноваций против коронавируса. Проекты-участники должны были отвечать трем базовым критериям: инновационность, релевантность (решение должно непосредственно отвечать на вызовы COVID-19) и достоверность. Дополнительные баллы давались за отдельные выдающиеся инициативы.
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