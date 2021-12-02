https://uz.sputniknews.ru/20211202/bolshoe-intervyu-aleksandra-lukashenko-dmitriyu-kiselevu-21626780.html
Полное интервью Александра Лукашенко Дмитрию Киселеву
Полное интервью Александра Лукашенко Дмитрию Киселеву
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
2021-12-02T21:26+0500
2021-12-02T21:26+0500
2021-12-02T21:27+0500
видео
мультимедиа
миа "россия сегодня"
беларусь
александр лукашенко
дмитрий киселев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/02/21626715_480:521:3065:1975_1920x0_80_0_0_eb856dd7171a87656a30015ac7c06d7b.jpg
Кто виноват в миграционном кризисе на белорусско-польской границе? Готова ли Беларусь остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу? Будет ли в Беларуси размещено российское ядерное оружие? На чью сторону встанет Минск в случае агрессии Украины против России? И чей все-таки Крым? Смотрите полную версию интервью на канале Sputnik на русском.
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/02/21626715_568:265:2945:2048_1920x0_80_0_0_ecf4b2fb594f84dcce5a59f9927d4d1e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , миа "россия сегодня", беларусь, александр лукашенко, дмитрий киселев, видео
Полное интервью Александра Лукашенко Дмитрию Киселеву
21:26 02.12.2021 (обновлено: 21:27 02.12.2021)
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Кто виноват в миграционном кризисе на белорусско-польской границе? Готова ли Беларусь остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу?
Будет ли в Беларуси размещено российское ядерное оружие? На чью сторону встанет Минск в случае агрессии Украины против России? И чей все-таки Крым?
Смотрите полную версию интервью на канале Sputnik на русском
.