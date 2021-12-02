https://uz.sputniknews.ru/20211202/vlasti-planiruyut-ujestochit-srok-nakazaniya-za-korruptsionnye-deystviya-21622981.html

Власти планируют ужесточить срок наказания за коррупционные действия

Власти планируют ужесточить срок наказания за коррупционные действия

Соответствующий законопроект по борьбе с коррупцией был внесен в законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана.

2021-12-02T18:02+0500

2021-12-02T18:02+0500

2021-12-02T18:04+0500

общество

законопроект

коррупция

борьба с коррупцией

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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В Узбекистане планируют ужесточить ответственность за коррупционные преступления, соответствующий законопроект был внесен в законодательную палату Олий Мажлиса заявил глава Антикоррупционного агентства Акмал Бурханов.Предложено лишать граждан свободы сроком до 10 лет (ранее было до 5 лет) за грабеж или мошенничество, а также злоупотребление служебным положением или с использованием служебного положения ради собственной выгоды. К тому же предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет за получение взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве.Ранее в Узбекистане была зарегистрирована первая в стране неправительственная организация по противодействию коррупции — аналитический центр "Узбекистонда очиклик ва шаффофлик". Центр планирует проводить исследования для оценки степени коррупции в республике, а также определения уровня доверия к госвласти и эффективности антикоррупционных мер.

https://uz.sputniknews.ru/20201128/Korruptsiya-razrushaet-kto-vinovat-i-chto-delat--eksklyuzivnoe-intervyu-Tanzily-Narbaevoy-15493009.html

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законопроект, коррупция, борьба с коррупцией