https://uz.sputniknews.ru/20211201/smi-polety-mejdu-kabulom-i-tashkentom-vozobnovyatsya-na-sleduyuschey-nedele-21592903.html

СМИ: полеты между Кабулом и Ташкентом возобновятся на следующей неделе

СМИ: полеты между Кабулом и Ташкентом возобновятся на следующей неделе

Однако авиационные власти Узбекистана заявили, что пока не владеют такой информацией.

2021-12-01T08:55+0500

2021-12-01T08:55+0500

2021-12-01T09:15+0500

общество

ташкент

авиасообщение

полеты

кабул

сми

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Авиасообщение между Кабулом и Ташкентом может возобновиться на следующей неделе, передает афганское агентство Bakhtar со ссылкой на заявление главы афганской авиакомпании Kam Air Замари Камгара.По словам Камгара, была решена проблема с воздушным транзитом. Он подчеркнул, что прямые авиарейсы Кабул—Ташкент и Ташкент—Кабул должны начаться со следующей недели.Между тем авиационные власти Узбекистана заявили, что ничего не знают о возобновлении регулярного авиасообщения между Кабулом и Ташкентом. В агентстве "Узавиация" также сообщили, что "не имеют таких данных".Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://uz.sputniknews.ru/20211003/taliban-pytaetsya-dogovoritsya-s-uzbekistanom-o-vozobnovlenii-aviasoobscheniya-20744316.html

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