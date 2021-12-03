https://uz.sputniknews.ru/20211203/v-selskom-xozyaystve-uzbekistana-razreshat-ispolzovat-drony-do-100-kg-21634845.html
В сельском хозяйстве Узбекистана разрешат использовать дроны до 100 кг
В сельском хозяйстве Узбекистана разрешат использовать дроны до 100 кг
Требования изменились в положении о порядке эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в гражданской и госавиации страны.
2021-12-03T14:55+0500
2021-12-03T14:55+0500
2021-12-03T14:56+0500
общество
кабинет министров узбекистана
постановление
сельское хозяйство
дрон
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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В сельскохозяйственной сфере Узбекистана разрешили использовать дроны до 100 кг. Соответствующее постановление принял Кабинет министров республики, сообщает Norma.uz.Отмечается, что в положении о порядке эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в гражданской и госавиации страны изменились требования. В частности, летательные аппараты должны иметь максимальную взлетную массу не более 25 кг. Исключение составляют беспилотники, предназначенные для агротехнических мероприятий в сельском хозяйстве. Их максимально допустимая взлетная масса не должна превышать 100 кг.В феврале этого года в сельскохозяйственной отрасли Узбекистана приступили к использованию дронов для контроля земель и мониторинга посевов. По инициативе главы государства Шавката Мирзиёева эта мера была впервые реализован в Джизакской области. разрешение на эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов от Агентства гражданской авиации Узбекистана получила компания Jizzax Organic.
https://uz.sputniknews.ru/20201229/Drony-nachnut-vyyavlyat-narusheniya-PDD-na-dorogakh-Uzbekistana-15695707.html
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кабинет министров узбекистана, постановление, сельское хозяйство, дрон
В сельском хозяйстве Узбекистана разрешат использовать дроны до 100 кг
14:55 03.12.2021 (обновлено: 14:56 03.12.2021)
Соответствующее постановление принял Кабинет министров республики. Требования изменились в положении о порядке эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в гражданской и госавиации страны.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik.
В сельскохозяйственной сфере Узбекистана разрешили использовать дроны до 100 кг. Соответствующее постановление принял Кабинет министров республики, сообщает
Norma.uz.
Отмечается, что в положении о порядке эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в гражданской и госавиации страны изменились требования. В частности, летательные аппараты должны иметь максимальную взлетную массу не более 25 кг. Исключение составляют беспилотники, предназначенные для агротехнических мероприятий в сельском хозяйстве. Их максимально допустимая взлетная масса не должна превышать 100 кг.
В феврале этого года в сельскохозяйственной отрасли Узбекистана приступили
к использованию дронов для контроля земель и мониторинга посевов. По инициативе главы государства Шавката Мирзиёева эта мера была впервые реализован в Джизакской области. разрешение на эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов от Агентства гражданской авиации Узбекистана получила компания Jizzax Organic.