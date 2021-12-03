https://uz.sputniknews.ru/20211203/dojdi-i-tuman-chego-jdat-uzbekistantsam-ot-vyxodnyx-21628951.html

Дожди и туман: чего ждать узбекистанцам от выходных

Дожди и туман: чего ждать узбекистанцам от выходных

Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни и призвали граждан быть осторожными.

2021-12-03T09:08+0500

2021-12-03T09:08+0500

2021-12-03T09:08+0500

общество

выходные

туман

дожди

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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Узгидромете рассказали, какими будут предстоящие выходные. Синоптики предупредили: республику накроют туман и дожди.В Каракалпакстане и Хорезмской области столбики термометров опустятся до 0-5 градусов. Затем с понедельника температура повысится до 3-8 градусов.В Бухарской и Навоийской областях на выходных будет теплее: от 5 до 15 градусов. Такая температура сохранится и в будние дни — 10-15 градусов. В Ташкентской и Сырдарьинской областях в субботу воздух прогреется до 9-14 градусов, в воскресенье — охладится до 5-10 градусов. В понедельник и вторник температура будет держаться в пределах 7-12 градусов.В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях в выходные ожидается 8-15 градусов. В понедельник температура подскочет до 13-18 градусов.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет тепло: в субботу — 13-18 градусов, в воскресенье — 10-15 градусов. В начале недели температура будет держаться в пределах 8-13 градусов. В горных районах Узбекистана на выходных потеплеет до 5-10 градусов, а затем похолодает до 2-7 градусов. Ранее синоптики призвали граждан быть осторожнее на перевале Камчик: в зимнее время он представляет опасность из-за угрозы схода лавин.

https://uz.sputniknews.ru/20211130/rybnyy-den-na-perevale-kamchik-proizoshlo-neobychnoe-dtp--foto-i-video-21577993.html

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выходные, туман, дожди