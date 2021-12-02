https://uz.sputniknews.ru/20211202/chto-uzbekistan-xochet-poluchit-ot-eaes--zayavlenie-vitse-premera-21618535.html

Что Узбекистан хочет получить от ЕАЭС — заявление Джамшида Кучкарова

Что Узбекистан хочет получить от ЕАЭС — заявление Джамшида Кучкарова

Вице-премьер Джамшид Кучкаров, выступая на Евразийском конгрессе в Москве заявил, что Узбекистан привержен сотрудничеству с ЕАЭС, а товарооборот со странами-соседями растет.

2021-12-02T15:18+0500

2021-12-02T15:18+0500

2021-12-02T15:21+0500

экономика

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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Москве проходит Второй Евразийский конгресс. В рамках пленарной сессии представители органов власти, бизнеса и науки, обмениваются мнениями о том, как развивать Евразийский регион.Узбекистан на масштабном форуме представляет заместитель премьер-министра республики и министр экономического развития и сокращения бедности страны Джамшид Кучкаров.В ходе дискуссии председатель Евразийского банка развития Николай Подгузов заявил, что Узбекистан подал заявку на вступление в ЕАБР. По его словам согласование вопроса с акционерами банка "находится в продвинутой стадии".Вице-премьер Узбекистана озвучил наиболее приоритетные направления сотрудничества республики с ЕАЭС:По словам вице-премьера, Узбекистан привержен сотрудничеству с ЕАЭС, а товарооборот со странами-соседями растет.

https://uz.sputniknews.ru/20211202/mishustin-otsenil-vygodu-dlya-uzbekistana-ot-sotrudnichestva-s-eaes-21616330.html

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