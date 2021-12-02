https://uz.sputniknews.ru/20211202/tashkent--v-troyke-samyx-deshevyx-dlya-jizni-gorodov-21617658.html

Ташкент – в тройке самых дешевых для жизни городов

Ташкент – в тройке самых дешевых для жизни городов

Британские аналитики сравнили стоимость проживания в 173 городах мира.

2021-12-02T14:43+0500

2021-12-02T14:43+0500

2021-12-02T16:08+0500

общество

ташкент

стоимость

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ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Ташкент занимает третье место в числе самых дешевых городов для проживания. Рейтинг опубликовала британская аналитическая организация The Economist Intelligence Unit.Эксперты оценили стоимость 50 основных товаров в 173 городах мира. Рассматривались такие категории расходов, как питание, уход за собой, транспорт, путешествия и другие.В тройку самых дешевых городов помимо Ташкента вошли Дамаск и Триполи.А самым дорогим городом признан Тель-Авив. За ним в рейтинге идут Париж, Сингапур, Цюрих и Гонконг.

https://uz.sputniknews.ru/20211201/tseny-na-myaso-snizilis--statistika-noyabrya-21598018.html

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ташкент, стоимость