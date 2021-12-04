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Ученые помогут исправить акцент с помощью искусственного интеллекта
Ученые помогут исправить акцент с помощью искусственного интеллекта
В российском вузе хотят создать прототип тренажера по исправлению акцента. Программная система пока в процессе разработки. В 2022 году эта работа может быть завершена.
2021-12-04T22:35+0500
2021-12-04T22:35+0500
это интересно
искусственный интеллект
разработка
ученые
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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В Дальневосточном федеральном университете разрабатывают системы, которые с помощью искусственного интеллекта помогут исправить акцент. Ноу-хау позволили бы также ставить диагнозы в медицине, а судам – планировать безопасные маршруты движения, передает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по науке Института математики и компьютерных технологий ДВФУ профессора Ирину Артемьеву."Одно из направлений нашей работы — создание интеллектуальных систем, в основе разработки которых лежат онтологии предметных областей. Например, есть база знаний по различным заболеваниям, согласованная с онтологией медицины. С использованием знаний решаются задачи постановки диагноза пациенту. В медицине применяется также машинное обучение, методы статической обработки. Такие системы помогают врачу в сложных случаях, помогают понять, что делать дальше, какие лабораторные и инструментальные методы исследования необходимо назначить пациенту, чтобы получить точный диагноз — с учетом стадии, формы, тяжести заболевания и так далее", — отметила Артемьева.По ее словам, для разработки таких систем нужны серьезные базы знаний и множество дополнительных методов. Они появляются — например, в Институте автоматики и процессов управления ДВО РАН уже создана оболочка для системы постановки диагноза, назначения лечения, его мониторинга. Врачи различных специальностей формируют базы знаний по различным нозологиям. Студенты и аспиранты Института математики и компьютерных технологий совместно с сотрудниками Института автоматики и процессов управления решают задачи развития этих методов, прежде всего, интегрируя методы на основе знаний с методами интеллектуального анализа данных, автоматизации создания баз знаний."То есть методы надо дорабатывать. Если говорить про методы машинного обучения и интеллектуального анализа данных, разрабатывается много приложений, в том числе, для обработки изображений. Например, у каждого кита рисунок на хвосте индивидуальный, и наши студенты в рамках выпускной работы разработали приложение, которое по снимкам хвостов китов определяет, одни и те же это особи или разные. Тут применяется машинное обучение и анализ данных – методы искусственного интеллекта", — отметила собеседница агентства.Также сейчас в Институте решают задачу обеспечения безопасности судовождения."Есть данные о движении судов, и нужно определить наиболее безопасные траектории, в том числе с учетом погодных условий и правил судовождения. Здесь полезны методы машинного обучения и нейронные сети, которые выделяют характерные маршруты судов, то есть решают задачу кластеризации данных. Какие-то результаты уже достигнуты: апробированы различные методы и математические модели, поставлены вычислительные эксперименты для целого ряда интересных акваторий. Это были студенческие работы, прототипы. Они развиваются, наши исследователи движутся дальше, и этот проект пока в процессе", — рассказала Артемьева.Одна из аспиранток Института занимается проблематикой, связанной с естественным языком."Задача пришла к нам из Восточного института: иностранные неанглоязычные студенты обычно говорят на английском языке с акцентом, и часто непонятно, что они хотят сказать. Поставлена задача – создать систему, которая поможет им в процессе обучения в ДВФУ исправить акцент. Аспирантка в рамках реализации программной системы описала модель изменения состояния языка, описала соотношения, показывающие, как будет меняться состояние языка в зависимости от отработки упражнений", — сказала собеседница агентства.В российском вузе хотят создать прототип тренажера по исправлению акцента. Программная система пока в процессе разработки. Надеемся, что в 2022 году эта работа будет завершена
https://uz.sputniknews.ru/20210827/iskusstvennomu-intellektu--zelenyy-svet-dlya-innovatsionnyx-proektov-obyavlen-spetsrejim-20264884.html
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искусственный интеллект, разработка, ученые

Ученые помогут исправить акцент с помощью искусственного интеллекта

22:35 04.12.2021
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИностранные студенты
Иностранные студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Сергей Пятаков
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В российском вузе хотят создать прототип тренажера по исправлению акцента. Программная система пока в процессе разработки. В 2022 году эта работа может быть завершена.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В Дальневосточном федеральном университете разрабатывают системы, которые с помощью искусственного интеллекта помогут исправить акцент. Ноу-хау позволили бы также ставить диагнозы в медицине, а судам – планировать безопасные маршруты движения, передает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по науке Института математики и компьютерных технологий ДВФУ профессора Ирину Артемьеву.
