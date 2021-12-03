https://uz.sputniknews.ru/20211203/mirziyoev-nazval-osnovnye-problemy-s-jilem-v-uzbekistane-21629498.html
Мирзиёев назвал основные проблемы с жильем в Узбекистане
Мирзиёев назвал основные проблемы с жильем в Узбекистане
Почему власти выделяют деньги на строительство квартир и домов, но их все еще не хватает? Почему страдает качество? Ответы — в обзоре.
2021-12-03T09:56+0500
2021-12-03T09:56+0500
2021-12-03T09:56+0500
общество
узбекистан
шавкат мирзиёев
жилье
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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Накануне президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, на котором обсуждали доступность жилья для населения и развитие строительной сферы. Глава государства подчеркнул, что за последние пять лет были построены более 140 тысяч новых квартир и индивидуальных домов. Качество и конкуренция в строительной сфере повысились, а в регионах начали осуществлять проекты с современными архитектурными решениями.Однако жилья все еще не хватает. В частности, недостаточно квартир средней категории — наиболее востребованных среди населения.Мирзиёев отметил, что 950 квартир на сумму 255 миллиардов сумов остаются не проданными. Всему виной — непривлекательность местоположения или же цена. В ряде областей затягивается начало строительства жилья. Этот процесс тормозится из-за задержки с выставлением земельных участков на аукцион.В итоге, средства, которые выделяют власти на целевые кредиты, остаются неосвоенными.Президент указал на еще одну проблему: хокимы многих областей и их заместители по строительству ограничиваются двумя-тремя организациями при выборе подрядчиков. Это негативно сказывается на качестве жилья.Между тем Мирзиёев привел в пример Самаркандскую область, где местные власти, наоборот, ответственно подошли к вопросу строительства нового жилья. В 2022 году в Узбекистане построят коло 50 тысяч квартир по ипотечным программам.Власти планируют на это выделить около 13 триллионов сумов целевых кредитов и 1 триллион 300 миллиардов сумов субсидий.
https://uz.sputniknews.ru/20211202/maloobespechennym-semyam-prosubsidiruyut-ipotechnyy-vznos-21627146.html
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узбекистан, шавкат мирзиёев, жилье
Мирзиёев назвал основные проблемы с жильем в Узбекистане
Почему власти выделяют деньги на строительство квартир и домов, но их все еще не хватает? Почему страдает качество? Ответы — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Накануне президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, на котором обсуждали доступность жилья для населения и развитие строительной сферы.
Глава государства подчеркнул, что за последние пять лет были построены более 140 тысяч новых квартир и индивидуальных домов. Качество и конкуренция в строительной сфере повысились, а в регионах начали осуществлять проекты с современными архитектурными решениями.
Однако жилья все еще не хватает. В частности, недостаточно квартир средней категории — наиболее востребованных среди населения.
Мирзиёев отметил, что 950 квартир на сумму 255 миллиардов сумов остаются не проданными. Всему виной — непривлекательность местоположения или же цена.
В ряде областей затягивается начало строительства жилья. Этот процесс тормозится из-за задержки с выставлением земельных участков на аукцион.
В итоге, средства, которые выделяют власти на целевые кредиты, остаются неосвоенными.
Президент указал на еще одну проблему: хокимы многих областей и их заместители по строительству ограничиваются двумя-тремя организациями при выборе подрядчиков. Это негативно сказывается на качестве жилья.
Между тем Мирзиёев привел в пример Самаркандскую область, где местные власти, наоборот, ответственно подошли к вопросу строительства нового жилья.
"Хокимият региона, организовав слаженную работу проектировщиков, застройщиков и банков, смог обеспечить строительство доступного жилья. Поэтому в области наблюдаются высокие показатели как по использованию субсидий, так и освоению кредитных ресурсов", — заявил
узбекский лидер.
В 2022 году в Узбекистане построят коло 50 тысяч квартир по ипотечным программам.
Власти планируют на это выделить около 13 триллионов сумов целевых кредитов и 1 триллион 300 миллиардов сумов субсидий.