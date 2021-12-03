https://uz.sputniknews.ru/20211203/vyshedshiy-iz-tyurmy-pevets-jasur-umirov-vypustil-neodnoznachnyy-trek--video-21629186.html

Вышедший из тюрьмы певец Жасур Умиров выпустил неоднозначный трек — видео

Вышедший из тюрьмы певец Жасур Умиров выпустил неоднозначный трек — видео

Певец, отсидев четыре месяца за изнасилование, вернулся в шоу-бизнес.

2021-12-03T09:28+0500

2021-12-03T09:28+0500

2021-12-03T09:28+0500

это интересно

тюрьма

певец

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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Узбекский певец Жасур Умиров, ранее отсидевший за изнасилование, вернулся в шоу-бизнес. Артист выпустил неординарный трек, в котором поется об альфонсах, которые живут за счет богатых девушек.Большинство пользователей поддержали артиста и оценили посыл, однако нашлись и те, кто осудил как песню, так и самого Умирова.Напомним, что в феврале 2021 года Каттакурганский городской суд признал певца виновным в изнасиловании 16-летней первокурсницы лицея в Самаркандской области и приговорил его к лишению свободы сроком на 5 лет.До полутора лет получили и его сообщники, осужденные по статьям "Лжесвидетельство" и "Несообщение о преступлении или его укрывательство". Однако Умиров вышел на свободу уже спустя четыре месяца. Верховный суд изменил ему наказание в виде лишения свободы на ее ограничение.

https://uz.sputniknews.ru/20210202/Izvestnyy-pevets-prigovoren-k-5-godam-zaklyucheniya-za-iznasilovanie-15921293.html

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тюрьма, певец