https://uz.sputniknews.ru/20211202/uzbekistantsam-obyasnili-mojno-li-teper-razgovarivat-po-telefonu-za-rulem-21609662.html

Узбекистанцам объяснили, можно ли теперь разговаривать по телефону за рулем

Узбекистанцам объяснили, можно ли теперь разговаривать по телефону за рулем

В Министерстве юстиции попросили граждан правильно интерпретировать новые послабления.

2021-12-02T08:30+0500

2021-12-02T08:30+0500

2021-12-02T08:32+0500

общество

телефон

министерство юстиции узбекистана

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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. С марта водителей в Узбекистане ждет ряд нововведений. Им разрешат не возить с собой права и техпаспорт, а также пользоваться телефоном через наушники и другие технические устройства во время управления авто. Однако в Министерстве юстиции попросили граждан правильно интерпретировать эти послабления.С марта водители также смогут устанавливать монитор в передней части салона авто. В Минюсте уточнили, что смотреть теле-, видеопрограммы на дисплеях во время вождения все еще запрещено. За это можно получить штраф в размере одной базовой расчетной величины. Монитор можно использовать в качестве устройства GPS для определения направления движения, добавили в Минюсте.

https://uz.sputniknews.ru/20211201/eto-ofitsialno-uzbekskim-voditelyam-razreshat-ne-vozit-prava-i-texpasport-21595136.html

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телефон, министерство юстиции узбекистана