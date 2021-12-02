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Малообеспеченным семьям просубсидируют ипотечный взнос
Малообеспеченным семьям просубсидируют ипотечный взнос
Президент Шавкат Мирзиёев анонсировал ряд нововведений в вопросах жилищного обеспечения граждан.
2021-12-02T21:54+0500
2021-12-02T22:52+0500
общество
шавкат мирзиёев
президент
ипотека
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ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Малообеспеченному населению на выплату части первоначального взноса будет выделяться субсидия в размере 32 миллионов сумов, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в четверг.Субсидирование будет осуществляться вне зависимости от площади или стоимости приобретаемой квартиры, а также выдаваться на кредиты, полученные для строительства и ремонта индивидуального жилья.Помимо этого, со следующего года социально уязвимые женщины, круглые сироты и лица с инвалидностью также получат доступ к ипотеке на вторичном рынке.Запланировано и внедрение механизма "целевого ипотечного вклада", при котором между покупателем, банком и застройщиком заключается трехсторонний договор. Покупатель таким образом через банк будет финансировать застройщика, а банк выступит гарантом своевременной сдачи дома.Вместе с тем Генеральной прокуратуре поручено установить строгий надзор за необоснованным завышением стоимости строительства, случаями нарушения конкуренции, произвольного изменения утвержденных проектов и кумовства.
https://uz.sputniknews.ru/20211027/maloobespechennym-semyam-vydelyat-kredity-na-plodoovoschnye-proekty-21125592.html
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шавкат мирзиёев, президент, ипотека

Малообеспеченным семьям просубсидируют ипотечный взнос

21:54 02.12.2021 (обновлено: 22:52 02.12.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Шавкат Мирзиёев анонсировал ряд нововведений в вопросах жилищного обеспечения граждан.
ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Малообеспеченному населению на выплату части первоначального взноса будет выделяться субсидия в размере 32 миллионов сумов, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в четверг.
Субсидирование будет осуществляться вне зависимости от площади или стоимости приобретаемой квартиры, а также выдаваться на кредиты, полученные для строительства и ремонта индивидуального жилья.

"Еще одно нововведение — поручителем при получении ипотечного кредита могут выступать также лица, не являющиеся родственником заемщика", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Помимо этого, со следующего года социально уязвимые женщины, круглые сироты и лица с инвалидностью также получат доступ к ипотеке на вторичном рынке.
Запланировано и внедрение механизма "целевого ипотечного вклада", при котором между покупателем, банком и застройщиком заключается трехсторонний договор. Покупатель таким образом через банк будет финансировать застройщика, а банк выступит гарантом своевременной сдачи дома.
Вместе с тем Генеральной прокуратуре поручено установить строгий надзор за необоснованным завышением стоимости строительства, случаями нарушения конкуренции, произвольного изменения утвержденных проектов и кумовства.
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