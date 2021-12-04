https://uz.sputniknews.ru/20211204/uchenye-razrabotali-lekarstvo-ot-trevojnosti-posle-covid-19-21648441.html

Ученые разработали лекарство от тревожности после COVID-19

Ученые разработали лекарство от тревожности после COVID-19

Во время тестовой терапии препарат показал также заметный антидепрессивный результат.

2021-12-04T22:00+0500

2021-12-04T22:00+0500

2021-12-04T22:00+0500

это интересно

лекарство

ученые

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/03/21207209_0:97:3297:1952_1920x0_80_0_0_db948f0781d958e5e1c29ae044b78787.jpg

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Как побороть тревогу после ковида? Ответ на этот вопрос смогли предоставить ученые высокотехнологичного проекта Национальной технологической инициативы (НТИ) "Авинейро". Они разработали и уже тестируют новый противотревожный препарат "Авиандр". Его целевая аудитория — те, кто переболел COVID-19, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу НТИ.По статистике, именно тревожные расстройства — самые распространенные последствия коронавируса."Мы разработали инновационную молекулу нового поколения (препарат "Авиандр"), которая с высокой селективностью воздействует на ряд адренорецепторов и группу серотониновых рецепторов и обеспечивает анксиолитический, антидепрессивный и прокогнитивный эффекты", — рассказала медицинский директор проекта "Авинейро" Елена Якубова.По ее словам, в доклинических и клинических исследованиях второй фазы препарат показал высокую эффективность, хорошую переносимость и безопасность.В течение восьми недель проводилась тестовая терапия препаратом "Авиандр", в итоге общий балл по шкале тревоги Гамильтона (HARS) снижался более чем вдвое. Вместе с тем препарат показал и заметный антидепрессивный результат."В настоящее время ведутся клинические исследования 3-й фазы в двух показаниях: генерализованное тревожное расстройство и неврологические расстройства, связанные с перенесенной коронавирусной инфекцией", — сообщила директор проекта.По словам лидера рабочей группы "Нейронет" Андрея Иващенко, лекарство обладает значительным потенциалом в нейрореабилитации постковидных расстройств центральной нервной системы.

https://uz.sputniknews.ru/20211011/zamglavy-ses-razveyal-ryad-absurdnyx-feykov-o-posledstviyax-vaktsinatsii-20858945.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

лекарство, ученые, коронавирус covid-19