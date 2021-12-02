https://uz.sputniknews.ru/20211202/uzbekistantsam-obyasnili-mojno-li-teper-razgovarivat-po-telefonu-za-rulem-21609662.html
Узбекистанцам объяснили, можно ли теперь разговаривать по телефону за рулем
Узбекистанцам объяснили, можно ли теперь разговаривать по телефону за рулем
В Министерстве юстиции попросили граждан правильно интерпретировать новые послабления.
2021-12-02T08:30+0500
2021-12-02T08:30+0500
2021-12-02T08:32+0500
общество
телефон
министерство юстиции узбекистана
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. С марта водителей в Узбекистане ждет ряд нововведений. Им разрешат не возить с собой права и техпаспорт, а также пользоваться телефоном через наушники и другие технические устройства во время управления авто. Однако в Министерстве юстиции попросили граждан правильно интерпретировать эти послабления.С марта водители также смогут устанавливать монитор в передней части салона авто. В Минюсте уточнили, что смотреть теле-, видеопрограммы на дисплеях во время вождения все еще запрещено. За это можно получить штраф в размере одной базовой расчетной величины. Монитор можно использовать в качестве устройства GPS для определения направления движения, добавили в Минюсте.
https://uz.sputniknews.ru/20211201/eto-ofitsialno-uzbekskim-voditelyam-razreshat-ne-vozit-prava-i-texpasport-21595136.html
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телефон, министерство юстиции узбекистана
Узбекистанцам объяснили, можно ли теперь разговаривать по телефону за рулем
08:30 02.12.2021 (обновлено: 08:32 02.12.2021)
В Министерстве юстиции попросили граждан правильно интерпретировать новые послабления.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. С марта водителей в Узбекистане ждет ряд нововведений.
Им разрешат не возить с собой права и техпаспорт, а также пользоваться телефоном через наушники и другие технические устройства во время управления авто.
Однако в Министерстве юстиции попросили граждан правильно интерпретировать эти послабления.
"Согласно поправке, водителям разрешается использовать телефон во время вождения только посредством bluetooth, наушников и другой портативной гарнитуры. Это не означает, что водителям разрешено пользоваться телефоном или разговаривать по нему. За это водители по-прежнему несут ответственность", — пояснили
в ведомстве.
С марта водители также смогут устанавливать монитор в передней части салона авто. В Минюсте уточнили, что смотреть теле-, видеопрограммы на дисплеях во время вождения все еще запрещено.
За это можно получить штраф в размере одной базовой расчетной величины.
Монитор можно использовать в качестве устройства GPS для определения направления движения, добавили в Минюсте.