https://uz.sputniknews.ru/20211203/v-selskom-xozyaystve-uzbekistana-razreshat-ispolzovat-drony-do-100-kg-21634845.html

В сельском хозяйстве Узбекистана разрешат использовать дроны до 100 кг

В сельском хозяйстве Узбекистана разрешат использовать дроны до 100 кг

Требования изменились в положении о порядке эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в гражданской и госавиации страны.

2021-12-03T14:55+0500

2021-12-03T14:55+0500

2021-12-03T14:56+0500

общество

кабинет министров узбекистана

постановление

сельское хозяйство

дрон

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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В сельскохозяйственной сфере Узбекистана разрешили использовать дроны до 100 кг. Соответствующее постановление принял Кабинет министров республики, сообщает Norma.uz.Отмечается, что в положении о порядке эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в гражданской и госавиации страны изменились требования. В частности, летательные аппараты должны иметь максимальную взлетную массу не более 25 кг. Исключение составляют беспилотники, предназначенные для агротехнических мероприятий в сельском хозяйстве. Их максимально допустимая взлетная масса не должна превышать 100 кг.В феврале этого года в сельскохозяйственной отрасли Узбекистана приступили к использованию дронов для контроля земель и мониторинга посевов. По инициативе главы государства Шавката Мирзиёева эта мера была впервые реализован в Джизакской области. разрешение на эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов от Агентства гражданской авиации Узбекистана получила компания Jizzax Organic.

https://uz.sputniknews.ru/20201229/Drony-nachnut-vyyavlyat-narusheniya-PDD-na-dorogakh-Uzbekistana-15695707.html

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кабинет министров узбекистана, постановление, сельское хозяйство, дрон