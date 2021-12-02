https://uz.sputniknews.ru/20211202/grajdanin-frantsii-pytalsya-nezakonno-popast-v-afganistan-cherez-uzbekistan-21615866.html

Гражданин Франции пытался незаконно попасть в Афганистан через Узбекистан

Гражданин Франции пытался незаконно попасть в Афганистан через Узбекистан

В рюкзаке у мужчины нашли более двух десятков таблеток психотропного препарата.

2021-12-02T13:43+0500

2021-12-02T13:43+0500

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ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Узбекистанские пограничники задержали гражданина Франции, который пытался незаконно попасть в Афганистан с территории Сурхандарьинской области.По данным пресс-служба УВД региона, мужчину задержали в Термезском районе. При осмотре личных вещей при нем обнаружили 26 таблеток психотропного препарата трамадол. Граница между Узбекистаном и Афганистаном открыта только для передвижения грузов.

https://uz.sputniknews.ru/20211102/v-silax-li-armiya-uzbekistana-zaschitit-svoi-granitsy-21204042.html

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