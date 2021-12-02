https://uz.sputniknews.ru/20211202/bolshoe-intervyu-aleksandra-lukashenko-dmitriyu-kiselevu-21626780.html

Полное интервью Александра Лукашенко Дмитрию Киселеву

Полное интервью Александра Лукашенко Дмитрию Киселеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

2021-12-02T21:26+0500

2021-12-02T21:26+0500

2021-12-02T21:27+0500

видео

мультимедиа

миа "россия сегодня"

беларусь

александр лукашенко

дмитрий киселев

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Кто виноват в миграционном кризисе на белорусско-польской границе? Готова ли Беларусь остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу? Будет ли в Беларуси размещено российское ядерное оружие? На чью сторону встанет Минск в случае агрессии Украины против России? И чей все-таки Крым? Смотрите полную версию интервью на канале Sputnik на русском.

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мультимедиа , миа "россия сегодня", беларусь, александр лукашенко, дмитрий киселев, видео