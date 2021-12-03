https://uz.sputniknews.ru/20211203/epidemiolog-rasskazal-vstretyat-li-uzbekistantsy-2022-god-bez-omikrona--video--21640058.html
Эпидемиолог рассказал, встретят ли узбекистанцы 2022 год без "омикрона" – видео
Эпидемиолог рассказал, встретят ли узбекистанцы 2022 год без "омикрона" – видео
Лаборатории Узбекистана способны определять омикрон-штамм коронавируса благодаря компетентным специалистам.
2021-12-03T18:32+0500
2021-12-03T18:32+0500
2021-12-03T19:09+0500
видео
мультимедиа
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Новый штамм коронавируса "омикрон" пока не добрался до страны, но "настиг" гражданина Узбекистана в аэропорту Южной Кореи.Между тем, в Узбекистане около 18 млн граждан получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции, а полный курс вакцинации прошли более 11 млн человек. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал заместитель директора по эпидемиологическим вопросам Центра профилактики чумы Узбекистана, кандидат медицинских наук Дилмурод Мирзабаев. На сегодняшний день узбекистанцам доступно 6 видов вакцин: ZF-UZ-VAС 2001, "Спутник V" (Гам КОВИД-Вак), AstraZeneca (Covishild), Moderna, Pfizer/BioNTech, а также Sinovac. Что касается ревакцинации, по словам вирусолога, с 17 ноября текущего года ее прошли около 25 тысяч узбекистанцев. Как сообщил Мирзабаев, вся российская вакцина "Спутник Лайт" в Узбекистане уже закончилась, и люди ждут новых поставок. Остановит ли коллективный иммунитет новый мутированный вирус? Почему коронавирус страшнее гриппа? Будут ли действовать на "омикрон" имеющиеся в Узбекистане вакцины? Подробности – в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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Sputnik Узбекистан
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , видео
Эпидемиолог рассказал, встретят ли узбекистанцы 2022 год без "омикрона" – видео
18:32 03.12.2021 (обновлено: 19:09 03.12.2021)
Лаборатории Узбекистана способны определять омикрон-штамм коронавируса благодаря компетентным специалистам.
Новый штамм коронавируса "омикрон" пока не добрался до страны, но "настиг" гражданина Узбекистана в аэропорту Южной Кореи.
Между тем, в Узбекистане около 18 млн граждан получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции, а полный курс вакцинации прошли более 11 млн человек.
Об этом корреспонденту Sputnik
рассказал заместитель директора по эпидемиологическим вопросам Центра профилактики чумы Узбекистана, кандидат медицинских наук Дилмурод Мирзабаев.
На сегодняшний день узбекистанцам доступно 6 видов вакцин: ZF-UZ-VAС 2001, "Спутник V" (Гам КОВИД-Вак), AstraZeneca (Covishild), Moderna, Pfizer/BioNTech, а также Sinovac.
Что касается ревакцинации, по словам вирусолога, с 17 ноября текущего года ее прошли около 25 тысяч узбекистанцев. Как сообщил Мирзабаев, вся российская вакцина "Спутник Лайт" в Узбекистане уже закончилась, и люди ждут новых поставок.
"Ни снег, ни холод, ни жара не действуют на омикрон. А вот усилия российско-узбекских ученых обязательно увенчаются успехом в борьбе с коронавирусом", - подытожил Мирзабаев.
Дилмурод Мирзабаев
Замдиректора по эпидемиологическим вопросам Центра профилактики чумы Узбекистана
Остановит ли коллективный иммунитет новый мутированный вирус? Почему коронавирус страшнее гриппа? Будут ли действовать на "омикрон" имеющиеся в Узбекистане вакцины?
Подробности – в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан
.