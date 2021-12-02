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Полное интервью Александра Лукашенко Дмитрию Киселеву
Полное интервью Александра Лукашенко Дмитрию Киселеву
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
2021-12-02T21:26+0500
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Кто виноват в миграционном кризисе на белорусско-польской границе? Готова ли Беларусь остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу? Будет ли в Беларуси размещено российское ядерное оружие? На чью сторону встанет Минск в случае агрессии Украины против России? И чей все-таки Крым? Смотрите полную версию интервью на канале Sputnik на русском.
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мультимедиа , миа "россия сегодня", беларусь, александр лукашенко, дмитрий киселев, видео

Полное интервью Александра Лукашенко Дмитрию Киселеву

21:26 02.12.2021 (обновлено: 21:27 02.12.2021)
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Кто виноват в миграционном кризисе на белорусско-польской границе? Готова ли Беларусь остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу?
Будет ли в Беларуси размещено российское ядерное оружие? На чью сторону встанет Минск в случае агрессии Украины против России? И чей все-таки Крым?
Смотрите полную версию интервью на канале Sputnik на русском.
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