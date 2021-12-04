https://uz.sputniknews.ru/20211204/v-uzbekistane-planiruyut-uvelichit-srok-nakazaniya-za-vzyatochnichestvo-21644447.html

В Узбекистане планируют увеличить срок наказания за взяточничество

В Узбекистане планируют увеличить срок наказания за взяточничество

Виновные в преступлениях, связанных со взяточничеством, больше не будут освобождаться условно-досрочно.

2021-12-04T10:34+0500

2021-12-04T10:34+0500

2021-12-04T10:34+0500

общество

узбекистан

взятка

преступление

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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В Узбекистане готовятся ужесточить ответственность за дачу и получение взятки. С этой целью подготовили законопроект, в котором максимальный срок наказания за это преступление увеличили с 15 до 20 лет лишения свободы. Об этом рассказал в своем Telegram-канале руководитель агентства по противодействию коррупции Акмаль Бурханов.Увеличиваются и сроки максимального наказания по статье УК "Хищение путем присвоения или растраты" с пяти до десяти лет лишения свободы.Глава агентства уточнил, что соответствующий документ внесен в законодательную палату на рассмотрение."Виновные в преступлениях, связанных со взяточничеством, больше не будут освобождаться условно-досрочно, приговоры по их делам не будут заменяться на более мягкие", - добавил Бурханов, комментируя проект закона.В январе 2017 года в Узбекистане вступил в действие закон о противодействии коррупции. Месяц спустя президент Шавкат Мирзиеев создал Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию коррупции, которую возглавляет генпрокурор Нигматилла Юлдашев. В июне 2020 года глава Узбекистана подписал указ об образовании агентства по противодействию коррупции.

https://uz.sputniknews.ru/20210926/za-polgoda-uscherb-ot-korruptsii-v-uzbekistane-sostavil-pochti-600-mlrd-sumov-20653608.html

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узбекистан, взятка, преступление