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Самый ароматный: традиционный рождественский фруктовый кекс
Самый ароматный: традиционный рождественский фруктовый кекс
На дворе – начало декабря. Самое время подумать о новогоднем столе. Предлагаем вам испечь традиционное европейское рождественское лакомство: фруктовый кекс.
2021-12-01T07:00+0500
2021-12-01T09:33+0500
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новый год
рецепт
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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Штоллен – традиционный немецкий фруктовый кекс – обязательный атрибут новогоднего стола. Выпекается он заранее, за несколько недель, чтобы успеть как следует "вызреть", пропитаться ароматом сухофруктов и специй. Предлагаем вам подборку проверенных рецептов рождественских фруктовых кексов.Классический штолленИнгредиентыФруктовая начинка:Тесто:ПриготовлениеИзюм перемешайте с вишней или клюквой, добавьте крупно порубленные орехи, цукаты и финики, цедру апельсина и лимона. Из апельсина выжмите сок, добавьте ром или бренди и залейте начинку. Дайте настояться 12-16 часов.Дрожжи смешайте с чайной ложкой сахара и половиной теплого молока, перемешайте, поставьте опару в теплое место.Перемешайте муку, оставшийся сахар, соль и специи, добавьте оставшееся молоко и опару.Тесто хорошо вымесите, затем добавьте в него размягченное сливочное масло и месите до однородности. Поставьте тесто в теплое место на час-полтора. Когда тесто поднимется, добавьте в него миндальную муку и всю начинку вместе с жидкостью, хорошо вымесите. Тесто разровняйте, сложите "конвертиком" и переложите на противень, покрытый пергаментом. Оставьте на 30-45 минут.Выпекайте штоллены при 190 градусах 60-70 минут, пока не зарумянятся. Готовые горячие штоллены смажьте растопленным сливочным маслом и густо посыпьте сахарной пудрой.Остывшие кексы тщательно заверните в пергамент, затем в фольгу и оставьте "созревать" при комнатной температуре.Творожный штолленИнгредиенты:ПриготовлениеМягкое сливочное масло взбейте с сахаром, добавьте яйца, еще раз взбейте. Добавьте творог, 1 ст. л. ванильного сахара, лимонный сок и цедру, взбейте.Смешайте муку с пекарским порошком, просейте в маслянно-яично-творожную массу и замесите тесто. Вмешайте миндаль, цукаты и изюм, слегка присыпанный мукой.Тесто разделите на 2 части, сверните в два "конвертика". Выпекайте около часа при 180 градусов. Еще теплый штоллен смажьте сливочным маслом и посыпьте сахарной пудрой.Остывший кекс заверните в пергамент и фольгу и оставьте "дозревать" на несколько недель.Традиционный английский фруктовый кексИнгредиенты:ПриготовлениеОрехи и сухофрукты залете на ночь бренди или другим ароматным алкоголем. Смешайте все ингредиенты для теста, тщательно вымесите, затем добавьте начинку. Тесто выложите в разъемную форму, выложенную пергаментом, украсьте верх миндалем и вишней. Накройте верх кекса пергаментом и выпекайте при 140 градусах 4 часа, пока не пропечется. Остудите кекс, выньте из формы, сбрызните еще немного бренди, заверните в пергамент и оставьте "дозревать" на несколько недель.
https://uz.sputniknews.ru/20211126/podgotovka-k-novomu-godu-pyat-del-kotorye-nujno-uspet-v-noyabre-21525010.html
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новый год, рецепт

Самый ароматный: традиционный рождественский фруктовый кекс

07:00 01.12.2021 (обновлено: 09:33 01.12.2021)
© PixabayШтоллен
Штоллен - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2021
© Pixabay
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На дворе – начало декабря. Самое время подумать о новогоднем столе. Предлагаем вам испечь традиционное европейское рождественское лакомство: фруктовый кекс.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Штоллен – традиционный немецкий фруктовый кекс – обязательный атрибут новогоднего стола. Выпекается он заранее, за несколько недель, чтобы успеть как следует "вызреть", пропитаться ароматом сухофруктов и специй. Предлагаем вам подборку проверенных рецептов рождественских фруктовых кексов.

