Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Символика Паралимпийских игр в Токио - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Паралимпийских играх в Токио
В столице Японии с 24 августа по 5 сентября проходят XVI летние Паралимпийские игры. Узбекистан на соревнованиях представляют 48 атлетов в восьми видах спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210828/dva-zolota-i-bronza-uspexi-paralimpiyskoy-sbornoy-uzbekistana-20272895.html
Два "золота" и "бронза": успехи паралимпийской сборной Узбекистана
Два "золота" и "бронза": успехи паралимпийской сборной Узбекистана
Легкоатлеты из Узбекистана заняли два первых и одно третье место на Паралимпиаде-2020 в Токио. 28.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-28T11:22+0500
2021-08-28T12:01+0500
узбекистан на паралимпийских играх в токио
спорт
узбекистан
токио
сборная
легкая атлетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1c/20272760_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_02a6bb31b96c74a5c4bfe08110d2da63.jpg
ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Удачно началось утро для сборной Узбекистана на Паралимпийских играх в Токио: узбекские спортсмены завоевали сразу три медали в состязаниях по легкой атлетике, сообщает сайт Национального олимпийского комитета.Лучший результат – 42,59 метра – показала Нозимахон Каюмова в паралимпийском метании копья среди женщин в классе F13. Напомним, Каюмова также стала чемпионкой на летних Паралимпийских играх в Рио-2016.И третью золотую медаль сборной Узбекистана принесла Мохигул Хамдамова в метании диска в категории F57. Ее результат – 31,46 метра.Поднялся на пьедестал почета и Элбек Султонов – он завоевал "бронзу" в толкании ядра в классе F12 с результатом 15,94 метра. Для Элбека этот результат стал новым личным рекордом.Напомним, еще одну золотую медаль завоевал накануне дзюдоист Учкун Куронбаев, а атлетка Асила Мирзаёрова заняла второе место в состязаниях по прыжкам в длину. Пловец Ислам Асланов 26 августа принес команде первую медаль - "бронзу" на дистанции 100 метров баттерфляем. Таким образом, в копилке сборной Узбекистана теперь шесть медалей: три золотых, одна серебряная и две бронзовые.
https://uz.sputniknews.ru/20210825/vyshli-i-vsex-srazili-sbornaya-uzbekistana-na-otkrytii-paralimpiady--video-20226306.html
токио
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1c/20272760_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_90f35e698731fa584edb45364504b975.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, узбекистан, токио, сборная, легкая атлетика

Два "золота" и "бронза": успехи паралимпийской сборной Узбекистана

11:22 28.08.2021 (обновлено: 12:01 28.08.2021)
481
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаМохигул Хамдамова
Мохигул Хамдамова - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2021
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Легкоатлеты из Узбекистана заняли два первых и одно третье место на Паралимпиаде-2020 в Токио.
ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Удачно началось утро для сборной Узбекистана на Паралимпийских играх в Токио: узбекские спортсмены завоевали сразу три медали в состязаниях по легкой атлетике, сообщает сайт Национального олимпийского комитета.
Лучший результат – 42,59 метра – показала Нозимахон Каюмова в паралимпийском метании копья среди женщин в классе F13. Напомним, Каюмова также стала чемпионкой на летних Паралимпийских играх в Рио-2016.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаНозимахон Каюмова
Нозимахон Каюмова - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2021
Нозимахон Каюмова
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
И третью золотую медаль сборной Узбекистана принесла Мохигул Хамдамова в метании диска в категории F57. Ее результат – 31,46 метра.
Поднялся на пьедестал почета и Элбек Султонов – он завоевал "бронзу" в толкании ядра в классе F12 с результатом 15,94 метра. Для Элбека этот результат стал новым личным рекордом.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЭлбек Султонов
Элбек Султонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2021
Элбек Султонов
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Напомним, еще одну золотую медаль завоевал накануне дзюдоист Учкун Куронбаев, а атлетка Асила Мирзаёрова заняла второе место в состязаниях по прыжкам в длину. Пловец Ислам Асланов 26 августа принес команде первую медаль - "бронзу" на дистанции 100 метров баттерфляем. Таким образом, в копилке сборной Узбекистана теперь шесть медалей: три золотых, одна серебряная и две бронзовые.
Паралимпийская сборная Узбекистана во время церемонии открытия паралимпийских игр в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
Узбекистан на Паралимпийских играх в Токио
Вышли и всех сразили: сборная Узбекистана на открытии Паралимпиады — видео
25 августа, 09:27
21004
410000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:22Два "золота" и "бронза": успехи паралимпийской сборной Узбекистана
10:38МИД Узбекистана осудил теракты в Кабуле
ВчераСергели готовится к транспортной революции: кадры с самого долгожданного объекта
ВчераПросто, как дважды два: педагог рассказала, как привить детям любовь к математике
ВчераВ Сенате одобрили ряд ключевых законов - обзор
ВчераМирзиёев выразил соболезнования главе Казахстана в связи с произошедшим ЧП
ВчераЛавров назвал приоритеты РФ в урегулировании афганского кризиса
ВчераСречко Катанец стал тренером сборной Узбекистана по футболу
ВчераУзбекистанскую энергетику ждет масштабное обновление
ВчераВ Ташкенте актеры перепутали съемки с реальностью и устроили массовую драку
ВчераМирзиёев заявил, что готов помогать Афганистану продовольствием
ВчераЧастная солнечная электростанция запущена в Навойиской области
ВчераПервое "золото" Узбекистана на Паралимпиаде в Токио
ВчераУзбекистан готов к любому диалогу, лишь бы в его сторону не стреляли
ВчераЗаключенным разрешили встречаться с родными
ВчераРоссийское консульство возобновило прием документов на гражданство
ВчераКартофельные планы Узбекистана: как прокормить себя и заработать на соседях
ВчераИскусственному интеллекту – зеленый свет: для инновационных проектов объявлен спецрежим
Вчера"Олимпийская" война против России
ВчераПени не начислят, но отключат: какие новшества ждут украинцев