https://uz.sputniknews.ru/20211203/mirziyoev-nazval-osnovnye-problemy-s-jilem-v-uzbekistane-21629498.html

Мирзиёев назвал основные проблемы с жильем в Узбекистане

Мирзиёев назвал основные проблемы с жильем в Узбекистане

Почему власти выделяют деньги на строительство квартир и домов, но их все еще не хватает? Почему страдает качество? Ответы — в обзоре.

2021-12-03T09:56+0500

2021-12-03T09:56+0500

2021-12-03T09:56+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/648/74/6487432_0:205:2913:1844_1920x0_80_0_0_6d6d24400f94cf2e6c1a6d04b1bd0337.jpg

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Накануне президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, на котором обсуждали доступность жилья для населения и развитие строительной сферы. Глава государства подчеркнул, что за последние пять лет были построены более 140 тысяч новых квартир и индивидуальных домов. Качество и конкуренция в строительной сфере повысились, а в регионах начали осуществлять проекты с современными архитектурными решениями.Однако жилья все еще не хватает. В частности, недостаточно квартир средней категории — наиболее востребованных среди населения.Мирзиёев отметил, что 950 квартир на сумму 255 миллиардов сумов остаются не проданными. Всему виной — непривлекательность местоположения или же цена. В ряде областей затягивается начало строительства жилья. Этот процесс тормозится из-за задержки с выставлением земельных участков на аукцион.В итоге, средства, которые выделяют власти на целевые кредиты, остаются неосвоенными.Президент указал на еще одну проблему: хокимы многих областей и их заместители по строительству ограничиваются двумя-тремя организациями при выборе подрядчиков. Это негативно сказывается на качестве жилья.Между тем Мирзиёев привел в пример Самаркандскую область, где местные власти, наоборот, ответственно подошли к вопросу строительства нового жилья. В 2022 году в Узбекистане построят коло 50 тысяч квартир по ипотечным программам.Власти планируют на это выделить около 13 триллионов сумов целевых кредитов и 1 триллион 300 миллиардов сумов субсидий.

https://uz.sputniknews.ru/20211202/maloobespechennym-semyam-prosubsidiruyut-ipotechnyy-vznos-21627146.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, шавкат мирзиёев, жилье