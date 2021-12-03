Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20211203/vyshedshiy-iz-tyurmy-pevets-jasur-umirov-vypustil-neodnoznachnyy-trek--video-21629186.html
Вышедший из тюрьмы певец Жасур Умиров выпустил неоднозначный трек — видео
Вышедший из тюрьмы певец Жасур Умиров выпустил неоднозначный трек — видео
Певец, отсидев четыре месяца за изнасилование, вернулся в шоу-бизнес.
2021-12-03T09:28+0500
2021-12-03T09:28+0500
это интересно
тюрьма
певец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/03/15720675_0:287:1991:1406_1920x0_80_0_0_f8e617ccc78b4cc4a091926772bd91f5.jpg
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Узбекский певец Жасур Умиров, ранее отсидевший за изнасилование, вернулся в шоу-бизнес. Артист выпустил неординарный трек, в котором поется об альфонсах, которые живут за счет богатых девушек.Большинство пользователей поддержали артиста и оценили посыл, однако нашлись и те, кто осудил как песню, так и самого Умирова.Напомним, что в феврале 2021 года Каттакурганский городской суд признал певца виновным в изнасиловании 16-летней первокурсницы лицея в Самаркандской области и приговорил его к лишению свободы сроком на 5 лет.До полутора лет получили и его сообщники, осужденные по статьям "Лжесвидетельство" и "Несообщение о преступлении или его укрывательство". Однако Умиров вышел на свободу уже спустя четыре месяца. Верховный суд изменил ему наказание в виде лишения свободы на ее ограничение.
https://uz.sputniknews.ru/20210202/Izvestnyy-pevets-prigovoren-k-5-godam-zaklyucheniya-za-iznasilovanie-15921293.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/03/15720675_0:100:1991:1593_1920x0_80_0_0_9ff1e28726a8f3fec8ec6bf4937204eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
тюрьма, певец

Вышедший из тюрьмы певец Жасур Умиров выпустил неоднозначный трек — видео

09:28 03.12.2021
© Instagram / jasur_umirov_officiall Жасур Умиров
Жасур Умиров - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2021
© Instagram / jasur_umirov_officiall
Подписаться на
Большинство пользователей поддержали артиста и оценили посыл, однако нашлись и те, кто осудил как песню, так и самого Умирова.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Узбекский певец Жасур Умиров, ранее отсидевший за изнасилование, вернулся в шоу-бизнес.
Артист выпустил неординарный трек, в котором поется об альфонсах, которые живут за счет богатых девушек.
"Не стесняется просить денег, не краснеет лицо у мальчика альфонса. На руках у него iPhone, наслаждается деньгами обеспеченной девушки", — такие строчки есть в песне.
Большинство пользователей поддержали артиста и оценили посыл, однако нашлись и те, кто осудил как песню, так и самого Умирова.
Напомним, что в феврале 2021 года Каттакурганский городской суд признал певца виновным в изнасиловании 16-летней первокурсницы лицея в Самаркандской области и приговорил его к лишению свободы сроком на 5 лет.
До полутора лет получили и его сообщники, осужденные по статьям "Лжесвидетельство" и "Несообщение о преступлении или его укрывательство".
Однако Умиров вышел на свободу уже спустя четыре месяца. Верховный суд изменил ему наказание в виде лишения свободы на ее ограничение.
Жасур Умиров - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2021
Общество
Известный певец приговорен к 5 годам заключения за изнасилование
2 февраля, 21:51
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:28В Узбекистане запретили пиротехнику: какие салюты не попали под запрет
11:35Холдинг Усманова реформирует топливно-энергетическое "звено" Узбекистана
11:01Главы НАТО вступают с "российским режимом" в танковую схватку в Эстонии
10:58Готовится визит Шавката Мирзиёева в Корею
10:35Узбекистан в 2022 году оценит свою "водородную мощь"
09:56Мирзиёев назвал основные проблемы с жильем в Узбекистане
09:28Вышедший из тюрьмы певец Жасур Умиров выпустил неоднозначный трек — видео
09:08Дожди и туман: чего ждать узбекистанцам от выходных
08:40Россия нашла замену дефицитному бензину АИ-80 в Узбекистане
08:11Евразийский каркас для вас и для нас: в чем секрет торговых амбиций ЕАЭС
08:00Saxo Bank опубликовал "шокирующий" прогноз на 2022 год
07:00Что происходит с организмом, когда вы едите хурму
ВчераРоботы, которые были с нами рядом в 2021 году — фото
ВчераОсобняк из "Один дома" можно арендовать на ночь
ВчераМалообеспеченным семьям просубсидируют ипотечный взнос
ВчераПолное интервью Александра Лукашенко Дмитрию Киселеву — видео
ВчераЛавров заявил о неприемлемости действий НАТО — видео
ВчераФК "Навбахор" назвал провокацией заявление Канчельскиса об угрозах
ВчераМалашенко о трех сценариях развития событий в Афганистане в 2022 году: видео
ВчераДефицит воды и постковидный кризис – с какими проблемами поможет Узбекистану ЕАЭС