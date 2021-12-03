https://uz.sputniknews.ru/20211203/v-ryade-rayonov-tashkenta-vnezapno-otklyuchili-xolodnuyu-vodu--prichiny-21632089.html
В ряде районов Ташкента внезапно отключили холодную воду — причины
В ряде районов Ташкента внезапно отключили холодную воду — причины
В "Тошкент шахар сув таъминот" пообещали в короткий срок восстановить водоснабжение в Ташкенте и извинились за доставленные неудобства.
2021-12-03T12:54+0500
2021-12-03T12:54+0500
2021-12-03T12:54+0500
общество
ташкент
отключение воды
холодная вода
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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Сбой в системе водоснабжения произошел в 8:30 по ташкентскому времени. Жители сразу нескольких районов столицы остались без холодной воды. В "Тошкент шахар сув таъминот" разъяснили причину перебоев. Оказалось, что все дело во внезапном отключении электричества в главном сооружении "Кадирия", которое и обеспечивает питьевой водой большую часть населения столицы. По этой причине остановились насосные агрегаты, качающие воду."В настоящее время подача электричества восстановлена, принимаются срочные меры по восстановлению гидравлического режима воды", — говорится в сообщении.В "Тошкент шахар сув таъминот" пообещали в короткий срок восстановить водоснабжение в Ташкенте и извинились за доставленные неудобства.
https://uz.sputniknews.ru/20211112/goryachuyu-vodu-i-teplo-otklyuchili-v-trex-rayonax-tashkenta-21329949.html
ташкент
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ташкент, отключение воды, холодная вода
В ряде районов Ташкента внезапно отключили холодную воду — причины
В "Тошкент шахар сув таъминот" пообещали в короткий срок восстановить водоснабжение в Ташкенте и извинились за доставленные неудобства.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik.
Сбой в системе водоснабжения произошел в 8:30 по ташкентскому времени. Жители сразу нескольких районов столицы остались без холодной воды. В "Тошкент шахар сув таъминот" разъяснили
причину перебоев.
Оказалось, что все дело во внезапном отключении электричества в главном сооружении "Кадирия", которое и обеспечивает питьевой водой большую часть населения столицы. По этой причине остановились насосные агрегаты, качающие воду.
"В настоящее время подача электричества восстановлена, принимаются срочные меры по восстановлению гидравлического режима воды", — говорится в сообщении.
В "Тошкент шахар сув таъминот" пообещали в короткий срок восстановить водоснабжение в Ташкенте и извинились за доставленные неудобства.