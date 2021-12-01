https://uz.sputniknews.ru/20211201/nu-ka-dyxni-uchenye-sozdali-pribor-opredelyayuschiy-koronavirus-po-vydoxu-21606830.html
Ну-ка дыхни! Ученые создали прибор, определяющий коронавирус по выдоху
Ну-ка дыхни! Ученые создали прибор, определяющий коронавирус по выдоху
Аппарат уже прошел испытания в аэропортах и торговых центрах, теперь его протестируют в клиниках.
2021-12-01T19:05+0500
2021-12-01T19:05+0500
2021-12-01T19:05+0500
это интересно
инновации
ученые
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Разработан газоанализатор, способный определить коронавирус у человека по выдоху, сообщает издание РАН "Наука в Сибири".Аппарат создали ученые Института автоматики и электрометрии СО РАН совместно с новосибирской инновационной компаниейПо словам научного сотрудника института Александра Кугаевских, в основе аппарата лежит метод оптико-эмиссионной спектрометрии, и для его корректной работы была разработана специальная нейронная сеть.Газоанализатор уже прошел испытание в аэропортах и некоторых торговых центрах. Теперь для получения медицинской сертификации аппарат протестируют в нескольких клиниках Москвы. Сертифицировать технологию могут уже в конце января 2022 года.
https://uz.sputniknews.ru/20211201/v-mininnovatsiy-vyyasnili-obnarujen-li-v-uzbekistane-novyy-shtamm-omikron-21604013.html
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
инновации, ученые, коронавирус covid-19
Ну-ка дыхни! Ученые создали прибор, определяющий коронавирус по выдоху
Аппарат уже прошел испытания в аэропортах и торговых центрах, теперь его протестируют в клиниках.
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik.
Разработан газоанализатор, способный определить коронавирус у человека по выдоху, сообщает издание РАН "Наука в Сибири
".
Аппарат создали ученые Института автоматики и электрометрии СО РАН совместно с новосибирской инновационной компанией
"Газоанализаторы Healthmonitor позволяют по выдоху определять заболевания дыхательной системы, некоторые — желудочно-кишечного тракта, диагностировать диабет и COVID-19. В случае с коронавирусом точность анализа равняется 90-95% и варьируется в зависимости от штамма. Для этого нужно лишь подышать в трубочку. Результат выдается практически моментально", - говорится в сообщении.
По словам научного сотрудника института Александра Кугаевских, в основе аппарата лежит метод оптико-эмиссионной спектрометрии, и для его корректной работы была разработана специальная нейронная сеть.
Газоанализатор уже прошел испытание в аэропортах и некоторых торговых центрах. Теперь для получения медицинской сертификации аппарат протестируют в нескольких клиниках Москвы. Сертифицировать технологию могут уже в конце января 2022 года.
"Основная сложность — собрать большую достоверную выборку с диагнозом. Все исследования, посвященные диагностике по выдоху, опирались на выборки в 20-25 человек. Наша же работа по диагностике COVID-19 основана на более чем 300 гарантированно подтвержденных диагнозах", - отметил Кугаевских.