https://uz.sputniknews.ru/20211203/uzbekistan-v-2022-godu-otsenit-svoyu-vodorodnuyu-mosch-21629942.html
Узбекистан в 2022 году оценит свою "водородную мощь"
Узбекистан в 2022 году оценит свою "водородную мощь"
Что рассчитывают определить эксперты и как это скажется на будущем страны, читайте в материале.
2021-12-03T10:35+0500
2021-12-03T10:35+0500
2021-12-03T10:35+0500
экономика
узбекистан
водородная энергетика
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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана в 2022 году изучит потенциал производства "синего" водорода в стране. Это, убеждены эксперты, позволит выявить сравнительные преимущества и недостатки производства водорода в Узбекистане на фоне ожидаемого развития регионального и глобального спроса на низкоуглеродный вид топлива. В целях развития индустрии водорода в 2022-2023 годах власти договорились с компаниями Air Products, Acwa Power и Siemens Energy о реализации пилотных проектов в данной отрасли на территории республики, а также организации программ подготовки кадров для работы на объектах водородной энергетики.Этой весной президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании в стране научно-исследовательского центра водородной энергетики и лаборатории по испытанию и сертификации технологий возобновляемой и водородной энергетики.Между тем ставку на водород делают в том числе в России. Ранее вице-премьер страны Александр Новак заявил, что "технологии развиваются все больше, а водорода на планете бесконечное количество". По его словам, если появятся технологии удешевления производства энергии из водорода, то для любой страны мира это сырье станет самым доступным и в будущем — основным.
https://uz.sputniknews.ru/20211111/v-rossii-obyavili-energiyu-buduschego-21303680.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, водородная энергетика
Узбекистан в 2022 году оценит свою "водородную мощь"
Что рассчитывают определить эксперты и как это скажется на будущем страны, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана в 2022 году изучит потенциал производства "синего" водорода в стране.
"Совместно с Всемирным банком и международными консультантами в 2022 году запланировано проведение оценки технического потенциала Узбекистана по производству "синего" водорода", — сообщили в ведомстве.
Это, убеждены эксперты, позволит выявить сравнительные преимущества и недостатки производства водорода в Узбекистане на фоне ожидаемого развития регионального и глобального спроса на низкоуглеродный вид топлива.
В целях развития индустрии водорода в 2022-2023 годах власти договорились с компаниями Air Products, Acwa Power и Siemens Energy о реализации пилотных проектов в данной отрасли на территории республики, а также организации программ подготовки кадров для работы на объектах водородной энергетики.
Этой весной президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании в стране научно-исследовательского центра водородной энергетики и лаборатории по испытанию и сертификации технологий возобновляемой и водородной энергетики.
Между тем ставку на водород делают в том числе в России. Ранее вице-премьер страны Александр Новак заявил
, что "технологии развиваются все больше, а водорода на планете бесконечное количество".
По его словам, если появятся технологии удешевления производства энергии из водорода, то для любой страны мира это сырье станет самым доступным и в будущем — основным.