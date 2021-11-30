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Ташкент и Москва обсудили расширение сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС
Ташкент и Москва обсудили расширение сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС
Главы правительств обсудили взаимную торговлю, промышленную кооперацию, а также взаимодействие в сфере сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры.
2021-11-30T17:25+0500
2021-11-30T17:25+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим коллегой из Узбекистана Абдуллой Ариповым. Об этом сообщается на сайте правительства России.Главы правительств обсудили приоритеты развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, взаимодействие в сельском хозяйстве и развитии транспортной инфраструктуры.Отдельное внимание стороны уделили тематике расширения сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.Благодаря активной совместной работе даже в условиях пандемии Узбекистану и России удалось увеличить взаимный товарооборот, который в этом году превысит $6 млрд. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев в ходе своего визита в Москву 19 ноября. Он также отметил, что объем накопленных российских инвестиций в экономике республики превышает $10 млрд.Узбекистан и ЕАЭСВ начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).В мае президент Шавкат Мирзиёев в рамках Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Ташкент готов к тесной работе с Евразийским банком развития для реализации совместных проектов с участниками союза.А в июне этого года в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана заявили о намерении открыть в республике представительство ЕАБР до конца 2021 года.
https://uz.sputniknews.ru/20211124/tovarooborot-stran-eaes-s-uzbekistanom-s-nachala-goda-dostig-78-mlrd-21501437.html
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Ташкент и Москва обсудили расширение сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС

17:25 30.11.2021
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе совместной комиссии России и Узбекистана
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе совместной комиссии России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Главы правительств обсудили взаимную торговлю, промышленную кооперацию, а также взаимодействие в сфере сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим коллегой из Узбекистана Абдуллой Ариповым. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Главы правительств обсудили приоритеты развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, взаимодействие в сельском хозяйстве и развитии транспортной инфраструктуры.
Отдельное внимание стороны уделили тематике расширения сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.
Благодаря активной совместной работе даже в условиях пандемии Узбекистану и России удалось увеличить взаимный товарооборот, который в этом году превысит $6 млрд. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев в ходе своего визита в Москву 19 ноября. Он также отметил, что объем накопленных российских инвестиций в экономике республики превышает $10 млрд.

Узбекистан и ЕАЭС

В начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
В мае президент Шавкат Мирзиёев в рамках Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Ташкент готов к тесной работе с Евразийским банком развития для реализации совместных проектов с участниками союза.
А в июне этого года в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана заявили о намерении открыть в республике представительство ЕАБР до конца 2021 года.
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Экономика
Почему ЕАЭС выгодно сотрудничать с Узбекистаном
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