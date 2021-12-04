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Ученые разработали лекарство от тревожности после COVID-19
Ученые разработали лекарство от тревожности после COVID-19
Во время тестовой терапии препарат показал также заметный антидепрессивный результат.
2021-12-04T22:00+0500
2021-12-04T22:00+0500
это интересно
лекарство
ученые
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Как побороть тревогу после ковида? Ответ на этот вопрос смогли предоставить ученые высокотехнологичного проекта Национальной технологической инициативы (НТИ) "Авинейро". Они разработали и уже тестируют новый противотревожный препарат "Авиандр". Его целевая аудитория — те, кто переболел COVID-19, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу НТИ.По статистике, именно тревожные расстройства — самые распространенные последствия коронавируса."Мы разработали инновационную молекулу нового поколения (препарат "Авиандр"), которая с высокой селективностью воздействует на ряд адренорецепторов и группу серотониновых рецепторов и обеспечивает анксиолитический, антидепрессивный и прокогнитивный эффекты", — рассказала медицинский директор проекта "Авинейро" Елена Якубова.По ее словам, в доклинических и клинических исследованиях второй фазы препарат показал высокую эффективность, хорошую переносимость и безопасность.В течение восьми недель проводилась тестовая терапия препаратом "Авиандр", в итоге общий балл по шкале тревоги Гамильтона (HARS) снижался более чем вдвое. Вместе с тем препарат показал и заметный антидепрессивный результат."В настоящее время ведутся клинические исследования 3-й фазы в двух показаниях: генерализованное тревожное расстройство и неврологические расстройства, связанные с перенесенной коронавирусной инфекцией", — сообщила директор проекта.По словам лидера рабочей группы "Нейронет" Андрея Иващенко, лекарство обладает значительным потенциалом в нейрореабилитации постковидных расстройств центральной нервной системы.
https://uz.sputniknews.ru/20211011/zamglavy-ses-razveyal-ryad-absurdnyx-feykov-o-posledstviyax-vaktsinatsii-20858945.html
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лекарство, ученые, коронавирус covid-19

Ученые разработали лекарство от тревожности после COVID-19

22:00 04.12.2021
© Sputnik / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подготавливает шприц для вакцинации посетителей
Медицинский сотрудник подготавливает шприц для вакцинации посетителей - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Наталья Горшкова
/
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Во время тестовой терапии препарат показал также заметный антидепрессивный результат.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Как побороть тревогу после ковида? Ответ на этот вопрос смогли предоставить ученые высокотехнологичного проекта Национальной технологической инициативы (НТИ) "Авинейро". Они разработали и уже тестируют новый противотревожный препарат "Авиандр". Его целевая аудитория — те, кто переболел COVID-19, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу НТИ.
По статистике, именно тревожные расстройства — самые распространенные последствия коронавируса.
"Мы разработали инновационную молекулу нового поколения (препарат "Авиандр"), которая с высокой селективностью воздействует на ряд адренорецепторов и группу серотониновых рецепторов и обеспечивает анксиолитический, антидепрессивный и прокогнитивный эффекты", — рассказала медицинский директор проекта "Авинейро" Елена Якубова.
По ее словам, в доклинических и клинических исследованиях второй фазы препарат показал высокую эффективность, хорошую переносимость и безопасность.
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В течение восьми недель проводилась тестовая терапия препаратом "Авиандр", в итоге общий балл по шкале тревоги Гамильтона (HARS) снижался более чем вдвое. Вместе с тем препарат показал и заметный антидепрессивный результат.
"В настоящее время ведутся клинические исследования 3-й фазы в двух показаниях: генерализованное тревожное расстройство и неврологические расстройства, связанные с перенесенной коронавирусной инфекцией", — сообщила директор проекта.
По словам лидера рабочей группы "Нейронет" Андрея Иващенко, лекарство обладает значительным потенциалом в нейрореабилитации постковидных расстройств центральной нервной системы.
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