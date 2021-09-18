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В Узбекистане создана первая неправительственная организация по борьбе с коррупцией
В Узбекистане создана первая неправительственная организация по борьбе с коррупцией
Аналитический центр Transparency Uzbekistan начнет внедрять и совершенствовать механизмы открытости, прозрачности и подотчетности в сфере госуправления. 18.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-18T12:22+0500
2021-09-18T12:22+0500
общество
узбекистан
ташкент
борьба с коррупцией
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ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В Узбекистане зарегистрирована первая в стране неправительственная организация по противодействию коррупции — аналитический центр "Узбекистонда очиклик ва шаффофлик" (Transparency Uzbekistan), сообщила пресс-секретарь Минюста Севара Уринбаева.Отмечается, что центр начнет внедрять и совершенствовать механизмы открытости, прозрачности и подотчетности в сфере госуправления. В частности, организация планирует проводить исследования для оценки степени коррупции в республике, а также определения уровня доверия к госвласти и эффективности антикоррупционных мер. К тому же она будет осуществлять независимые экспертизы законопроектов и публиковать их результаты.По ожиданиям, центр получит аккредитацию в международной организации Transparency International и присоединится к другим подобным структурам для дальнейшего сотрудничества с ними.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/borba-s-korruptsiey-v-uzbekistane-zapuschen-sayt-dlya-soobscheniy-o-faktax-vzyatochnichestva-19953382.html
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узбекистан, ташкент, борьба с коррупцией

В Узбекистане создана первая неправительственная организация по борьбе с коррупцией

12:22 18.09.2021
716
© Минюст УзбекистанаВ Узбекистане создана первая неправительственная организация по борьбе с коррупцией
В Узбекистане создана первая неправительственная организация по борьбе с коррупцией - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2021
© Минюст Узбекистана
Аналитический центр Transparency Uzbekistan начнет внедрять и совершенствовать механизмы открытости, прозрачности и подотчетности в сфере госуправления.
ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В Узбекистане зарегистрирована первая в стране неправительственная организация по противодействию коррупции — аналитический центр "Узбекистонда очиклик ва шаффофлик" (Transparency Uzbekistan), сообщила пресс-секретарь Минюста Севара Уринбаева.
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Отмечается, что центр начнет внедрять и совершенствовать механизмы открытости, прозрачности и подотчетности в сфере госуправления. В частности, организация планирует проводить исследования для оценки степени коррупции в республике, а также определения уровня доверия к госвласти и эффективности антикоррупционных мер. К тому же она будет осуществлять независимые экспертизы законопроектов и публиковать их результаты.
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По ожиданиям, центр получит аккредитацию в международной организации Transparency International и присоединится к другим подобным структурам для дальнейшего сотрудничества с ними.
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