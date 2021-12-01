https://uz.sputniknews.ru/20211201/stavka-na-linki-o-chem-dogovorilis-krupneyshie-birji-rossii-i-uzbekistana-21592612.html

Ставка на "линки": о чем договорились крупнейшие биржи России и Узбекистана

Ставка на "линки": о чем договорились крупнейшие биржи России и Узбекистана

Российские инвесторы и финансовые институты сегодня заинтересованы в росте рынка капитала Узбекистана, считают эксперты.

2021-12-01T08:30+0500

2021-12-01T08:30+0500

2021-12-01T09:18+0500

экономика

фондовая биржа

узбекистан

капитал

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Московская биржа и фондовая биржа Узбекистана "Тошкент" подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируется развивать биржевой инструментарий, открывать новые рынки и укреплять взаимодействие. Между биржами планируется установить торговые линки — эта технология позволяет дублировать книгу заявок на внешнем рынке на биржевой площадке с исполнением по цене внешней площадки.Это необходимо для кросс-листинга ценных бумаг, включенных в котировальные списки торговых площадок. Кроме того, Московская биржа поделится опытом по организации торгов иностранными ценными бумагами. Экономика Узбекистана сегодня стремительно растет, республика активно развивается, в том числе в области финансового рынка, объявлена масштабная программа приватизации, подчеркнул управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич.Российским инвесторам и финансовым институтам, по его словам, интересно участвовать в росте рынка капитала РУз."Московской биржей накоплен большой опыт в области развития финансового рынка, торговой и расчетной инфраструктуры, внедрения инструментов и технологий, а также привлечения международных и локальных клиентов", — заключил Марич.

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фондовая биржа, узбекистан, капитал