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Врач объяснил, насколько штамм "омикрон" опаснее "дельты" — видео
Врач объяснил, насколько штамм "омикрон" опаснее "дельты" — видео
В мире продолжает бушевать новый опасный штамм — "омикрон". Его считают самой опасной мутацией COVID-19.
2021-12-01T11:18+0500
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врач
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Однако мутация — это как раз то, что движет эволюцией, считает врач, медицинский журналист и научный редактор Алексей Водовозов.Эксперт объяснил, что задача вируса — размножаться и охватывать как можно больше новых "жертв". Пока у человечества очень низкий иммунный ответ к "омикрону".Страшнее ли он "дельты"? Что такое твиндемия и почему ее опасаются ученые?Ответы — в интервью Sputnik.
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врач, коронавирус covid-19

Врач объяснил, насколько штамм "омикрон" опаснее "дельты" — видео

11:18 01.12.2021
© Sputnik
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В мире продолжает бушевать новый опасный штамм — "омикрон". Его считают самой опасной мутацией COVID-19.
Однако мутация — это как раз то, что движет эволюцией, считает врач, медицинский журналист и научный редактор Алексей Водовозов.
Эксперт объяснил, что задача вируса — размножаться и охватывать как можно больше новых "жертв". Пока у человечества очень низкий иммунный ответ к "омикрону".
Страшнее ли он "дельты"? Что такое твиндемия и почему ее опасаются ученые?
Ответы — в интервью Sputnik.
Мир уходит на карантин: что известно о новом штамме коронавируса омикрон - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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