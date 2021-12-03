https://uz.sputniknews.ru/20211203/gotovitsya-vizit-shavkata-mirziyoeva-v-koreyu-21630693.html
Готовится визит Шавката Мирзиёева в Корею
Готовится визит Шавката Мирзиёева в Корею
Детали предстоящей поездки обсудили по конференц-связи вице-премьеры двух стран.
2021-12-03T10:58+0500
2021-12-03T10:58+0500
2021-12-03T11:20+0500
политика
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визит
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ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Подготовку к предстоящему визиту президента Шавката Мирзиёева в Корею обсудили заместитель премьер-министра Узбекистана – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и заместитель премьер-министра – министр экономики и финансов Республики Корея Хон Нам Ки.На видеоконференции вице-премьеры обговорили предстоящие мероприятия и экономическую часть визита, разрабатываемые соглашения в области инвестиционного, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, говорится в сообщении на портале Правительства Узбекистана.В ходе переговоров стороны согласовали ряд организационных и содержательных вопросов предстоящего визита, запланированного на декабрь.Напомним, свой первый официальный зарубежный визит после переизбрания Шавкат Мирзиёев совершил в Россию 19 ноября. Лидер Узбекистана встретился в Кремле с Владимиром Путиным и подробно обсудил с ним актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений и подписал 18 важных совместных документов.
https://uz.sputniknews.ru/20211203/mirziyoev-nazval-osnovnye-problemy-s-jilem-v-uzbekistane-21629498.html
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южная корея, шавкат мирзиёев, визит
Готовится визит Шавката Мирзиёева в Корею
10:58 03.12.2021 (обновлено: 11:20 03.12.2021)
Детали предстоящей поездки обсудили по конференц-связи вице-премьеры двух стран.
ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Подготовку к предстоящему визиту президента Шавката Мирзиёева в Корею обсудили заместитель премьер-министра Узбекистана – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и заместитель премьер-министра – министр экономики и финансов Республики Корея Хон Нам Ки.
На видеоконференции вице-премьеры обговорили предстоящие мероприятия и экономическую часть визита, разрабатываемые соглашения в области инвестиционного, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, говорится в сообщении на портале
Правительства Узбекистана.
"Были созданы три совместные рабочие группы для обогащения ожидаемых мероприятий практическим содержанием и достижения конкретных договоренностей. Их задача будет заключаться в оперативном решении существующих вопросов двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям", - говорится в сообщении.
В ходе переговоров стороны согласовали ряд организационных и содержательных вопросов предстоящего визита, запланированного на декабрь.
Напомним, свой первый официальный зарубежный визит после переизбрания Шавкат Мирзиёев совершил в Россию 19 ноября. Лидер Узбекистана встретился в Кремле с Владимиром Путиным и подробно обсудил с ним актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений и подписал 18 важных совместных документов.