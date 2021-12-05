Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20211205/21657941.html
Замглавы МИД России: роль США - принудить Киев соблюдать минские соглашения
Замглавы МИД России: роль США - принудить Киев соблюдать минские соглашения
Грушко заявил, что Украина хочет, чтобы "большие кураторы" разделили ее ответственность за неисполнение обязательств.
2021-12-05T20:53+0500
2021-12-05T21:36+0500
россия
мид рф
сша
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/05/21657947_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_b4b9585210d2bc3fdaf8726326fc89fe.jpg
ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Замглавы МИД России Александр Грушко назвал абсурдными обвинения в адрес России в невыполнении минских договоренностей, сообщает РИА Новости.По его мнению, Украина пытается "залезть" под внешнее управление, чтобы "большие кураторы" разделили ее ответственность за неисполнение минских соглашений.Дипломат подчеркнул, что роль США должна состоять прежде всего в том, чтобы принудить Украину к полному выполнению минских договоренностей, "которым нет никакой альтернативы".Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев не собирается придерживаться минских договоренностей добровольно и его нужно "заставлять" их выполнять. По его словам, именно с этой целью создали "нормандский формат", но "Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами".Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава своих Вооруженных сил. Как указывал Лавров, НАТО может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры" — это создает прямую угрозу безопасности России.
россия
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/05/21657947_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_29e429465141aebf4dc5d2d01c3edc74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мид рф, сша, киев, украина

Замглавы МИД России: роль США - принудить Киев соблюдать минские соглашения

20:53 05.12.2021 (обновлено: 21:36 05.12.2021)
© Sputnik / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве, архивное фото
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / Антон Денисов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Грушко заявил, что Украина хочет, чтобы "большие кураторы" разделили ее ответственность за неисполнение обязательств.
ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Замглавы МИД России Александр Грушко назвал абсурдными обвинения в адрес России в невыполнении минских договоренностей, сообщает РИА Новости.

"Обвинения, которые выдвигаются в наш адрес насчет того, что якобы Россия не выполняет какие-то обязательства, вытекающие из минских договоренностей, они попросту абсурдны. По той простой причине, что таких обязательств нет", - сказал Грушко журналистам.

По его мнению, Украина пытается "залезть" под внешнее управление, чтобы "большие кураторы" разделили ее ответственность за неисполнение минских соглашений.
"Все понимают, что надежное политическое решение может быть найдено только за столом переговоров... Мы будем придерживаться именно этой спокойной, твердой позиции и исходить из того, что если наши партнеры реально заинтересованы, чтобы снять этот конфликт с повестки дня, а речь идет не только о самой Украине, но и в целом, об общеевропейской безопасности и безопасности в черноморском регионе, мы видим, что под предлогом напряженности, которая существует, страны НАТО пытаются туда проникнуть... путь только один: двигаться по пути реализации минского комплекса мер", - сказал Грушко.
Дипломат подчеркнул, что роль США должна состоять прежде всего в том, чтобы принудить Украину к полному выполнению минских договоренностей, "которым нет никакой альтернативы".
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев не собирается придерживаться минских договоренностей добровольно и его нужно "заставлять" их выполнять. По его словам, именно с этой целью создали "нормандский формат", но "Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами".
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава своих Вооруженных сил. Как указывал Лавров, НАТО может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры" — это создает прямую угрозу безопасности России.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:30Любимые блюда знаков зодиака: кулинарный гороскоп
20:54Украинский военный вертолет залетел на территорию Беларуси - видео
20:53Замглавы МИД России: роль США - принудить Киев соблюдать минские соглашения
20:23Шавкат Мирзиёев прибыл в Нур-Султан
17:39Саудовская Аравия разрешила въезд привитым "Спутником V"
16:53Российская ракета-носитель "Союз-СТ" успешно стартовала: видео
15:46Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с госвизитом
15:29Узбекистан и Казахстан подписали бизнес-проекты на $5,9 млрд
13:39В Джизакской области залили бетоном десятки деревьев
12:58Отдаст ли Россия Курилы Дании
12:48Германия объясняет, почему не хватило сил победить русских
12:24Путь домой: еще восемь поездов заберут узбекистанцев из России
11:23Между Ташкентом и Кунградом запустят дополнительный поезд
08:00От чего защищает рыбий жир — ответ врача
07:30От кого бегемоты в зоопарке Бельгии заразились коронавирусом
ВчераУченые помогут исправить акцент с помощью искусственного интеллекта
ВчераУченые разработали лекарство от тревожности после COVID-19
ВчераСтатистика: Россия лидирует по количеству предприятий в Узбекистане
ВчераАмериканцы пытаются создать медицинскую ЧК с глобальными полномочиями
ВчераВишал Шарма: студенты из Узбекистана — одни из самых активных в России