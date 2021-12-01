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В Мининноваций выяснили, обнаружен ли в Узбекистане новый штамм "омикрон"
В Мининноваций выяснили, обнаружен ли в Узбекистане новый штамм "омикрон"
По данным министерства, узнать о том, проник ли новый вирус в страну можно через предварительно взятые образцы у граждан, недавно посетивших регионы, где был обнаружен штамм "омикрон".
2021-12-01T17:05+0500
2021-12-01T17:58+0500
общество
министерство инновационного развития узбекистана
коронавирус covid-19
пандемия
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. На данный момент в Узбекистане не обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2: B.1.1.529. ("Омикрон), сообщили в пресс-службе Мининноваций.По данным министерства, узнать о том, проник ли новый вирус в страну можно через предварительно взятые образцы у граждан, недавно посетивших регионы, где был обнаружен штамм "омикрон".В настоящее время в центре передовых технологий при Министерстве инновационного развития для выявления и исследования новых штаммов коронавируса методом ПЦР-скрининга проверяются образцы, взятые у пациентов инфекционных больниц. Затем в лаборатории производится расшифровка нуклеотидной последовательности положительных образцов на предмет выявления мутаций в S гене специфичных штамму "омикрон".Ранее Узбекистан приостановил авиасообщение с несколькими странами, где уже был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон". В список попали ЮАР, Ботсвана, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Лесото, Эсватини, Танзания и Гонконг.К тому же по решению Специальной республиканской комиссии, узбекистанцам было рекомендовано встречать новогодние праздники в узком семейном кругу для поддержания стабильности эпидситуации в стране и предотвращения проникновения в республику нового штамма коронавируса "омикрон".
https://uz.sputniknews.ru/20211201/vrach-obyasnil-naskolko-shtamm-omikron-opasnee-delty--video-21595782.html
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министерство инновационного развития узбекистана, коронавирус covid-19, пандемия

В Мининноваций выяснили, обнаружен ли в Узбекистане новый штамм "омикрон"

17:05 01.12.2021 (обновлено: 17:58 01.12.2021)
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В настоящее время в центре передовых технологий при Министерстве инновационного развития для выявления и исследования новых штаммов коронавируса методом ПЦР-скрининга проверяются образцы, взятые у пациентов инфекционных больниц.
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. На данный момент в Узбекистане не обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2: B.1.1.529. ("Омикрон), сообщили в пресс-службе Мининноваций.
По данным министерства, узнать о том, проник ли новый вирус в страну можно через предварительно взятые образцы у граждан, недавно посетивших регионы, где был обнаружен штамм "омикрон".
В настоящее время в центре передовых технологий при Министерстве инновационного развития для выявления и исследования новых штаммов коронавируса методом ПЦР-скрининга проверяются образцы, взятые у пациентов инфекционных больниц. Затем в лаборатории производится расшифровка нуклеотидной последовательности положительных образцов на предмет выявления мутаций в S гене специфичных штамму "омикрон".
Водовозов об омикроне: Задача любого вируса – размножаться и захватывать больше новых хозяев - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2021
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Ранее Узбекистан приостановил авиасообщение с несколькими странами, где уже был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон". В список попали ЮАР, Ботсвана, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Лесото, Эсватини, Танзания и Гонконг.
К тому же по решению Специальной республиканской комиссии, узбекистанцам было рекомендовано встречать новогодние праздники в узком семейном кругу для поддержания стабильности эпидситуации в стране и предотвращения проникновения в республику нового штамма коронавируса "омикрон".
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