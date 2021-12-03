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В Узбекистане запретили пиротехнику: какие салюты не попали под запрет
В Узбекистане запретили пиротехнику: какие салюты не попали под запрет
На территории страны запрещено производить, перевозить, продавать и использовать пиротехнику II класса опасности.
2021-12-03T12:28+0500
2021-12-03T12:28+0500
общество
запрет
пиротехника
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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Правительство Узбекистана разработало меры по усилению государственного контроля в сфере пиротехники.В частности, на территории страны запрещены производство, импорт, транспортировка, продажа, покупка, хранение и использование физическими и юридическими лицами бытовых пиротехнических изделий II класса опасности. Это петарды, фонтаны и наземные фейерверки.Однако в Новый год жители Узбекистана не останутся без салюта – пиротехника технического и специального назначения (III-V классы опасности) для проведения массовых мероприятий разрешены к ввозу и использованию в Узбекистане в количествах, установленных Кабинетом Министров. Исключение составляют промышленные пиротехнические изделия.Для ввоза и использования пиротехники технического и специального назначения (III-V классы опасности) не нужна лицензия или разрешение от Министерства обороны, говорится в документе.Министерство внутренних дел должно совместно с профильными ведомствами выявлять и предотвращать случаи незаконного ввоза, производства, транспортировки, хранения, реализации и использования пиротехники, а также по привлечению виновных к ответственности.В течение месяца определится порядок ввоза и использования пиротехники технического и специального назначения для массовых мероприятий.В настоящее время, в соответствии с Законом "О лицензионных, разрешительных и уведомительных процедурах", пиротехнические изделия технического и специального назначения (за исключением пиротехнических изделий промышленного назначения) включены в перечень видов деятельности, требующих разрешения.
https://uz.sputniknews.ru/20211103/tamojenniki-ne-pustili-v-uzbekistan-partiyu-kontrabandnoy-pirotexniki-21212445.html
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запрет, пиротехника

В Узбекистане запретили пиротехнику: какие салюты не попали под запрет

12:28 03.12.2021
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкАртистка во время выступления
Артистка во время выступления - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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На территории страны запрещено производить, перевозить, продавать и использовать пиротехнику II класса опасности.
ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Правительство Узбекистана разработало меры по усилению государственного контроля в сфере пиротехники.
В частности, на территории страны запрещены производство, импорт, транспортировка, продажа, покупка, хранение и использование физическими и юридическими лицами бытовых пиротехнических изделий II класса опасности. Это петарды, фонтаны и наземные фейерверки.
Однако в Новый год жители Узбекистана не останутся без салюта – пиротехника технического и специального назначения (III-V классы опасности) для проведения массовых мероприятий разрешены к ввозу и использованию в Узбекистане в количествах, установленных Кабинетом Министров. Исключение составляют промышленные пиротехнические изделия.
Для ввоза и использования пиротехники технического и специального назначения (III-V классы опасности) не нужна лицензия или разрешение от Министерства обороны, говорится в документе.
Министерство внутренних дел должно совместно с профильными ведомствами выявлять и предотвращать случаи незаконного ввоза, производства, транспортировки, хранения, реализации и использования пиротехники, а также по привлечению виновных к ответственности.
В течение месяца определится порядок ввоза и использования пиротехники технического и специального назначения для массовых мероприятий.
В настоящее время, в соответствии с Законом "О лицензионных, разрешительных и уведомительных процедурах", пиротехнические изделия технического и специального назначения (за исключением пиротехнических изделий промышленного назначения) включены в перечень видов деятельности, требующих разрешения.
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