Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20211202/v-afganistane-obostryaetsya-vnutrennyaya-borba--chego-jdat-uzbekistanu-21625928.html
В Афганистане обостряется внутренняя борьба — чего ждать Узбекистану
В Афганистане обостряется внутренняя борьба — чего ждать Узбекистану
Что ждет Центральную Азию в 2022 году и какие три сценария развития событий в Афганистане возможны - в материале Sputnik.
2021-12-02T20:13+0500
2021-12-02T20:13+0500
видео
мультимедиа
узбекистан
афганистан
центральная азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/02/21624740_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_318d499e4ac2b692c21258eadc11f679.jpg
Присутствие России как военно-политического фактора важно для страны, считает политолог Алексей Малашенко.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с главой ФСБ России Александром Бортниковым безопасность в регионе. О каких угрозах для Узбекистана идет речь и чем может помочь Россия мы спросили ведущего российского специалиста по проблемам ислама, политолога, доктора исторических наук Алексея Малашенко. С 2016 года за финансирование терроризма в Узбекистане осуждены 62 человека. Довольно часто правоохранительные ведомства пишут о поимке сторонников террористов, а под видом религии идет пропаганда экстремизма. Алексей Малашенко считает, что сегодня угрозы для Узбекистана со стороны исламистской оппозиции и спящих ячеек ИГИЛ* и Аль-Каиды* минимальны. Как отметил востоковед, присутствие России как военно-политического фактора важно для всех стран в Центрально-азиатском регионе. На встрече в Ташкенте Шавкат Мирзиёев и Александр Бортников также обменялись мнениями по ситуации в регионе на фоне обстановки в Афганистане. Напомним, что талибы** восстанавливают боевую авиацию и ведут учения в приграничной провинции Балх. Александр Малашенко считает, что в Афганистане обостряется внутренняя борьба, и никакой угрозы для Узбекистана со стороны талибов** не существует. Что ждет Центральную Азию в 2022 году и какие три сценария развития событий в Афганистане возможны - смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.* — террористическое движение, запрещенное в России и ряде других стран.** — члены организации, находящейся под санкциями ООН за террористическую деятельность
узбекистан
афганистан
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/02/21624740_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79f82979323a3acd0c9181518d40d2f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , узбекистан, афганистан, центральная азия, видео

В Афганистане обостряется внутренняя борьба — чего ждать Узбекистану

20:13 02.12.2021
© Sputnik
Подписаться на
Анна Черкасова
Все материалы
Что ждет Центральную Азию в 2022 году и какие три сценария развития событий в Афганистане возможны — в материале Sputnik.
Присутствие России как военно-политического фактора важно для страны, считает политолог Алексей Малашенко.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с главой ФСБ России Александром Бортниковым безопасность в регионе. О каких угрозах для Узбекистана идет речь и чем может помочь Россия мы спросили ведущего российского специалиста по проблемам ислама, политолога, доктора исторических наук Алексея Малашенко.
С 2016 года за финансирование терроризма в Узбекистане осуждены 62 человека. Довольно часто правоохранительные ведомства пишут о поимке сторонников террористов, а под видом религии идет пропаганда экстремизма. Алексей Малашенко считает, что сегодня угрозы для Узбекистана со стороны исламистской оппозиции и спящих ячеек ИГИЛ* и Аль-Каиды* минимальны.
Проблемы безопасности есть, но пугаться и кричать об этом не надо. Нужно помнить о них.
Российский политолог Алексей Малашенко - Sputnik Узбекистан
Алексей Малашенко
Политолог, доктор исторических наук
Как отметил востоковед, присутствие России как военно-политического фактора важно для всех стран в Центрально-азиатском регионе.
На встрече в Ташкенте Шавкат Мирзиёев и Александр Бортников также обменялись мнениями по ситуации в регионе на фоне обстановки в Афганистане. Напомним, что талибы** восстанавливают боевую авиацию и ведут учения в приграничной провинции Балх. Александр Малашенко считает, что в Афганистане обостряется внутренняя борьба, и никакой угрозы для Узбекистана со стороны талибов** не существует.
Что ждет Центральную Азию в 2022 году и какие три сценария развития событий в Афганистане возможны - смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
* — террористическое движение, запрещенное в России и ряде других стран.
** — члены организации, находящейся под санкциями ООН за террористическую деятельность
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:26Полное интервью Александра Лукашенко Дмитрию Киселеву
21:04Лавров заявил о неприемлемости действий НАТО — видео
20:18ФК "Навбахор" назвал провокацией заявление Канчельскиса об угрозах
20:13В Афганистане обостряется внутренняя борьба — чего ждать Узбекистану
20:02Дефицит воды и постковидный кризис – с какими проблемами поможет Узбекистану ЕАЭС
19:24Куда обращаться, если воруют газ — разъяснение хокимията
19:07В МВД ответили, вернут ли блокпосты между областями
18:28В Индии выявлен новый штамм коронавируса "омикрон"
18:25В системе народного образования "ошиблись" на 88 млрд сумов
18:14Освобожден от занимаемой должности прокурор Андижанской области
18:02Власти планируют ужесточить срок наказания за коррупционные действия
17:32В Узбекистане резко выросла цена на томаты
17:30Какой эффект принесут новые ГЭС экономике Узбекистана
17:00Скончался узбекский кинорежиссер и сценарист Джасур Исхаков
16:39Экзамены на получение водительских прав передадут частникам
16:16Америке нашли новую Обаму
15:32Студентка каршинского техникума покончила жизнь самоубийством
15:18Что Узбекистан хочет получить от ЕАЭС — заявление Джамшида Кучкарова
14:43Ташкент – в тройке самых дешевых для жизни городов
14:27Гинцбург назвал вакцины, которыми можно привиться одновременно