"Одно из направлений нашей работы — создание интеллектуальных систем, в основе разработки которых лежат онтологии предметных областей. Например, есть база знаний по различным заболеваниям, согласованная с онтологией медицины. С использованием знаний решаются задачи постановки диагноза пациенту. В медицине применяется также машинное обучение, методы статической обработки. Такие системы помогают врачу в сложных случаях, помогают понять, что делать дальше, какие лабораторные и инструментальные методы исследования необходимо назначить пациенту, чтобы получить точный диагноз — с учетом стадии, формы, тяжести заболевания и так далее", — отметила Артемьева.
По ее словам, для разработки таких систем нужны серьезные базы знаний и множество дополнительных методов. Они появляются — например, в Институте автоматики и процессов управления ДВО РАН уже создана оболочка для системы постановки диагноза, назначения лечения, его мониторинга. Врачи различных специальностей формируют базы знаний по различным нозологиям.
Мужчина тестирует устройство. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.08.2021
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Искусственному интеллекту – зеленый свет: для инновационных проектов объявлен спецрежим
27 августа, 11:50
Студенты и аспиранты Института математики и компьютерных технологий совместно с сотрудниками Института автоматики и процессов управления решают задачи развития этих методов, прежде всего, интегрируя методы на основе знаний с методами интеллектуального анализа данных, автоматизации создания баз знаний.
"То есть методы надо дорабатывать. Если говорить про методы машинного обучения и интеллектуального анализа данных, разрабатывается много приложений, в том числе, для обработки изображений. Например, у каждого кита рисунок на хвосте индивидуальный, и наши студенты в рамках выпускной работы разработали приложение, которое по снимкам хвостов китов определяет, одни и те же это особи или разные. Тут применяется машинное обучение и анализ данных – методы искусственного интеллекта", — отметила собеседница агентства.
Также сейчас в Институте решают задачу обеспечения безопасности судовождения.
"Есть данные о движении судов, и нужно определить наиболее безопасные траектории, в том числе с учетом погодных условий и правил судовождения. Здесь полезны методы машинного обучения и нейронные сети, которые выделяют характерные маршруты судов, то есть решают задачу кластеризации данных. Какие-то результаты уже достигнуты: апробированы различные методы и математические модели, поставлены вычислительные эксперименты для целого ряда интересных акваторий. Это были студенческие работы, прототипы. Они развиваются, наши исследователи движутся дальше, и этот проект пока в процессе", — рассказала Артемьева.
Одна из аспиранток Института занимается проблематикой, связанной с естественным языком.
"Задача пришла к нам из Восточного института: иностранные неанглоязычные студенты обычно говорят на английском языке с акцентом, и часто непонятно, что они хотят сказать. Поставлена задача – создать систему, которая поможет им в процессе обучения в ДВФУ исправить акцент. Аспирантка в рамках реализации программной системы описала модель изменения состояния языка, описала соотношения, показывающие, как будет меняться состояние языка в зависимости от отработки упражнений", — сказала собеседница агентства.
В российском вузе хотят создать прототип тренажера по исправлению акцента. Программная система пока в процессе разработки. Надеемся, что в 2022 году эта работа будет завершена
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