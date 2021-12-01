https://uz.sputniknews.ru/20211201/tseny-na-myaso-snizilis--statistika-noyabrya-21598018.html

Цены на мясо снизились — статистика ноября

Цены на мясо снизились — статистика ноября

Мясо на дехканских рынках Узбекистана стало доступнее в ноябре. Однако с начала года в целом цены выросли.

2021-12-01T12:51+0500

2021-12-01T12:51+0500

2021-12-01T12:51+0500

общество

мясо

цены

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/13/18393109_0:83:3348:1966_1920x0_80_0_0_35a846c0955b7104ee2c41f3fd8d8628.jpg

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В Государственном комитете статистики провели мониторинг и выяснили, как изменились потребительские цены на некоторые продукты в ноябре.Оказалось, что по сравнению с октябрем говядина подешевела в среднем на 0,8%. При том, что с начала года цена на этот товар выросла примерно на 11%.Около недели назад Госкомстат обнародовал минимальную и максимальную стоимость продуктов питания в различных регионах страны. Так, известно, что цена говядины с костями на дехканских рынках Узбекистана составляет от 45 000 до 68 000 сумов за кг, а баранины — от 52 000 до 80 000 сумов за кг.В этом году Узбекистан импортировал 21 109 тонн мяса. В этом же ведомстве в начале ноября назвали основных экспортеров этого продукта: Беларусь, Казахстан, Украина, Россия и Молдова.Ранее власти Узбекистана освободили ввоз и продажу мяса от уплаты НДС до 31 декабря этого года.

https://uz.sputniknews.ru/20211027/podesheveet-li-myaso-v-uzbekistane-iz-za-nulevogo-nds-na-import--mnenie-ekspertov-21114564.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мясо, цены, статистика