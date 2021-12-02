https://uz.sputniknews.ru/20211202/novyy-regulyarnyy-reys-otkrylsya-mejdu-sankt-peterburgom-i-namanganom-21613746.html

Новый регулярный рейс открылся между Санкт-Петербургом и Наманганом

Новый регулярный рейс открылся между Санкт-Петербургом и Наманганом

Теперь в Наманган летают воздушные судна трех авиакомпаний: S7 Airlines, "Уральских авиалиний" и Smartavia.

2021-12-02T12:10+0500

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общество

наманган

санкт-петербург

новый рейс

авиакомпания

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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Самолет российской авиакомпании Smartavia совершил первые регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Наманганом.Утром 2 декабря самолет Боинг-737 доставил из России в Узбекистан 137 пассажиров, а через 1,5 часа обратным рейсом забрал 169 человек, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Намангана.Smartavia будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Наманган – Санкт-Петербург каждый четверг. Ранее авиаперевозчик выполнял только чартерные рейсы по этому маршруту.По данным Международного аэропорта Намангана, регулярные рейсы в город совершают российские авиакомпании S7 Airlines и "Уральские авиалинии", теперь к ним присоединилась и Smartavia.

https://uz.sputniknews.ru/20211201/smi-polety-mejdu-kabulom-i-tashkentom-vozobnovyatsya-na-sleduyuschey-nedele-21592903.html

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