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Эпидемиолог рассказал, встретят ли узбекистанцы 2022 год без "омикрона" – видео
Эпидемиолог рассказал, встретят ли узбекистанцы 2022 год без "омикрона" – видео
Лаборатории Узбекистана способны определять омикрон-штамм коронавируса благодаря компетентным специалистам.
2021-12-03T18:32+0500
2021-12-03T19:09+0500
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Новый штамм коронавируса "омикрон" пока не добрался до страны, но "настиг" гражданина Узбекистана в аэропорту Южной Кореи.Между тем, в Узбекистане около 18 млн граждан получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции, а полный курс вакцинации прошли более 11 млн человек. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал заместитель директора по эпидемиологическим вопросам Центра профилактики чумы Узбекистана, кандидат медицинских наук Дилмурод Мирзабаев. На сегодняшний день узбекистанцам доступно 6 видов вакцин: ZF-UZ-VAС 2001, "Спутник V" (Гам КОВИД-Вак), AstraZeneca (Covishild), Moderna, Pfizer/BioNTech, а также Sinovac. Что касается ревакцинации, по словам вирусолога, с 17 ноября текущего года ее прошли около 25 тысяч узбекистанцев. Как сообщил Мирзабаев, вся российская вакцина "Спутник Лайт" в Узбекистане уже закончилась, и люди ждут новых поставок. Остановит ли коллективный иммунитет новый мутированный вирус? Почему коронавирус страшнее гриппа? Будут ли действовать на "омикрон" имеющиеся в Узбекистане вакцины? Подробности – в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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мультимедиа , видео

Эпидемиолог рассказал, встретят ли узбекистанцы 2022 год без "омикрона" – видео

18:32 03.12.2021 (обновлено: 19:09 03.12.2021)
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Анна Черкасова
Все материалы
Лаборатории Узбекистана способны определять омикрон-штамм коронавируса благодаря компетентным специалистам.
Новый штамм коронавируса "омикрон" пока не добрался до страны, но "настиг" гражданина Узбекистана в аэропорту Южной Кореи.
Между тем, в Узбекистане около 18 млн граждан получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции, а полный курс вакцинации прошли более 11 млн человек.
Об этом корреспонденту Sputnik рассказал заместитель директора по эпидемиологическим вопросам Центра профилактики чумы Узбекистана, кандидат медицинских наук Дилмурод Мирзабаев.
На сегодняшний день узбекистанцам доступно 6 видов вакцин: ZF-UZ-VAС 2001, "Спутник V" (Гам КОВИД-Вак), AstraZeneca (Covishild), Moderna, Pfizer/BioNTech, а также Sinovac.
Что касается ревакцинации, по словам вирусолога, с 17 ноября текущего года ее прошли около 25 тысяч узбекистанцев. Как сообщил Мирзабаев, вся российская вакцина "Спутник Лайт" в Узбекистане уже закончилась, и люди ждут новых поставок.

"Ни снег, ни холод, ни жара не действуют на омикрон. А вот усилия российско-узбекских ученых обязательно увенчаются успехом в борьбе с коронавирусом", - подытожил Мирзабаев.

Дилмурод Мирзабаев - Sputnik Узбекистан
Дилмурод Мирзабаев
Замдиректора по эпидемиологическим вопросам Центра профилактики чумы Узбекистана
Остановит ли коллективный иммунитет новый мутированный вирус? Почему коронавирус страшнее гриппа? Будут ли действовать на "омикрон" имеющиеся в Узбекистане вакцины?
Подробности – в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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