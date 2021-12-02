https://uz.sputniknews.ru/20211202/yunaya-devochka-iz-kazaxstanka-proizvela-furor-na-konkurse-v-yujnoy-koree-21616045.html

Юная девочка из Казахстанка произвела фурор на конкурсе в Южной Корее

Юная девочка из Казахстанка произвела фурор на конкурсе в Южной Корее

Победительница международного детского конкурса подписала контракт с модельным агентством на fashion-показы и съемки в корейских сериалах.

2021-12-02T13:58+0500

2021-12-02T13:58+0500

2021-12-02T13:58+0500

в мире

южная корея

казахстан

конкурс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/02/21616500_0:54:500:335_1920x0_80_0_0_ff60c1e2e294a751808ca376f98c776e.jpg

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik.Четырнадцатилетняя Снежанна Ли из Актобе приняла участие в международном конкурсе International Super Queen Korea, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на издание Диапазон. Отмечается, что она единственная представляла Казахстан на конкурсе, в котором участвовали одна тысяча детей. В финал прошли всего100 претендентов, в том числе и казахстанка. Снежанне удалось выиграла золотой кубок, один миллион вон (чуть больше 9 млн сумов). К тому же она подписала контракт с модельным агентством на fashion-показы и съемки в корейских сериалах.По словам матери, Снежанна является волонтером. Она помогает учить корейский иностранным детям.Детей оценивали по визитной карточке, внешним данным, творческим способностям и нарядам."Мы сделали упор на казахские традиции и культуру, хотели познакомить жюри с Казахстаном, ведь Снежанна стала первой и единственной, кто представил нашу страну на конкурсе. Другие участники делали упор на К-Рор культуру и современные танцы. Жюри пришли в восторг и единогласно все отдали свои голоса Снежанне", - пояснила мама девочки.Как сообщила Гульнура Ахметова, дочь поет и танцует с четырех лет. В настоящее время у нее появилось новое хобби - девочка печет торты. "Так как она росла в Актобе, всему этому и казахскому языку ее учила наша Гуль Ажека (бабушка). Она часто готовила внучке баурсаки и бешбармак. Снежанна все время с трепетом вспоминает это и очень скучает по Аже. В нашей интернациональной семье я, муж и наши две прекрасные дочери, Снежанна и Милана, свободно говорим на казахском, корейском и русском языках", - поделилась мама Снежанны.Три года назад семья 14-летней Снежанны уехала в Южную Корею по работе и сейчас живет в городе Инчхон. Девочка знает в совершенстве четыре языка, поет и танцует. На конкурсе она сделала акцент на казахские традиции и культуру.Ее казахское национальное платье, знание языков и танец "Камажай" произвели фурор, а все члены жюри единогласно отдали ей свои голоса. Наряды в национальном стиле ей по заказу сшила казахстанский дизайнер Динара Кошкарбаева.

южная корея

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

южная корея, казахстан, конкурс