https://uz.sputniknews.ru/20211202/tashkent--v-troyke-samyx-deshevyx-dlya-jizni-gorodov-21617658.html
Ташкент – в тройке самых дешевых для жизни городов
Ташкент – в тройке самых дешевых для жизни городов
Британские аналитики сравнили стоимость проживания в 173 городах мира.
2021-12-02T14:43+0500
2021-12-02T14:43+0500
2021-12-02T16:08+0500
общество
ташкент
стоимость
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ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Ташкент занимает третье место в числе самых дешевых городов для проживания. Рейтинг опубликовала британская аналитическая организация The Economist Intelligence Unit.Эксперты оценили стоимость 50 основных товаров в 173 городах мира. Рассматривались такие категории расходов, как питание, уход за собой, транспорт, путешествия и другие.В тройку самых дешевых городов помимо Ташкента вошли Дамаск и Триполи.А самым дорогим городом признан Тель-Авив. За ним в рейтинге идут Париж, Сингапур, Цюрих и Гонконг.
https://uz.sputniknews.ru/20211201/tseny-na-myaso-snizilis--statistika-noyabrya-21598018.html
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ташкент, стоимость
Ташкент – в тройке самых дешевых для жизни городов
14:43 02.12.2021 (обновлено: 16:08 02.12.2021)
Британские аналитики сравнили стоимость проживания в 173 городах мира.
ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Ташкент занимает третье место в числе самых дешевых городов для проживания. Рейтинг опубликовала британская аналитическая организация The Economist Intelligence Unit.
Эксперты оценили стоимость 50 основных товаров в 173 городах мира. Рассматривались такие категории расходов, как питание, уход за собой, транспорт, путешествия и другие.
В тройку самых дешевых городов помимо Ташкента вошли Дамаск и Триполи.
А самым дорогим городом признан Тель-Авив. За ним в рейтинге идут Париж, Сингапур, Цюрих и Гонконг.