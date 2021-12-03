https://uz.sputniknews.ru/20211203/epidemiolog-rasskazal-vstretyat-li-uzbekistantsy-2022-god-bez-omikrona--video--21640058.html

Эпидемиолог рассказал, встретят ли узбекистанцы 2022 год без "омикрона" – видео

Эпидемиолог рассказал, встретят ли узбекистанцы 2022 год без "омикрона" – видео

Лаборатории Узбекистана способны определять омикрон-штамм коронавируса благодаря компетентным специалистам.

2021-12-03T18:32+0500

2021-12-03T18:32+0500

2021-12-03T19:09+0500

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Новый штамм коронавируса "омикрон" пока не добрался до страны, но "настиг" гражданина Узбекистана в аэропорту Южной Кореи.Между тем, в Узбекистане около 18 млн граждан получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции, а полный курс вакцинации прошли более 11 млн человек. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал заместитель директора по эпидемиологическим вопросам Центра профилактики чумы Узбекистана, кандидат медицинских наук Дилмурод Мирзабаев. На сегодняшний день узбекистанцам доступно 6 видов вакцин: ZF-UZ-VAС 2001, "Спутник V" (Гам КОВИД-Вак), AstraZeneca (Covishild), Moderna, Pfizer/BioNTech, а также Sinovac. Что касается ревакцинации, по словам вирусолога, с 17 ноября текущего года ее прошли около 25 тысяч узбекистанцев. Как сообщил Мирзабаев, вся российская вакцина "Спутник Лайт" в Узбекистане уже закончилась, и люди ждут новых поставок. Остановит ли коллективный иммунитет новый мутированный вирус? Почему коронавирус страшнее гриппа? Будут ли действовать на "омикрон" имеющиеся в Узбекистане вакцины? Подробности – в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.

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2021

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

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