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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211203/prezident-rasskazal-kakie-vozmojnosti-poluchat-invalidy-v-uzbekistane-21642670.html
Президент рассказал, какие возможности получат инвалиды в Узбекистане
Президент рассказал, какие возможности получат инвалиды в Узбекистане
Со следующего учебного года 24 процента, а в 2025 году – 40 процентов детей с особыми образовательными потребностями смогут учиться в обычных школах.
2021-12-03T20:37+0500
2021-12-03T21:49+0500
общество
узбекистан
шавкат мирзиёев
инвалиды
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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Президент Узбекистана рассказал, какие изменения планируется реализовать в стране, чтобы люди с инвалидностью могли принимать участие в общественно-политической жизни, беспрепятственно передвигаться, получать медицинские услуги, образование, трудоустраиваться и проходить реабилитацию.Глава государства подчеркнул, что вовлечение людей с инвалидностью во все сферы жизни общества является для важным приоритетом для страны. На недавно прошедших президентских выборах этому вопросу было уделено особое внимание: были созданы необходимые условия для их проезда к избирательным участкам, бюллетени выпущены со шрифтом Брайля, установлены пандусы на всех участках.За последние годы вдвое или на 100 тысяч увеличилось количество тех, кто получает пенсии и пособия по инвалидности. Соотечественники оказывают им адресную помощь во всех регионах страны в рамках общенационального движения "Доброта и поддержка" и системы работы по "железной", "женской", "молодежной" тетрадям.Реконструировано 27 медико-социальных учреждений, при этом создано 1,5 тысячи лечебно-реабилитационных койко-мест, отвечающих современным требованиям.Из бюджета было выделено почти 40 млрд сумов на протезно-ортопедические и реабилитационные средства, кохлеарные имплантаты и другое специальное оборудование, которое бесплатно передали детям, нуждающимся в такой поддержке.В системе народного образования реализуется программа развития инклюзивного образования: более чем в 300 школах созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями.Юноши и девушки, которые имеют инвалидность, завоевали на Паралимпийских играх в Токио 8 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.Президент анонсировал принятие и реализацию специальной программы, направленной на создание дополнительных условий с тем, чтобы лица с инвалидностью ощущали себя неотъемлемой частью общества. Ключевой задачей в документе обозначат переход от медицинского к социальному подходу в установлении инвалидности:1. Молодые люди с инвалидностью будут иметь равные возможности при получении качественного образования на всех уровнях.Со следующего учебного года 24 процента, а в 2025-м – 40 процентов детей с особыми образовательными потребностями смогут учиться в обычных школах. Кроме того, количество ресурсных центров инклюзивного образования увеличится в 14 раз и превысит 200.2. Лица с инвалидностью получат профессиональное обучение, для них будут созданы достойные рабочие места. Каждый получит возможность обучиться профессии за счет государства, а дотации на эти цели будут увеличены вдвое.Организации начнут получать льготы при приеме граждан с ограниченными возможностями на подходящую для них работу в государственных органах всех уровней.Планируется стимулировать бизнес-инициативы по найму лиц с инвалидностью. Таким предпринимателям и принятым на работу гражданам будут предоставлены дополнительные налоговые льготы и государственные субсидии.3. Продолжится системная работа по охране здоровья лиц с инвалидностью, оказанию им медицинских услуг.Будет создан Республиканский детский медицинский реабилитационный центр и его региональные филиалы.Ежегодно планируется проводить операции по лечению врожденного порока сердца и патологий головного мозга 2 тысячам детей.4. "Безбарьерная" среда будет организована для людей с ограниченными физическими возможностями.При строительстве правительственных зданий, социальных объектов, парков, а также в общественном транспорте, системе государственных услуг отдельное внимание обратят на создание специальной инфраструктуры. Станет больше специальных информационных порталов, телепередач, библиотек.Лица с инвалидностью получат субсидии для приобретения жилья в новых массивах "Янги Узбекистон" и льготные кредиты на улучшение жилищных условий.Появится система постоянного диалога руководителей всех уровней государственных органов с людьми с ограниченными возможностями для изучения и решения их проблем.
https://uz.sputniknews.ru/20210828/dva-zolota-i-bronza-uspexi-paralimpiyskoy-sbornoy-uzbekistana-20272895.html
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узбекистан, шавкат мирзиёев, инвалиды

Президент рассказал, какие возможности получат инвалиды в Узбекистане

20:37 03.12.2021 (обновлено: 21:49 03.12.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Со следующего учебного года 24 процента, а в 2025-м – 40 процентов детей с особыми образовательными потребностями смогут учиться в обычных школах.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Президент Узбекистана рассказал, какие изменения планируется реализовать в стране, чтобы люди с инвалидностью могли принимать участие в общественно-политической жизни, беспрепятственно передвигаться, получать медицинские услуги, образование, трудоустраиваться и проходить реабилитацию.
Для справки

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 14 октября 1992 года.

