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Власти планируют ужесточить срок наказания за коррупционные действия
Власти планируют ужесточить срок наказания за коррупционные действия
Соответствующий законопроект по борьбе с коррупцией был внесен в законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана.
2021-12-02T18:02+0500
2021-12-02T18:04+0500
общество
законопроект
коррупция
борьба с коррупцией
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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В Узбекистане планируют ужесточить ответственность за коррупционные преступления, соответствующий законопроект был внесен в законодательную палату Олий Мажлиса заявил глава Антикоррупционного агентства Акмал Бурханов.Предложено лишать граждан свободы сроком до 10 лет (ранее было до 5 лет) за грабеж или мошенничество, а также злоупотребление служебным положением или с использованием служебного положения ради собственной выгоды. К тому же предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет за получение взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве.Ранее в Узбекистане была зарегистрирована первая в стране неправительственная организация по противодействию коррупции — аналитический центр "Узбекистонда очиклик ва шаффофлик". Центр планирует проводить исследования для оценки степени коррупции в республике, а также определения уровня доверия к госвласти и эффективности антикоррупционных мер.
https://uz.sputniknews.ru/20201128/Korruptsiya-razrushaet-kto-vinovat-i-chto-delat--eksklyuzivnoe-intervyu-Tanzily-Narbaevoy-15493009.html
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законопроект, коррупция, борьба с коррупцией

Власти планируют ужесточить срок наказания за коррупционные действия

18:02 02.12.2021 (обновлено: 18:04 02.12.2021)
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Соответствующий законопроект был внесен в законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В Узбекистане планируют ужесточить ответственность за коррупционные преступления, соответствующий законопроект был внесен в законодательную палату Олий Мажлиса заявил глава Антикоррупционного агентства Акмал Бурханов.
Предложено лишать граждан свободы сроком до 10 лет (ранее было до 5 лет) за грабеж или мошенничество, а также злоупотребление служебным положением или с использованием служебного положения ради собственной выгоды.
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2020
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Коррупция разрушает: кто виноват и что делать — эксклюзивное интервью Танзилы Нарбаевой
28 ноября 2020, 14:49
К тому же предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет за получение взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве.
Ранее в Узбекистане была зарегистрирована первая в стране неправительственная организация по противодействию коррупции — аналитический центр "Узбекистонда очиклик ва шаффофлик". Центр планирует проводить исследования для оценки степени коррупции в республике, а также определения уровня доверия к госвласти и эффективности антикоррупционных мер.
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