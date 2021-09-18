https://uz.sputniknews.ru/20210918/v-uzbekistane-sozdana-pervaya-nepravitelstvennaya-organizatsiya-po-borbe-s-korruptsiey-20544673.html

В Узбекистане создана первая неправительственная организация по борьбе с коррупцией

В Узбекистане создана первая неправительственная организация по борьбе с коррупцией

Аналитический центр Transparency Uzbekistan начнет внедрять и совершенствовать механизмы открытости, прозрачности и подотчетности в сфере госуправления. 18.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-18T12:22+0500

2021-09-18T12:22+0500

2021-09-18T12:22+0500

общество

узбекистан

ташкент

борьба с коррупцией

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/12/20544646_42:0:1162:630_1920x0_80_0_0_80328de459eb088014bfe0cd424e6227.jpg

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В Узбекистане зарегистрирована первая в стране неправительственная организация по противодействию коррупции — аналитический центр "Узбекистонда очиклик ва шаффофлик" (Transparency Uzbekistan), сообщила пресс-секретарь Минюста Севара Уринбаева.Отмечается, что центр начнет внедрять и совершенствовать механизмы открытости, прозрачности и подотчетности в сфере госуправления. В частности, организация планирует проводить исследования для оценки степени коррупции в республике, а также определения уровня доверия к госвласти и эффективности антикоррупционных мер. К тому же она будет осуществлять независимые экспертизы законопроектов и публиковать их результаты.По ожиданиям, центр получит аккредитацию в международной организации Transparency International и присоединится к другим подобным структурам для дальнейшего сотрудничества с ними.

https://uz.sputniknews.ru/20210804/borba-s-korruptsiey-v-uzbekistane-zapuschen-sayt-dlya-soobscheniy-o-faktax-vzyatochnichestva-19953382.html

https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-minyuste-reshili-po-novomu-borotsya-s-korruptsiey-19619466.html

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, ташкент, борьба с коррупцией