Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211201/smi-polety-mejdu-kabulom-i-tashkentom-vozobnovyatsya-na-sleduyuschey-nedele-21592903.html
СМИ: полеты между Кабулом и Ташкентом возобновятся на следующей неделе
СМИ: полеты между Кабулом и Ташкентом возобновятся на следующей неделе
Однако авиационные власти Узбекистана заявили, что пока не владеют такой информацией.
2021-12-01T08:55+0500
2021-12-01T09:15+0500
общество
ташкент
авиасообщение
полеты
кабул
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/05/21230406_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_4363eefb7c99597a75c1f1ae683554ad.jpg
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Авиасообщение между Кабулом и Ташкентом может возобновиться на следующей неделе, передает афганское агентство Bakhtar со ссылкой на заявление главы афганской авиакомпании Kam Air Замари Камгара.По словам Камгара, была решена проблема с воздушным транзитом. Он подчеркнул, что прямые авиарейсы Кабул—Ташкент и Ташкент—Кабул должны начаться со следующей недели.Между тем авиационные власти Узбекистана заявили, что ничего не знают о возобновлении регулярного авиасообщения между Кабулом и Ташкентом. В агентстве "Узавиация" также сообщили, что "не имеют таких данных".Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://uz.sputniknews.ru/20211003/taliban-pytaetsya-dogovoritsya-s-uzbekistanom-o-vozobnovlenii-aviasoobscheniya-20744316.html
ташкент
кабул
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/05/21230406_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_a0e64e83a28e601fe717dca68d8f18f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, авиасообщение, полеты, кабул, сми

СМИ: полеты между Кабулом и Ташкентом возобновятся на следующей неделе

08:55 01.12.2021 (обновлено: 09:15 01.12.2021)
© Pixabay / Gerhard G.Самолет в небе, иллюстративное фото
Самолет в небе, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2021
© Pixabay / Gerhard G.
Подписаться на
Однако авиационные власти Узбекистана заявили, что пока не владеют такой информацией.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Авиасообщение между Кабулом и Ташкентом может возобновиться на следующей неделе, передает афганское агентство Bakhtar со ссылкой на заявление главы афганской авиакомпании Kam Air Замари Камгара.
По словам Камгара, была решена проблема с воздушным транзитом. Он подчеркнул, что прямые авиарейсы Кабул—Ташкент и Ташкент—Кабул должны начаться со следующей недели.
Между тем авиационные власти Узбекистана заявили, что ничего не знают о возобновлении регулярного авиасообщения между Кабулом и Ташкентом.

"Пока мы не владеем такой информацией", — сказал РИА Новости представитель Министерства транспорта Узбекистана, комментируя сообщение афганского СМИ.

В агентстве "Узавиация" также сообщили, что "не имеют таких данных".

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Амир Хан Моттаки, назначенный Талибаном* на должность главы МИДа во временном правительстве Афганистана, принял посла Узбекистана Ёдгорходжу Шадманова. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
"Талибан"* пытается договориться с Узбекистаном о возобновлении авиасообщения
3 октября, 13:32
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:38Официально: узбекским водителям разрешат не возить права и техпаспорт
10:20В метро Ташкента перестали работать платежные карты ATTO и HUMO — причина
10:04Финансовый мошенник из Украины обманул узбекистанцев на тысячи долларов
09:37Власти построят в Узбекистане свыше 20 ГЭС
09:10Эксперты оценили, сколько леса сгорело в Каракалпакстане из-за пожара
08:55СМИ: полеты между Кабулом и Ташкентом возобновятся на следующей неделе
08:30Ставка на "линки": о чем договорились крупнейшие биржи России и Узбекистана
07:00Самый ароматный: традиционный рождественский фруктовый кекс
ВчераСобаки, оцелоты и даже змеи: домашние питомцы знаменитостей
ВчераКаким знакам зодиака повезет в любви в год Тигра-2022
ВчераТалибы учатся летать: против кого направлены первые учения ВВС Афганистана
ВчераВопрос не обсуждается: Лукашенко признал Крым российским
ВчераПутин заявил, что имеет конституционное право избираться на новый срок — видео
ВчераВстреча узбекско-таджикской демаркационной комиссии прошла в Намангане
ВчераДепутат обменял доллары на черном рынке — ему грозит наказание
ВчераСтоличные перевозчики задумались о повышении платы за проезд
ВчераВ Каракалпакстане бушуют лесные пожары: спасатели дежурят на месте
ВчераUzAuto Motors снова заявила о задержке поставок автомобилей
ВчераСборная Узбекистана по футболу сыграет два товарищеских матча
ВчераТашкент и Москва обсудили расширение сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС