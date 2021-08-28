https://uz.sputniknews.ru/20210828/dva-zolota-i-bronza-uspexi-paralimpiyskoy-sbornoy-uzbekistana-20272895.html
Два "золота" и "бронза": успехи паралимпийской сборной Узбекистана
Два "золота" и "бронза": успехи паралимпийской сборной Узбекистана
Легкоатлеты из Узбекистана заняли два первых и одно третье место на Паралимпиаде-2020 в Токио. 28.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-28T11:22+0500
2021-08-28T11:22+0500
2021-08-28T12:01+0500
узбекистан на паралимпийских играх в токио
спорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Удачно началось утро для сборной Узбекистана на Паралимпийских играх в Токио: узбекские спортсмены завоевали сразу три медали в состязаниях по легкой атлетике, сообщает сайт Национального олимпийского комитета.Лучший результат – 42,59 метра – показала Нозимахон Каюмова в паралимпийском метании копья среди женщин в классе F13. Напомним, Каюмова также стала чемпионкой на летних Паралимпийских играх в Рио-2016.И третью золотую медаль сборной Узбекистана принесла Мохигул Хамдамова в метании диска в категории F57. Ее результат – 31,46 метра.Поднялся на пьедестал почета и Элбек Султонов – он завоевал "бронзу" в толкании ядра в классе F12 с результатом 15,94 метра. Для Элбека этот результат стал новым личным рекордом.Напомним, еще одну золотую медаль завоевал накануне дзюдоист Учкун Куронбаев, а атлетка Асила Мирзаёрова заняла второе место в состязаниях по прыжкам в длину. Пловец Ислам Асланов 26 августа принес команде первую медаль - "бронзу" на дистанции 100 метров баттерфляем. Таким образом, в копилке сборной Узбекистана теперь шесть медалей: три золотых, одна серебряная и две бронзовые.
https://uz.sputniknews.ru/20210825/vyshli-i-vsex-srazili-sbornaya-uzbekistana-na-otkrytii-paralimpiady--video-20226306.html
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спорт, узбекистан, токио, сборная, легкая атлетика
Два "золота" и "бронза": успехи паралимпийской сборной Узбекистана
11:22 28.08.2021 (обновлено: 12:01 28.08.2021)
Легкоатлеты из Узбекистана заняли два первых и одно третье место на Паралимпиаде-2020 в Токио.
ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Удачно началось утро для сборной Узбекистана на Паралимпийских играх в Токио: узбекские спортсмены завоевали сразу три медали в состязаниях по легкой атлетике, сообщает сайт Национального олимпийского комитета.
Лучший результат – 42,59 метра – показала Нозимахон Каюмова в паралимпийском метании копья среди женщин в классе F13. Напомним, Каюмова также стала чемпионкой на летних Паралимпийских играх в Рио-2016.
И третью золотую медаль сборной Узбекистана принесла Мохигул Хамдамова в метании диска в категории F57. Ее результат – 31,46 метра.
Поднялся на пьедестал почета и Элбек Султонов – он завоевал "бронзу" в толкании ядра в классе F12 с результатом 15,94 метра. Для Элбека этот результат стал новым личным рекордом.
Напомним, еще одну золотую медаль завоевал накануне дзюдоист Учкун Куронбаев
, а атлетка Асила Мирзаёрова
заняла второе место в состязаниях по прыжкам в длину. Пловец Ислам Асланов
26 августа принес команде первую медаль - "бронзу" на дистанции 100 метров баттерфляем. Таким образом, в копилке сборной Узбекистана теперь шесть медалей: три золотых, одна серебряная и две бронзовые.