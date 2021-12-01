https://uz.sputniknews.ru/20211201/smi-polety-mejdu-kabulom-i-tashkentom-vozobnovyatsya-na-sleduyuschey-nedele-21592903.html
СМИ: полеты между Кабулом и Ташкентом возобновятся на следующей неделе
СМИ: полеты между Кабулом и Ташкентом возобновятся на следующей неделе
Однако авиационные власти Узбекистана заявили, что пока не владеют такой информацией.
2021-12-01T08:55+0500
2021-12-01T08:55+0500
2021-12-01T09:15+0500
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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Авиасообщение между Кабулом и Ташкентом может возобновиться на следующей неделе, передает афганское агентство Bakhtar со ссылкой на заявление главы афганской авиакомпании Kam Air Замари Камгара.По словам Камгара, была решена проблема с воздушным транзитом. Он подчеркнул, что прямые авиарейсы Кабул—Ташкент и Ташкент—Кабул должны начаться со следующей недели.Между тем авиационные власти Узбекистана заявили, что ничего не знают о возобновлении регулярного авиасообщения между Кабулом и Ташкентом. В агентстве "Узавиация" также сообщили, что "не имеют таких данных".Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://uz.sputniknews.ru/20211003/taliban-pytaetsya-dogovoritsya-s-uzbekistanom-o-vozobnovlenii-aviasoobscheniya-20744316.html
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ташкент, авиасообщение, полеты, кабул, сми
СМИ: полеты между Кабулом и Ташкентом возобновятся на следующей неделе
08:55 01.12.2021 (обновлено: 09:15 01.12.2021)
Однако авиационные власти Узбекистана заявили, что пока не владеют такой информацией.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Авиасообщение между Кабулом и Ташкентом может возобновиться на следующей неделе, передает афганское агентство Bakhtar со ссылкой на заявление главы афганской авиакомпании Kam Air Замари Камгара.
По словам Камгара, была решена проблема с воздушным транзитом. Он подчеркнул, что прямые авиарейсы Кабул—Ташкент и Ташкент—Кабул должны начаться со следующей недели.
Между тем авиационные власти Узбекистана заявили, что ничего не знают о возобновлении регулярного авиасообщения между Кабулом и Ташкентом.
"Пока мы не владеем такой информацией", — сказал РИА Новости представитель Министерства транспорта Узбекистана, комментируя сообщение афганского СМИ.
В агентстве "Узавиация" также сообщили, что "не имеют таких данных".
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность