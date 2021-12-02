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Жители одного из районов Ташкента временно останутся без газа
Жители одного из районов Ташкента временно останутся без газа
Отключения коснутся 374 жилых домов и 25 оптовых потребителей.
2021-12-02T09:48+0500
2021-12-02T09:48+0500
общество
ташкент
газ
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Жителям Бектемирского района временно отключат газ. Об этом предупредили в столичной администрации.В махалле "Нурафшон" Бектемирского района запланированы работы по устранению утечек, выявленных на газопроводах улиц Самонбазар и Ярлик.В связи с этим в четверг с 10.00 до 17.00 будет прекращено газоснабжение в 374 жилых домах, а также у 25 оптовых потребителей махалли.Между тем узбекистанцев предупредили: в 2022 году вырастут тарифы на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию. Счетная палата рекомендовала компенсировать их за счет цен на продукты.
https://uz.sputniknews.ru/20211130/kak-ne-otravitsya-ugarnym-gazom-simptomy-i-pervaya-pomosch-21568244.html
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ташкент, газ

Жители одного из районов Ташкента временно останутся без газа

09:48 02.12.2021
© Sputnik / ANDREW ABRAMOVКухонная газовая плита
Кухонная газовая плита - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / ANDREW ABRAMOV
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Отключения коснутся 374 жилых домов и 25 оптовых потребителей.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Жителям Бектемирского района временно отключат газ. Об этом предупредили в столичной администрации.
В махалле "Нурафшон" Бектемирского района запланированы работы по устранению утечек, выявленных на газопроводах улиц Самонбазар и Ярлик.
В связи с этим в четверг с 10.00 до 17.00 будет прекращено газоснабжение в 374 жилых домах, а также у 25 оптовых потребителей махалли.
Между тем узбекистанцев предупредили: в 2022 году вырастут тарифы на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию.
Счетная палата рекомендовала компенсировать их за счет цен на продукты.
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