https://uz.sputniknews.ru/20211202/skonchalsya-uzbekskiy-kinorejisser-i-stsenarist-djasur-isxakov-21621181.html

Скончался узбекский кинорежиссер и сценарист Джасур Исхаков

Скончался узбекский кинорежиссер и сценарист Джасур Исхаков

По его сценариям сняты свыше тридцати документальных фильмов, шесть мультипликационных картин, ряд сюжетов для сатирического киножурнала.

2021-12-02T17:00+0500

2021-12-02T17:00+0500

2021-12-02T17:01+0500

общество

кинорежиссер

джасур исхаков

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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В столице на 74 году жизни скончался узбекский сценарист и режиссер Джасур Исхаков, сообщает пресс-служба Агентства кинематографии. Причина смерти не уточняется. Джасур Исхаков родился в 1947 году в Ташкенте. В 1971-м он окончил режиссерский факультет Ташкентского театрально-художественного института имени Островского. Спустя четыре года он также окончил Высшие двухгодичные курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР в Москве. По его сценариям сняты свыше тридцати документальных фильмов, шесть мультипликационных картин, ряд сюжетов для сатирического киножурнала. Среди них: "Землетрясение в Газли", "Уроки смены", "Трудные уроки", мультфильм "Чудесный ковер", художественный фильм "Ясные ключи" (1977-1978).В качестве режиссера он снял по своим сценариям кинокартины: "Останься!..", "Проклятие золотого коня", "Охота для настоящих мужчин", "Приключения в стране Чатранга", "День истины" и другие.Среди его последних работ — документальный фильм "Дети войны". Сюжет посвящен судьбам детей, эвакуированных во время Великой Отечественной войны в Узбекистан. Также его творчеству принадлежит кинокартина "Столица дружбы и тепла". Она повествует об участии всех советских республик в ликвидации последствий Ташкентского землетрясения, произошедшего в 1966 году.Также его перу принадлежат рассказы "Сны о старом Ташкенте", сборник которых вышел в 2017 году.

https://uz.sputniknews.ru/20170422/Uzbekistan-rejisser-ubiley-5253241.html

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кинорежиссер, джасур исхаков