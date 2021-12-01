https://uz.sputniknews.ru/20211201/nu-ka-dyxni-uchenye-sozdali-pribor-opredelyayuschiy-koronavirus-po-vydoxu-21606830.html

Ну-ка дыхни! Ученые создали прибор, определяющий коронавирус по выдоху

Ну-ка дыхни! Ученые создали прибор, определяющий коронавирус по выдоху

Аппарат уже прошел испытания в аэропортах и торговых центрах, теперь его протестируют в клиниках.

2021-12-01T19:05+0500

2021-12-01T19:05+0500

2021-12-01T19:05+0500

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инновации

ученые

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Разработан газоанализатор, способный определить коронавирус у человека по выдоху, сообщает издание РАН "Наука в Сибири".Аппарат создали ученые Института автоматики и электрометрии СО РАН совместно с новосибирской инновационной компаниейПо словам научного сотрудника института Александра Кугаевских, в основе аппарата лежит метод оптико-эмиссионной спектрометрии, и для его корректной работы была разработана специальная нейронная сеть.Газоанализатор уже прошел испытание в аэропортах и некоторых торговых центрах. Теперь для получения медицинской сертификации аппарат протестируют в нескольких клиниках Москвы. Сертифицировать технологию могут уже в конце января 2022 года.

https://uz.sputniknews.ru/20211201/v-mininnovatsiy-vyyasnili-obnarujen-li-v-uzbekistane-novyy-shtamm-omikron-21604013.html

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инновации, ученые, коронавирус covid-19