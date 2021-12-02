Общество
Новый регулярный рейс открылся между Санкт-Петербургом и Наманганом
12:10 02.12.2021 (обновлено: 12:19 02.12.2021)
© Фото: Международный аэропорт НаманганМежду Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
© Фото: Международный аэропорт Наманган
Теперь в Наманган летают воздушные судна трех авиакомпаний: S7 Airlines, "Уральских авиалиний" и Smartavia.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Самолет российской авиакомпании Smartavia совершил первые регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Наманганом.
Утром 2 декабря самолет Боинг-737 доставил из России в Узбекистан 137 пассажиров, а через 1,5 часа обратным рейсом забрал 169 человек, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Намангана.
© Фото: Международный аэропорт НаманганМежду Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
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© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
© Фото: Международный аэропорт НаманганМежду Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
2/6
© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
© Фото: Международный аэропорт НаманганМежду Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
3/6
© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
© Фото: Международный аэропорт НаманганМежду Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
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© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
© Фото: Международный аэропорт НаманганМежду Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
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© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
© Фото: Международный аэропорт НаманганМежду Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
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© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
1/6
© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
2/6
© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
3/6
© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
4/6
© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
5/6
© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
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© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
Smartavia будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Наманган – Санкт-Петербург каждый четверг. Ранее авиаперевозчик выполнял только чартерные рейсы по этому маршруту.
По данным Международного аэропорта Намангана, регулярные рейсы в город совершают российские авиакомпании S7 Airlines и "Уральские авиалинии", теперь к ним присоединилась и Smartavia.