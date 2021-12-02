https://uz.sputniknews.ru/20211202/vlasti-planiruyut-ujestochit-srok-nakazaniya-za-korruptsionnye-deystviya-21622981.html
Власти планируют ужесточить срок наказания за коррупционные действия
Власти планируют ужесточить срок наказания за коррупционные действия
Соответствующий законопроект по борьбе с коррупцией был внесен в законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана.
2021-12-02T18:02+0500
2021-12-02T18:02+0500
2021-12-02T18:04+0500
общество
законопроект
коррупция
борьба с коррупцией
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/620/46/6204654_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_15e4907b6b244b8abf916481abf4c8e6.jpg
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В Узбекистане планируют ужесточить ответственность за коррупционные преступления, соответствующий законопроект был внесен в законодательную палату Олий Мажлиса заявил глава Антикоррупционного агентства Акмал Бурханов.Предложено лишать граждан свободы сроком до 10 лет (ранее было до 5 лет) за грабеж или мошенничество, а также злоупотребление служебным положением или с использованием служебного положения ради собственной выгоды. К тому же предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет за получение взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве.Ранее в Узбекистане была зарегистрирована первая в стране неправительственная организация по противодействию коррупции — аналитический центр "Узбекистонда очиклик ва шаффофлик". Центр планирует проводить исследования для оценки степени коррупции в республике, а также определения уровня доверия к госвласти и эффективности антикоррупционных мер.
https://uz.sputniknews.ru/20201128/Korruptsiya-razrushaet-kto-vinovat-i-chto-delat--eksklyuzivnoe-intervyu-Tanzily-Narbaevoy-15493009.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/620/46/6204654_226:0:1126:675_1920x0_80_0_0_ca06c445a448dba484f8b44920965f2c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
законопроект, коррупция, борьба с коррупцией
Власти планируют ужесточить срок наказания за коррупционные действия
18:02 02.12.2021 (обновлено: 18:04 02.12.2021)
Соответствующий законопроект был внесен в законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik.
В Узбекистане планируют ужесточить ответственность за коррупционные преступления, соответствующий законопроект был внесен в законодательную палату Олий Мажлиса заявил
глава Антикоррупционного агентства Акмал Бурханов.
Предложено лишать граждан свободы сроком до 10 лет (ранее было до 5 лет) за грабеж или мошенничество, а также злоупотребление служебным положением или с использованием служебного положения ради собственной выгоды.
К тому же предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет за получение взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве.
Ранее в Узбекистане была зарегистрирована
первая в стране неправительственная организация по противодействию коррупции — аналитический центр "Узбекистонда очиклик ва шаффофлик". Центр планирует проводить исследования для оценки степени коррупции в республике, а также определения уровня доверия к госвласти и эффективности антикоррупционных мер.