https://uz.sputniknews.ru/20211204/skonchalsya-akter-dublyaja-sanjar-sadullaev-21646212.html

Скончался актер дубляжа Санжар Саъдуллаев

Скончался актер дубляжа Санжар Саъдуллаев

Голосом актера говорили герои зарубежных кинокартин, ставших популярными в Узбекистане.

2021-12-04T13:44+0500

2021-12-04T13:44+0500

2021-12-04T13:47+0500

культура

узбекистан

актер

скончался

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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Известный в Узбекистане актер дубляжа Санжар Саъдуллаев сегодня скончался. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры республики. Ему было 67 лет. О причинах смерти не сообщаетсяАктер родился 10 июля 1954 года в Ташкенте. Он — выпускник Государственного театрально-художественного института имени А. Островского (сейчас — Государственный институт искусств Узбекистана).За время своей работы он создал собственную школу дубляжа, озвучив сотни индийских, турецких и корейских фильмов и сериалов, популярных в Узбекистане.Два дня назад не стало еще одного деятеля кинематографа — сценариста и режиссера Джасура Исхакова. Он скончался в Ташкенте на 74-м году жизни.

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узбекистан, актер, скончался