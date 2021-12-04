https://uz.sputniknews.ru/20211204/skonchalsya-akter-dublyaja-sanjar-sadullaev-21646212.html
Скончался актер дубляжа Санжар Саъдуллаев
Скончался актер дубляжа Санжар Саъдуллаев
Голосом актера говорили герои зарубежных кинокартин, ставших популярными в Узбекистане.
2021-12-04T13:44+0500
2021-12-04T13:44+0500
2021-12-04T13:47+0500
культура
узбекистан
актер
скончался
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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Известный в Узбекистане актер дубляжа Санжар Саъдуллаев сегодня скончался. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры республики. Ему было 67 лет. О причинах смерти не сообщаетсяАктер родился 10 июля 1954 года в Ташкенте. Он — выпускник Государственного театрально-художественного института имени А. Островского (сейчас — Государственный институт искусств Узбекистана).За время своей работы он создал собственную школу дубляжа, озвучив сотни индийских, турецких и корейских фильмов и сериалов, популярных в Узбекистане.Два дня назад не стало еще одного деятеля кинематографа — сценариста и режиссера Джасура Исхакова. Он скончался в Ташкенте на 74-м году жизни.
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узбекистан, актер, скончался
Скончался актер дубляжа Санжар Саъдуллаев
13:44 04.12.2021 (обновлено: 13:47 04.12.2021)
Голосом актера говорили герои зарубежных кинокартин, ставших популярными в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik.
Известный в Узбекистане актер дубляжа Санжар Саъдуллаев сегодня скончался. Об этом сообщили
в пресс-службе Министерства культуры республики. Ему было 67 лет. О причинах смерти не сообщается
Актер родился 10 июля 1954 года в Ташкенте. Он — выпускник Государственного театрально-художественного института имени А. Островского (сейчас — Государственный институт искусств Узбекистана).
За время своей работы он создал собственную школу дубляжа, озвучив сотни индийских, турецких и корейских фильмов и сериалов, популярных в Узбекистане.
Два дня назад не стало
еще одного деятеля кинематографа — сценариста и режиссера Джасура Исхакова. Он скончался в Ташкенте на 74-м году жизни.