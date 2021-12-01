https://uz.sputniknews.ru/20211201/vlasti-smyagchili-nakazanie-za-nezakonnye-valyutnye-operatsii-21597221.html

Власти смягчили наказание за незаконные валютные операции

Власти смягчили наказание за незаконные валютные операции

Соответствующий указ подписал глава государства Шавкат Мирзиёев. Новые изменения вступили в силу с 1 декабря.

2021-12-01T12:30+0500

2021-12-01T12:30+0500

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узбекистан

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валютные операции

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Власти Узбекистана смягчили наказание за незаконный сбыт и приобретение валюты. Об этом стало известно из указа, подписанного президентом.Согласно документу, с 1 декабря этого года за подобное правонарушение, злоумышленников теперь могут лишить свободы до 15 суток и конфисковать у них все валютные ценности. Ранее предусматривался административный арест сроком ровно на 15 дней. В случае, если не будет веских оснований для ареста, нарушителей будут штрафовать в размере от 10 до 20 БРВ (от 2,8 до 5,7 млн сумов). Прежде сумма штрафа составляла 20 БРВ (5,7 млн сумов).

https://uz.sputniknews.ru/20210328/tsb-pomenyal-poryadok-osuschestvleniya-valyutnyx-operatsiy--3-novyx-pravila-17997241.html

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