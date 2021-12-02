https://uz.sputniknews.ru/20211202/v-afganistane-obostryaetsya-vnutrennyaya-borba--chego-jdat-uzbekistanu-21625928.html

В Афганистане обостряется внутренняя борьба — чего ждать Узбекистану

В Афганистане обостряется внутренняя борьба — чего ждать Узбекистану

Что ждет Центральную Азию в 2022 году и какие три сценария развития событий в Афганистане возможны - в материале Sputnik.

2021-12-02T20:13+0500

2021-12-02T20:13+0500

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Присутствие России как военно-политического фактора важно для страны, считает политолог Алексей Малашенко.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с главой ФСБ России Александром Бортниковым безопасность в регионе. О каких угрозах для Узбекистана идет речь и чем может помочь Россия мы спросили ведущего российского специалиста по проблемам ислама, политолога, доктора исторических наук Алексея Малашенко. С 2016 года за финансирование терроризма в Узбекистане осуждены 62 человека. Довольно часто правоохранительные ведомства пишут о поимке сторонников террористов, а под видом религии идет пропаганда экстремизма. Алексей Малашенко считает, что сегодня угрозы для Узбекистана со стороны исламистской оппозиции и спящих ячеек ИГИЛ* и Аль-Каиды* минимальны. Как отметил востоковед, присутствие России как военно-политического фактора важно для всех стран в Центрально-азиатском регионе. На встрече в Ташкенте Шавкат Мирзиёев и Александр Бортников также обменялись мнениями по ситуации в регионе на фоне обстановки в Афганистане. Напомним, что талибы** восстанавливают боевую авиацию и ведут учения в приграничной провинции Балх. Александр Малашенко считает, что в Афганистане обостряется внутренняя борьба, и никакой угрозы для Узбекистана со стороны талибов** не существует. Что ждет Центральную Азию в 2022 году и какие три сценария развития событий в Афганистане возможны - смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.* — террористическое движение, запрещенное в России и ряде других стран.** — члены организации, находящейся под санкциями ООН за террористическую деятельность

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Анна Черкасова

мультимедиа , узбекистан, афганистан, центральная азия, видео