Основная цель – защита прав лиц с инвалидностью во всех сферах социальной жизни, привлечение внимания широкой общественности к их проблемам.

"В этот день, ставший символом доброты, сострадания и гуманизма, выражаю высокое уважение и самые добрые пожелания почти миллиону наших сограждан с ограниченными возможностями".

Президент Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Глава государства подчеркнул, что вовлечение людей с инвалидностью во все сферы жизни общества является для важным приоритетом для страны. На недавно прошедших президентских выборах этому вопросу было уделено особое внимание: были созданы необходимые условия для их проезда к избирательным участкам, бюллетени выпущены со шрифтом Брайля, установлены пандусы на всех участках.
За последние годы вдвое или на 100 тысяч увеличилось количество тех, кто получает пенсии и пособия по инвалидности. Соотечественники оказывают им адресную помощь во всех регионах страны в рамках общенационального движения "Доброта и поддержка" и системы работы по "железной", "женской", "молодежной" тетрадям.
Реконструировано 27 медико-социальных учреждений, при этом создано 1,5 тысячи лечебно-реабилитационных койко-мест, отвечающих современным требованиям.
Из бюджета было выделено почти 40 млрд сумов на протезно-ортопедические и реабилитационные средства, кохлеарные имплантаты и другое специальное оборудование, которое бесплатно передали детям, нуждающимся в такой поддержке.
В системе народного образования реализуется программа развития инклюзивного образования: более чем в 300 школах созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями.
Юноши и девушки, которые имеют инвалидность, завоевали на Паралимпийских играх в Токио 8 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.
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Президент анонсировал принятие и реализацию специальной программы, направленной на создание дополнительных условий с тем, чтобы лица с инвалидностью ощущали себя неотъемлемой частью общества. Ключевой задачей в документе обозначат переход от медицинского к социальному подходу в установлении инвалидности:
1. Молодые люди с инвалидностью будут иметь равные возможности при получении качественного образования на всех уровнях.
Со следующего учебного года 24 процента, а в 2025-м – 40 процентов детей с особыми образовательными потребностями смогут учиться в обычных школах. Кроме того, количество ресурсных центров инклюзивного образования увеличится в 14 раз и превысит 200.
2. Лица с инвалидностью получат профессиональное обучение, для них будут созданы достойные рабочие места.
Каждый получит возможность обучиться профессии за счет государства, а дотации на эти цели будут увеличены вдвое.
Организации начнут получать льготы при приеме граждан с ограниченными возможностями на подходящую для них работу в государственных органах всех уровней.
Планируется стимулировать бизнес-инициативы по найму лиц с инвалидностью. Таким предпринимателям и принятым на работу гражданам будут предоставлены дополнительные налоговые льготы и государственные субсидии.
3. Продолжится системная работа по охране здоровья лиц с инвалидностью, оказанию им медицинских услуг.
Будет создан Республиканский детский медицинский реабилитационный центр и его региональные филиалы.
Ежегодно планируется проводить операции по лечению врожденного порока сердца и патологий головного мозга 2 тысячам детей.
4. "Безбарьерная" среда будет организована для людей с ограниченными физическими возможностями.
При строительстве правительственных зданий, социальных объектов, парков, а также в общественном транспорте, системе государственных услуг отдельное внимание обратят на создание специальной инфраструктуры. Станет больше специальных информационных порталов, телепередач, библиотек.
Лица с инвалидностью получат субсидии для приобретения жилья в новых массивах "Янги Узбекистон" и льготные кредиты на улучшение жилищных условий.
Появится система постоянного диалога руководителей всех уровней государственных органов с людьми с ограниченными возможностями для изучения и решения их проблем.

"Критически оценивая нашу работу с наиболее уязвимой категорией населения – инвалидами, мы и впредь будем мобилизовать все силы и возможности для того, чтобы они никогда не чувствовали себя одинокими, активно участвовали в общественной и экономической жизни".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
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