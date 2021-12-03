Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211203/mirziyoev-nazval-osnovnye-problemy-s-jilem-v-uzbekistane-21629498.html
Мирзиёев назвал основные проблемы с жильем в Узбекистане
Мирзиёев назвал основные проблемы с жильем в Узбекистане
Почему власти выделяют деньги на строительство квартир и домов, но их все еще не хватает? Почему страдает качество? Ответы — в обзоре.
2021-12-03T09:56+0500
2021-12-03T09:56+0500
общество
узбекистан
шавкат мирзиёев
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/648/74/6487432_0:205:2913:1844_1920x0_80_0_0_6d6d24400f94cf2e6c1a6d04b1bd0337.jpg
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Накануне президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, на котором обсуждали доступность жилья для населения и развитие строительной сферы. Глава государства подчеркнул, что за последние пять лет были построены более 140 тысяч новых квартир и индивидуальных домов. Качество и конкуренция в строительной сфере повысились, а в регионах начали осуществлять проекты с современными архитектурными решениями.Однако жилья все еще не хватает. В частности, недостаточно квартир средней категории — наиболее востребованных среди населения.Мирзиёев отметил, что 950 квартир на сумму 255 миллиардов сумов остаются не проданными. Всему виной — непривлекательность местоположения или же цена. В ряде областей затягивается начало строительства жилья. Этот процесс тормозится из-за задержки с выставлением земельных участков на аукцион.В итоге, средства, которые выделяют власти на целевые кредиты, остаются неосвоенными.Президент указал на еще одну проблему: хокимы многих областей и их заместители по строительству ограничиваются двумя-тремя организациями при выборе подрядчиков. Это негативно сказывается на качестве жилья.Между тем Мирзиёев привел в пример Самаркандскую область, где местные власти, наоборот, ответственно подошли к вопросу строительства нового жилья. В 2022 году в Узбекистане построят коло 50 тысяч квартир по ипотечным программам.Власти планируют на это выделить около 13 триллионов сумов целевых кредитов и 1 триллион 300 миллиардов сумов субсидий.
https://uz.sputniknews.ru/20211202/maloobespechennym-semyam-prosubsidiruyut-ipotechnyy-vznos-21627146.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/648/74/6487432_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_42a76341b7ed97cc678936fba371a414.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, шавкат мирзиёев, жилье

Мирзиёев назвал основные проблемы с жильем в Узбекистане

09:56 03.12.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМногоэтажные дома с разноцветным фасадом
Многоэтажные дома с разноцветным фасадом - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Почему власти выделяют деньги на строительство квартир и домов, но их все еще не хватает? Почему страдает качество? Ответы — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Накануне президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, на котором обсуждали доступность жилья для населения и развитие строительной сферы.
Глава государства подчеркнул, что за последние пять лет были построены более 140 тысяч новых квартир и индивидуальных домов. Качество и конкуренция в строительной сфере повысились, а в регионах начали осуществлять проекты с современными архитектурными решениями.
Однако жилья все еще не хватает. В частности, недостаточно квартир средней категории — наиболее востребованных среди населения.
Мирзиёев отметил, что 950 квартир на сумму 255 миллиардов сумов остаются не проданными. Всему виной — непривлекательность местоположения или же цена.
В ряде областей затягивается начало строительства жилья. Этот процесс тормозится из-за задержки с выставлением земельных участков на аукцион.
В итоге, средства, которые выделяют власти на целевые кредиты, остаются неосвоенными.
Президент указал на еще одну проблему: хокимы многих областей и их заместители по строительству ограничиваются двумя-тремя организациями при выборе подрядчиков. Это негативно сказывается на качестве жилья.
Между тем Мирзиёев привел в пример Самаркандскую область, где местные власти, наоборот, ответственно подошли к вопросу строительства нового жилья.
"Хокимият региона, организовав слаженную работу проектировщиков, застройщиков и банков, смог обеспечить строительство доступного жилья. Поэтому в области наблюдаются высокие показатели как по использованию субсидий, так и освоению кредитных ресурсов", — заявил узбекский лидер.
В 2022 году в Узбекистане построят коло 50 тысяч квартир по ипотечным программам.
Власти планируют на это выделить около 13 триллионов сумов целевых кредитов и 1 триллион 300 миллиардов сумов субсидий.
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2021
Общество
Малообеспеченным семьям просубсидируют ипотечный взнос
Вчера, 21:54
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:28В Узбекистане запретили пиротехнику: какие салюты не попали под запрет
11:35Холдинг Усманова реформирует топливно-энергетическое "звено" Узбекистана
11:01Главы НАТО вступают с "российским режимом" в танковую схватку в Эстонии
10:58Готовится визит Шавката Мирзиёева в Корею
10:35Узбекистан в 2022 году оценит свою "водородную мощь"
09:56Мирзиёев назвал основные проблемы с жильем в Узбекистане
09:28Вышедший из тюрьмы певец Жасур Умиров выпустил неоднозначный трек — видео
09:08Дожди и туман: чего ждать узбекистанцам от выходных
08:40Россия нашла замену дефицитному бензину АИ-80 в Узбекистане
08:11Евразийский каркас для вас и для нас: в чем секрет торговых амбиций ЕАЭС
08:00Saxo Bank опубликовал "шокирующий" прогноз на 2022 год
07:00Что происходит с организмом, когда вы едите хурму
ВчераРоботы, которые были с нами рядом в 2021 году — фото
ВчераОсобняк из "Один дома" можно арендовать на ночь
ВчераМалообеспеченным семьям просубсидируют ипотечный взнос
ВчераПолное интервью Александра Лукашенко Дмитрию Киселеву — видео
ВчераЛавров заявил о неприемлемости действий НАТО — видео
ВчераФК "Навбахор" назвал провокацией заявление Канчельскиса об угрозах
ВчераМалашенко о трех сценариях развития событий в Афганистане в 2022 году: видео
ВчераДефицит воды и постковидный кризис – с какими проблемами поможет Узбекистану ЕАЭС