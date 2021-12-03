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Дожди и туман: чего ждать узбекистанцам от выходных
Дожди и туман: чего ждать узбекистанцам от выходных
Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни и призвали граждан быть осторожными.
2021-12-03T09:08+0500
2021-12-03T09:08+0500
общество
выходные
туман
дожди
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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Узгидромете рассказали, какими будут предстоящие выходные. Синоптики предупредили: республику накроют туман и дожди.В Каракалпакстане и Хорезмской области столбики термометров опустятся до 0-5 градусов. Затем с понедельника температура повысится до 3-8 градусов.В Бухарской и Навоийской областях на выходных будет теплее: от 5 до 15 градусов. Такая температура сохранится и в будние дни — 10-15 градусов. В Ташкентской и Сырдарьинской областях в субботу воздух прогреется до 9-14 градусов, в воскресенье — охладится до 5-10 градусов. В понедельник и вторник температура будет держаться в пределах 7-12 градусов.В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях в выходные ожидается 8-15 градусов. В понедельник температура подскочет до 13-18 градусов.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет тепло: в субботу — 13-18 градусов, в воскресенье — 10-15 градусов. В начале недели температура будет держаться в пределах 8-13 градусов. В горных районах Узбекистана на выходных потеплеет до 5-10 градусов, а затем похолодает до 2-7 градусов. Ранее синоптики призвали граждан быть осторожнее на перевале Камчик: в зимнее время он представляет опасность из-за угрозы схода лавин.
https://uz.sputniknews.ru/20211130/rybnyy-den-na-perevale-kamchik-proizoshlo-neobychnoe-dtp--foto-i-video-21577993.html
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выходные, туман, дожди

Дожди и туман: чего ждать узбекистанцам от выходных

09:08 03.12.2021
© Sputnik / Максим БлиновСобака во время тумана, иллюстративное фото
Собака во время тумана, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов. Полный прогноз погоды — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Узгидромете рассказали, какими будут предстоящие выходные. Синоптики предупредили: республику накроют туман и дожди.
В Каракалпакстане и Хорезмской области столбики термометров опустятся до 0-5 градусов. Затем с понедельника температура повысится до 3-8 градусов.
В Бухарской и Навоийской областях на выходных будет теплее: от 5 до 15 градусов. Такая температура сохранится и в будние дни — 10-15 градусов.
В Ташкентской и Сырдарьинской областях в субботу воздух прогреется до 9-14 градусов, в воскресенье — охладится до 5-10 градусов. В понедельник и вторник температура будет держаться в пределах 7-12 градусов.
В Самаркандской и Джизакской областях столбики термометров поднимутся до 9-14 градусов, однако в начале недели опустятся до 7-12 градусов.
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях в выходные ожидается 8-15 градусов. В понедельник температура подскочет до 13-18 градусов.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет тепло: в субботу — 13-18 градусов, в воскресенье — 10-15 градусов. В начале недели температура будет держаться в пределах 8-13 градусов.
В горных районах Узбекистана на выходных потеплеет до 5-10 градусов, а затем похолодает до 2-7 градусов. Ранее синоптики призвали граждан быть осторожнее на перевале Камчик: в зимнее время он представляет опасность из-за угрозы схода лавин.
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