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https://uz.sputniknews.ru/20211202/novyy-regulyarnyy-reys-otkrylsya-mejdu-sankt-peterburgom-i-namanganom-21613746.html
Новый регулярный рейс открылся между Санкт-Петербургом и Наманганом
Новый регулярный рейс открылся между Санкт-Петербургом и Наманганом
Теперь в Наманган летают воздушные судна трех авиакомпаний: S7 Airlines, "Уральских авиалиний" и Smartavia.
2021-12-02T12:10+0500
2021-12-02T12:19+0500
общество
наманган
санкт-петербург
новый рейс
авиакомпания
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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Самолет российской авиакомпании Smartavia совершил первые регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Наманганом.Утром 2 декабря самолет Боинг-737 доставил из России в Узбекистан 137 пассажиров, а через 1,5 часа обратным рейсом забрал 169 человек, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Намангана.Smartavia будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Наманган – Санкт-Петербург каждый четверг. Ранее авиаперевозчик выполнял только чартерные рейсы по этому маршруту.По данным Международного аэропорта Намангана, регулярные рейсы в город совершают российские авиакомпании S7 Airlines и "Уральские авиалинии", теперь к ним присоединилась и Smartavia.
https://uz.sputniknews.ru/20211201/smi-polety-mejdu-kabulom-i-tashkentom-vozobnovyatsya-na-sleduyuschey-nedele-21592903.html
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наманган, санкт-петербург, новый рейс, авиакомпания

Новый регулярный рейс открылся между Санкт-Петербургом и Наманганом

12:10 02.12.2021 (обновлено: 12:19 02.12.2021)
© Фото: Международный аэропорт НаманганМежду Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2021
© Фото: Международный аэропорт Наманган
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Теперь в Наманган летают воздушные судна трех авиакомпаний: S7 Airlines, "Уральских авиалиний" и Smartavia.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Самолет российской авиакомпании Smartavia совершил первые регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Наманганом.
Утром 2 декабря самолет Боинг-737 доставил из России в Узбекистан 137 пассажиров, а через 1,5 часа обратным рейсом забрал 169 человек, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Намангана.
© Фото: Международный аэропорт НаманганМежду Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс - Sputnik Узбекистан
1/6
© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
© Фото: Международный аэропорт НаманганМежду Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс - Sputnik Узбекистан
2/6
© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
© Фото: Международный аэропорт НаманганМежду Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс - Sputnik Узбекистан
3/6
© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
© Фото: Международный аэропорт НаманганМежду Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс - Sputnik Узбекистан
4/6
© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
© Фото: Международный аэропорт НаманганМежду Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс - Sputnik Узбекистан
5/6
© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
© Фото: Международный аэропорт НаманганМежду Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс - Sputnik Узбекистан
6/6
© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
1/6
© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
2/6
© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
3/6
© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
4/6
© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
5/6
© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
6/6
© Фото: Международный аэропорт Наманган
Между Наманганом и Санкт-Петербургом запустился регулярный рейс
Smartavia будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Наманган – Санкт-Петербург каждый четверг. Ранее авиаперевозчик выполнял только чартерные рейсы по этому маршруту.
По данным Международного аэропорта Намангана, регулярные рейсы в город совершают российские авиакомпании S7 Airlines и "Уральские авиалинии", теперь к ним присоединилась и Smartavia.
Самолет в небе, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2021
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