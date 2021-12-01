https://uz.sputniknews.ru/20211201/vrach-obyasnil-naskolko-shtamm-omikron-opasnee-delty--video-21595782.html
Врач объяснил, насколько штамм "омикрон" опаснее "дельты" — видео
Врач объяснил, насколько штамм "омикрон" опаснее "дельты" — видео
В мире продолжает бушевать новый опасный штамм — "омикрон". Его считают самой опасной мутацией COVID-19.
2021-12-01T11:18+0500
2021-12-01T11:18+0500
2021-12-01T11:18+0500
видео
врач
коронавирус covid-19
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Однако мутация — это как раз то, что движет эволюцией, считает врач, медицинский журналист и научный редактор Алексей Водовозов.Эксперт объяснил, что задача вируса — размножаться и охватывать как можно больше новых "жертв". Пока у человечества очень низкий иммунный ответ к "омикрону".Страшнее ли он "дельты"? Что такое твиндемия и почему ее опасаются ученые?Ответы — в интервью Sputnik.
https://uz.sputniknews.ru/20211130/21577841.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
врач, коронавирус covid-19
Врач объяснил, насколько штамм "омикрон" опаснее "дельты" — видео
В мире продолжает бушевать новый опасный штамм — "омикрон". Его считают самой опасной мутацией COVID-19.
Однако мутация — это как раз то, что движет эволюцией, считает врач, медицинский журналист и научный редактор Алексей Водовозов.
Эксперт объяснил, что задача вируса — размножаться и охватывать как можно больше новых "жертв". Пока у человечества очень низкий иммунный ответ к "омикрону".
Страшнее ли он "дельты"? Что такое твиндемия и почему ее опасаются ученые?
Ответы — в интервью Sputnik.