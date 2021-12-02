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Что Узбекистан хочет получить от ЕАЭС — заявление Джамшида Кучкарова
Что Узбекистан хочет получить от ЕАЭС — заявление Джамшида Кучкарова
Вице-премьер Джамшид Кучкаров, выступая на Евразийском конгрессе в Москве заявил, что Узбекистан привержен сотрудничеству с ЕАЭС, а товарооборот со странами-соседями растет.
2021-12-02T15:18+0500
2021-12-02T15:18+0500
2021-12-02T15:21+0500
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Москве проходит Второй Евразийский конгресс. В рамках пленарной сессии представители органов власти, бизнеса и науки, обмениваются мнениями о том, как развивать Евразийский регион.Узбекистан на масштабном форуме представляет заместитель премьер-министра республики и министр экономического развития и сокращения бедности страны Джамшид Кучкаров.В ходе дискуссии председатель Евразийского банка развития Николай Подгузов заявил, что Узбекистан подал заявку на вступление в ЕАБР. По его словам согласование вопроса с акционерами банка "находится в продвинутой стадии".Вице-премьер Узбекистана озвучил наиболее приоритетные направления сотрудничества республики с ЕАЭС:По словам вице-премьера, Узбекистан привержен сотрудничеству с ЕАЭС, а товарооборот со странами-соседями растет.
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Что Узбекистан хочет получить от ЕАЭС — заявление Джамшида Кучкарова
15:18 02.12.2021 (обновлено: 15:21 02.12.2021)
Вице-премьер Джамшид Кучкаров, выступая на Евразийском конгрессе в Москве заявил, что Узбекистан привержен сотрудничеству с ЕАЭС, а товарооборот со странами-соседями растет.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Москве проходит Второй Евразийский конгресс. В рамках пленарной сессии представители органов власти, бизнеса и науки, обмениваются мнениями о том, как развивать Евразийский регион.
Узбекистан на масштабном форуме представляет заместитель премьер-министра республики и министр экономического развития и сокращения бедности страны Джамшид Кучкаров.
В ходе дискуссии председатель Евразийского банка развития Николай Подгузов заявил, что Узбекистан подал заявку на вступление в ЕАБР. По его словам согласование вопроса с акционерами банка "находится в продвинутой стадии".
Впервые с 2011 года наш банк ждет расширение за счет такого уважаемого и мощного акционера, как Узбекистан.
Николай Подгузов
председатель правления Евразийского банка развития
Вице-премьер Узбекистана озвучил наиболее приоритетные направления сотрудничества республики с ЕАЭС:
Транспортная инфраструктура. Поскольку Узбекистан не имеет выхода к морю, взаимодействие по этому вопросу представляет большой интерес.
Водные ресурсы. Республика имеет хорошие отношения с соседями, у которые находятся у источников воды. Республика намерена сотрудничать, помимо прочего, в области энергетики
Промышленная кооперация. Узбекистан внес предложение подготовить соглашение о промышленной кооперации. Проект документа уже готов.
Финансовый сектор. Узбекистан открывает свой рынок финуслуг – например, в стране работает казахстанский банк и обсуждается продажа двух госбанков российским.
Трудовые ресурсы. Люди становятся мобильными – это очень важно для Узбекистана
По словам вице-премьера, Узбекистан привержен сотрудничеству с ЕАЭС, а товарооборот со странами-соседями растет.
В 2020 году экономика республики выросла на 1,7 %. В этом году МВФ оценивает рост в 6,1 %, но мы думаем, что он будет больше 6,5%.
Джамшид Кучкаров
Заместитель премьер-министра Узбекистана