https://uz.sputniknews.ru/20211202/maloobespechennym-semyam-prosubsidiruyut-ipotechnyy-vznos-21627146.html

Малообеспеченным семьям просубсидируют ипотечный взнос

Малообеспеченным семьям просубсидируют ипотечный взнос

Президент Шавкат Мирзиёев анонсировал ряд нововведений в вопросах жилищного обеспечения граждан.

2021-12-02T21:54+0500

2021-12-02T21:54+0500

2021-12-02T22:52+0500

общество

шавкат мирзиёев

президент

ипотека

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ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Малообеспеченному населению на выплату части первоначального взноса будет выделяться субсидия в размере 32 миллионов сумов, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в четверг.Субсидирование будет осуществляться вне зависимости от площади или стоимости приобретаемой квартиры, а также выдаваться на кредиты, полученные для строительства и ремонта индивидуального жилья.Помимо этого, со следующего года социально уязвимые женщины, круглые сироты и лица с инвалидностью также получат доступ к ипотеке на вторичном рынке.Запланировано и внедрение механизма "целевого ипотечного вклада", при котором между покупателем, банком и застройщиком заключается трехсторонний договор. Покупатель таким образом через банк будет финансировать застройщика, а банк выступит гарантом своевременной сдачи дома.Вместе с тем Генеральной прокуратуре поручено установить строгий надзор за необоснованным завышением стоимости строительства, случаями нарушения конкуренции, произвольного изменения утвержденных проектов и кумовства.

https://uz.sputniknews.ru/20211027/maloobespechennym-semyam-vydelyat-kredity-na-plodoovoschnye-proekty-21125592.html

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шавкат мирзиёев, президент, ипотека