Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211203/v-ryade-rayonov-tashkenta-vnezapno-otklyuchili-xolodnuyu-vodu--prichiny-21632089.html
В ряде районов Ташкента внезапно отключили холодную воду — причины
В ряде районов Ташкента внезапно отключили холодную воду — причины
В "Тошкент шахар сув таъминот" пообещали в короткий срок восстановить водоснабжение в Ташкенте и извинились за доставленные неудобства.
2021-12-03T12:54+0500
2021-12-03T12:54+0500
общество
ташкент
отключение воды
холодная вода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/994/13/9941368_0:38:3077:1768_1920x0_80_0_0_54f32131e826856a1ff0f0d3baf93b30.jpg
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Сбой в системе водоснабжения произошел в 8:30 по ташкентскому времени. Жители сразу нескольких районов столицы остались без холодной воды. В "Тошкент шахар сув таъминот" разъяснили причину перебоев. Оказалось, что все дело во внезапном отключении электричества в главном сооружении "Кадирия", которое и обеспечивает питьевой водой большую часть населения столицы. По этой причине остановились насосные агрегаты, качающие воду."В настоящее время подача электричества восстановлена, принимаются срочные меры по восстановлению гидравлического режима воды", — говорится в сообщении.В "Тошкент шахар сув таъминот" пообещали в короткий срок восстановить водоснабжение в Ташкенте и извинились за доставленные неудобства.
https://uz.sputniknews.ru/20211112/goryachuyu-vodu-i-teplo-otklyuchili-v-trex-rayonax-tashkenta-21329949.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/994/13/9941368_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ae8a368d71cc33d443820d5c0dd7968b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, отключение воды, холодная вода

В ряде районов Ташкента внезапно отключили холодную воду — причины

12:54 03.12.2021
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
В "Тошкент шахар сув таъминот" пообещали в короткий срок восстановить водоснабжение в Ташкенте и извинились за доставленные неудобства.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Сбой в системе водоснабжения произошел в 8:30 по ташкентскому времени. Жители сразу нескольких районов столицы остались без холодной воды. В "Тошкент шахар сув таъминот" разъяснили причину перебоев.
Оказалось, что все дело во внезапном отключении электричества в главном сооружении "Кадирия", которое и обеспечивает питьевой водой большую часть населения столицы. По этой причине остановились насосные агрегаты, качающие воду.
"В настоящее время подача электричества восстановлена, принимаются срочные меры по восстановлению гидравлического режима воды", — говорится в сообщении.
В "Тошкент шахар сув таъминот" пообещали в короткий срок восстановить водоснабжение в Ташкенте и извинились за доставленные неудобства.
Девочка возле батареи у себя дома. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
Общество
Горячую воду и тепло отключили в трех районах Ташкента
12 ноября, 16:17
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:55В сельском хозяйстве Узбекистана разрешат использовать дроны до 100 кг
14:47С какими тремя проблемами сталкиваются все мигранты в ЕАЭС
13:59Гандболистки из Узбекистана сыграют на ЧМ против сборной Швеции
13:53Какие льготы получат мигранты от вступления Узбекистана в ЕАЭС — список
13:30Алкоголь снова подорожал: новые цены в Узбекистане
12:54В ряде районов Ташкента внезапно отключили холодную воду — причины
12:53Майдан стоял не зря: Зеленский раздаст детям по десять тысяч долларов
12:28В Узбекистане запретили пиротехнику: какие салюты не попали под запрет
11:35Холдинг Усманова реформирует топливно-энергетическое "звено" Узбекистана
11:01Главы НАТО вступают с "российским режимом" в танковую схватку в Эстонии
10:58Готовится визит Шавката Мирзиёева в Корею
10:35Узбекистан в 2022 году оценит свою "водородную мощь"
09:56Мирзиёев назвал основные проблемы с жильем в Узбекистане
09:28Вышедший из тюрьмы певец Жасур Умиров выпустил неоднозначный трек — видео
09:08Дожди и туман: чего ждать узбекистанцам от выходных
08:40Россия нашла замену дефицитному бензину АИ-80 в Узбекистане
08:11Евразийский каркас для вас и для нас: в чем секрет торговых амбиций ЕАЭС
08:00Saxo Bank опубликовал "шокирующий" прогноз на 2022 год
07:00Что происходит с организмом, когда вы едите хурму
ВчераРоботы, которые были с нами рядом в 2021 году — фото