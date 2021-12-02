https://uz.sputniknews.ru/20211202/mishustin-otsenil-vygodu-dlya-uzbekistana-ot-sotrudnichestva-s-eaes-21616330.html

Мишустин оценил выгоду для Узбекистана от сотрудничества с ЕАЭС

Мишустин оценил выгоду для Узбекистана от сотрудничества с ЕАЭС

Премьер-министр России объяснил, как выиграла страна от взаимодействия с организацией.

2021-12-02T13:57+0500

2021-12-02T13:57+0500

2021-12-02T14:03+0500

политика

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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил потенциал Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как для его членов, так и для союзников.ЕАЭС активно повышает свой авторитет на международной арене. Организации есть, что предложить партнерам. Совокупный потенциал экономического объединения позволяет обсуждать широкий круг вопросов, подчеркнул премьер."В нашем активе — шесть договоров о свободной торговле с Вьетнамом, Ираном, Сингапуром, Сербией, и два соглашения с Китаем", — заявил Мишустин, выступая на Втором евразийском конгрессе. Сейчас ведутся переговоры о либерализации торговли с Египтом, Израилем и Индией. Отдельно Мишустин остановился на Узбекистане, который получил статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.Все это дает ЕАЭС дополнительные перспективы для роста и развития.Говоря об итогах года, премьер-министр подчеркнул, что год завершается для экономической организации с неплохими показателями. "Страны "пятерки" преодолевают последствия распространения коронавируса. Мы завершаем год с неплохими показателями, которые превысили допандемийный уровень. По оценкам Евразийского банка развития, ВВП ЕАЭС вырастет в этом году на 4%", — сказал Мишустин.По его словам, чтобы сохранить набранный темп и добиться новых успехов в деле интеграции, необходимы скоординированные действия.Напомним, что сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения.В декабре 2012 года Узбекистан приостановил свое участие в организации. Ранее министр иностранных дел Абдулазиз Камилов заявлял, что власти Узбекистана не видят необходимости в настоящий момент возвращаться в ОДКБ, считают важной задачей отражать совместно с Россией и странами Центральной Азии точечные террористические угрозы.

https://uz.sputniknews.ru/20211130/tashkent-i-moskva-obsudili-rasshirenie-sotrudnichestva-uzbekistana-s-eaes-21586225.html

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