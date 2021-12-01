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https://uz.sputniknews.ru/20211201/tseny-na-myaso-snizilis--statistika-noyabrya-21598018.html
Цены на мясо снизились — статистика ноября
Цены на мясо снизились — статистика ноября
Мясо на дехканских рынках Узбекистана стало доступнее в ноябре. Однако с начала года в целом цены выросли.
2021-12-01T12:51+0500
2021-12-01T12:51+0500
общество
мясо
цены
статистика
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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В Государственном комитете статистики провели мониторинг и выяснили, как изменились потребительские цены на некоторые продукты в ноябре.Оказалось, что по сравнению с октябрем говядина подешевела в среднем на 0,8%. При том, что с начала года цена на этот товар выросла примерно на 11%.Около недели назад Госкомстат обнародовал минимальную и максимальную стоимость продуктов питания в различных регионах страны. Так, известно, что цена говядины с костями на дехканских рынках Узбекистана составляет от 45 000 до 68 000 сумов за кг, а баранины — от 52 000 до 80 000 сумов за кг.В этом году Узбекистан импортировал 21 109 тонн мяса. В этом же ведомстве в начале ноября назвали основных экспортеров этого продукта: Беларусь, Казахстан, Украина, Россия и Молдова.Ранее власти Узбекистана освободили ввоз и продажу мяса от уплаты НДС до 31 декабря этого года.
https://uz.sputniknews.ru/20211027/podesheveet-li-myaso-v-uzbekistane-iz-za-nulevogo-nds-na-import--mnenie-ekspertov-21114564.html
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мясо, цены, статистика

Цены на мясо снизились — статистика ноября

12:51 01.12.2021
© СС0 / Unsplash / Mary WinchesterМясо на прилавке
Мясо на прилавке - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2021
© СС0 / Unsplash / Mary Winchester
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Мясо на дехканских рынках Узбекистана стало доступнее в ноябре. Однако с начала года в целом цены выросли.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В Государственном комитете статистики провели мониторинг и выяснили, как изменились потребительские цены на некоторые продукты в ноябре.
Оказалось, что по сравнению с октябрем говядина подешевела в среднем на 0,8%. При том, что с начала года цена на этот товар выросла примерно на 11%.
Мясо на рынке в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
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Около недели назад Госкомстат обнародовал минимальную и максимальную стоимость продуктов питания в различных регионах страны. Так, известно, что цена говядины с костями на дехканских рынках Узбекистана составляет от 45 000 до 68 000 сумов за кг, а баранины — от 52 000 до 80 000 сумов за кг.
В этом году Узбекистан импортировал 21 109 тонн мяса. В этом же ведомстве в начале ноября назвали основных экспортеров этого продукта: Беларусь, Казахстан, Украина, Россия и Молдова.
Ранее власти Узбекистана освободили ввоз и продажу мяса от уплаты НДС до 31 декабря этого года.
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