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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Топ-5 полезных напитков, стимулирующих работу мозга
Топ-5 полезных напитков, стимулирующих работу мозга
Доказано, что эти уникальные напитки стоит включить в рацион питания, особенно в период авралов во время учебы и работы.
2021-12-04T08:00+0500
2021-12-04T08:00+0500
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чай
кофе
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В современном мире головной мозг человека каждый день пропускает через себя большой объем информации, для нормального усвоения которой необходима высокая концентрация и активная память. Чтобы улучшить мозговую деятельность и повысить продуктивность, большинство из нас начинает прибегать к применению "умных" добавок и различных БАДов, в связи с чем их популярность постоянно растет. Однако можно обойтись и без аптечных средств, если включить в рацион питания следующие виды напитков, с которыми можно ознакомиться в специальной подборке от Sputnik Узбекистан.КофеСегодня одним из самых популярных напитков считается кофе. Он повышает продуктивность благодаря убойному содержанию кофеина. Ученые уже давно установили тот факт, что именно этот ингредиент улучшает концентрацию внимания и память, а также снижает риск проявления болезни Альцгеймера.В то же время необходимо помнит о мере и не превышать дозволительную дозу — не более четырех чашки в сутки!Зеленый чайНесмотря на то, что в зеленом чае кофеина меньше, чем в кофе, он также хорошо улучшает концентрацию внимания. Кроме того, чашка этого бодрящего напитка положительно влияет на функции головного мозга и борется с различными заболеваниями.Чайный грибНе менее ценным напитком считается и чайный гриб (камбуча). В нем содержатся полезные бактерии — пробиотики. Они также помогают улучшать работу мозга. Чайный гриб можно приготовить как самостоятельно, так и купить в специальных магазинах.Апельсиновый сокСвежевыжатый апельсиновый сок содержит много витамина С, который необходим для мозга. Доказано, что люди с повышенным уровнем этого витамина в крови лучше запоминают информацию, а также хорошо усваивают иностранные языки.КефирКефир, как и камбуча богат на содержание пробиотиков. Этот ферментированный напиток помогает работе мозга, а также способствует росту необходимых бактерий в организме человека. Те, кто не любит кефир, могут заменить его на питьевой йогурт без добавок. Он также содержит ферменты.
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чай, кофе

Топ-5 полезных напитков, стимулирующих работу мозга

08:00 04.12.2021
© pexels/Jill WellingtonНапиток
Напиток - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2021
© pexels/Jill Wellington
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Доказано, что эти уникальные напитки стоит включить в рацион питания, особенно в период авралов во время учебы и работы.
В современном мире головной мозг человека каждый день пропускает через себя большой объем информации, для нормального усвоения которой необходима высокая концентрация и активная память. Чтобы улучшить мозговую деятельность и повысить продуктивность, большинство из нас начинает прибегать к применению "умных" добавок и различных БАДов, в связи с чем их популярность постоянно растет. Однако можно обойтись и без аптечных средств, если включить в рацион питания следующие виды напитков, с которыми можно ознакомиться в специальной подборке от Sputnik Узбекистан.

Кофе

Сегодня одним из самых популярных напитков считается кофе. Он повышает продуктивность благодаря убойному содержанию кофеина. Ученые уже давно установили тот факт, что именно этот ингредиент улучшает концентрацию внимания и память, а также снижает риск проявления болезни Альцгеймера.
В то же время необходимо помнит о мере и не превышать дозволительную дозу — не более четырех чашки в сутки!

Зеленый чай

Несмотря на то, что в зеленом чае кофеина меньше, чем в кофе, он также хорошо улучшает концентрацию внимания. Кроме того, чашка этого бодрящего напитка положительно влияет на функции головного мозга и борется с различными заболеваниями.

Чайный гриб

Не менее ценным напитком считается и чайный гриб (камбуча). В нем содержатся полезные бактерии — пробиотики. Они также помогают улучшать работу мозга. Чайный гриб можно приготовить как самостоятельно, так и купить в специальных магазинах.

Апельсиновый сок

Свежевыжатый апельсиновый сок содержит много витамина С, который необходим для мозга. Доказано, что люди с повышенным уровнем этого витамина в крови лучше запоминают информацию, а также хорошо усваивают иностранные языки.

Кефир

Кефир, как и камбуча богат на содержание пробиотиков. Этот ферментированный напиток помогает работе мозга, а также способствует росту необходимых бактерий в организме человека. Те, кто не любит кефир, могут заменить его на питьевой йогурт без добавок. Он также содержит ферменты.
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