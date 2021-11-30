https://uz.sputniknews.ru/20211130/tashkent-i-moskva-obsudili-rasshirenie-sotrudnichestva-uzbekistana-s-eaes-21586225.html
Ташкент и Москва обсудили расширение сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС
Ташкент и Москва обсудили расширение сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС
Главы правительств обсудили взаимную торговлю, промышленную кооперацию, а также взаимодействие в сфере сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры.
2021-11-30T17:25+0500
2021-11-30T17:25+0500
2021-11-30T17:25+0500
политика
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19354833_0:81:3090:1819_1920x0_80_0_0_587b8cb1a51feec243b0cdccd9ce4d95.jpg
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим коллегой из Узбекистана Абдуллой Ариповым. Об этом сообщается на сайте правительства России.Главы правительств обсудили приоритеты развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, взаимодействие в сельском хозяйстве и развитии транспортной инфраструктуры.Отдельное внимание стороны уделили тематике расширения сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.Благодаря активной совместной работе даже в условиях пандемии Узбекистану и России удалось увеличить взаимный товарооборот, который в этом году превысит $6 млрд. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев в ходе своего визита в Москву 19 ноября. Он также отметил, что объем накопленных российских инвестиций в экономике республики превышает $10 млрд.Узбекистан и ЕАЭСВ начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).В мае президент Шавкат Мирзиёев в рамках Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Ташкент готов к тесной работе с Евразийским банком развития для реализации совместных проектов с участниками союза.А в июне этого года в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана заявили о намерении открыть в республике представительство ЕАБР до конца 2021 года.
https://uz.sputniknews.ru/20211124/tovarooborot-stran-eaes-s-uzbekistanom-s-nachala-goda-dostig-78-mlrd-21501437.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19354833_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_c6a30997b91c16a9af1fba7ce8922131.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан
Ташкент и Москва обсудили расширение сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС
Главы правительств обсудили взаимную торговлю, промышленную кооперацию, а также взаимодействие в сфере сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik.
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим коллегой из Узбекистана Абдуллой Ариповым. Об этом сообщается
на сайте правительства России.
Главы правительств обсудили приоритеты развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, взаимодействие в сельском хозяйстве и развитии транспортной инфраструктуры.
Отдельное внимание стороны уделили тематике расширения сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.
Благодаря активной совместной работе даже в условиях пандемии Узбекистану и России удалось увеличить взаимный товарооборот, который в этом году превысит $6 млрд. Об этом заявил
Шавкат Мирзиёев в ходе своего визита в Москву 19 ноября. Он также отметил, что объем накопленных российских инвестиций в экономике республики превышает $10 млрд.
Узбекистан и ЕАЭС
В начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
В мае президент Шавкат Мирзиёев в рамках Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Ташкент готов к тесной работе с Евразийским банком развития для реализации совместных проектов с участниками союза.
А в июне этого года в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана заявили о намерении открыть в республике представительство ЕАБР до конца 2021 года.