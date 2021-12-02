https://uz.sputniknews.ru/20211202/kakoy-effekt-prinesut-novye-ges-ekonomike-uzbekistana-21618892.html

Какой эффект принесут новые ГЭС экономике Узбекистана

Какой эффект принесут новые ГЭС экономике Узбекистана

В 2022 году сразу семь ГЭС мощностью 170 мегаватт будут сданы в эксплуатацию, в период с 2023 по 2024 гг. завершат строительство еще 12 ГЭС (150 мегаватт), а с 2025 по 2026 гг. планируют достроить еще две ГЭС (420 мегаватт).

2021-12-02T17:30+0500

2021-12-02T17:30+0500

2021-12-02T17:30+0500

инфографика

узбекистан

гэс

гидроэнергетика

гидроэлектростанция

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На днях стало известно, что 2026 году в Узбекистане будут построены свыше 20 гидроэлектростанций (ГЭС) общей мощностью 740 мегаватт.В следующем году сразу семь ГЭС мощностью 170 мегаватт будут сданы в эксплуатацию, в период с 2023 по 2024 гг. завершат строительство еще 12 ГЭС (150 мегаватт), а с 2025 по 2026 гг. планируют достроить еще две ГЭС (420 мегаватт).Планируется также строительство мини-ГЭС общей мощностью до 5 мегаватт, которое не потребует возведения плотин. К реализации этой инициативы привлекут частный сектор.Ранее корреспондент Sputnik Узбекистан побывал в Ташкентской области, где перекрыли реку Пскем для строительства одноименной гидроэлектростанции. Ее мощность составит 400 МВт, а производительность — 950 млн кВт*ч электроэнергии в год. Проект финансируется, в том числе российской стороной: госкорпорация "ВЭБ.РФ" выделила кредит в размере $75 млн. В общей же сложности на реализацию амбициозной задумки уйдет $788 млн.

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