Классический штоллен

Ингредиенты
Фруктовая начинка:
изюм — 200 г;
финики — 100 г;
цукаты — 100 г;
сушеная вишня или клюква — 100 г;
смесь любых орехов — 100 г;
апельсин (сок и цедра) — 1 шт.;
лимон (цедра) — 1 шт.;
ром, коньяк, бренди или любой другой ароматный алкоголь — 100 мл.
Тесто:
мука пшеничная — 500 г;
масло сливочное — 300 г для теста плюс 50 г для смазывания;
молоко теплое — 250 мл;
мука миндальная — 100 г;
сахар — 85 г;
дрожжи свежие — 50 г;
смесь пряностей — 1 ч. л. (корица, имбирь, кардамон, гвоздика, анис, душистый перец и др.);
щепотка соли;
сахарная пудра.
Приготовление
Изюм перемешайте с вишней или клюквой, добавьте крупно порубленные орехи, цукаты и финики, цедру апельсина и лимона. Из апельсина выжмите сок, добавьте ром или бренди и залейте начинку. Дайте настояться 12-16 часов.
Дрожжи смешайте с чайной ложкой сахара и половиной теплого молока, перемешайте, поставьте опару в теплое место.
Перемешайте муку, оставшийся сахар, соль и специи, добавьте оставшееся молоко и опару.
Тесто хорошо вымесите, затем добавьте в него размягченное сливочное масло и месите до однородности. Поставьте тесто в теплое место на час-полтора. Когда тесто поднимется, добавьте в него миндальную муку и всю начинку вместе с жидкостью, хорошо вымесите. Тесто разровняйте, сложите "конвертиком" и переложите на противень, покрытый пергаментом. Оставьте на 30-45 минут.
Выпекайте штоллены при 190 градусах 60-70 минут, пока не зарумянятся. Готовые горячие штоллены смажьте растопленным сливочным маслом и густо посыпьте сахарной пудрой.
Остывшие кексы тщательно заверните в пергамент, затем в фольгу и оставьте "созревать" при комнатной температуре.

Творожный штоллен

Ингредиенты:
мука пшеничная — 550-600 г;
пекарский порошок — 12-15 г;
сахар — 250 г;
творог — 250 г;
сливочное масло — 250 г в тесто и 100 г для смазывания;
миндаль рубленый — 200 г;
изюм — 250 г (на ночь залить 200 мл рома или другого ароматного алкоголя);
цукаты апельсиновые и лимонные — 100 г;
яйца — 2 шт.;
цедра и сок 1 лимона;
сахарная пудра.
Приготовление
Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром, добавьте яйца, еще раз взбейте. Добавьте творог, 1 ст. л. ванильного сахара, лимонный сок и цедру, взбейте.
Смешайте муку с пекарским порошком, просейте в маслянно-яично-творожную массу и замесите тесто. Вмешайте миндаль, цукаты и изюм, слегка присыпанный мукой.
Тесто разделите на 2 части, сверните в два "конвертика". Выпекайте около часа при 180 градусов. Еще теплый штоллен смажьте сливочным маслом и посыпьте сахарной пудрой.
Остывший кекс заверните в пергамент и фольгу и оставьте "дозревать" на несколько недель.

Традиционный английский фруктовый кекс

Ингредиенты:
смесь разного изюма – 850 г;
сушеная вишня – 175 г;
курага – 175 г (порезать на кусочки);
цукаты – 75 г;
бренди или другой душистый алкоголь – 4 ст. л.;
мука пшеничная – 275 г;
смесь специй (корица, имбирь, кардамон, гвоздика, анис, душистый перец и др.) – 0,5 ч. л.;
сливочное масло – 400 г;
сахар – 400 г;
яйца – 5 шт.;
миндаль – 65 г (порубить на кусочки);
цедра 1 лимона и 1 апельсина.
Приготовление
Орехи и сухофрукты залете на ночь бренди или другим ароматным алкоголем. Смешайте все ингредиенты для теста, тщательно вымесите, затем добавьте начинку.
Тесто выложите в разъемную форму, выложенную пергаментом, украсьте верх миндалем и вишней. Накройте верх кекса пергаментом и выпекайте при 140 градусах 4 часа, пока не пропечется.
Остудите кекс, выньте из формы, сбрызните еще немного бренди, заверните в пергамент и оставьте "дозревать" на несколько недель.
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