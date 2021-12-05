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Замглавы МИД России: роль США - принудить Киев соблюдать минские соглашения
20:53 05.12.2021 (обновлено: 21:36 05.12.2021)
© Sputnik / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве, архивное фото
© Sputnik / Антон Денисов/
Грушко заявил, что Украина хочет, чтобы "большие кураторы" разделили ее ответственность за неисполнение обязательств.
ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Замглавы МИД России Александр Грушко назвал абсурдными обвинения в адрес России в невыполнении минских договоренностей, сообщает РИА Новости.
"Обвинения, которые выдвигаются в наш адрес насчет того, что якобы Россия не выполняет какие-то обязательства, вытекающие из минских договоренностей, они попросту абсурдны. По той простой причине, что таких обязательств нет", - сказал Грушко журналистам.
По его мнению, Украина пытается "залезть" под внешнее управление, чтобы "большие кураторы" разделили ее ответственность за неисполнение минских соглашений.
"Все понимают, что надежное политическое решение может быть найдено только за столом переговоров... Мы будем придерживаться именно этой спокойной, твердой позиции и исходить из того, что если наши партнеры реально заинтересованы, чтобы снять этот конфликт с повестки дня, а речь идет не только о самой Украине, но и в целом, об общеевропейской безопасности и безопасности в черноморском регионе, мы видим, что под предлогом напряженности, которая существует, страны НАТО пытаются туда проникнуть... путь только один: двигаться по пути реализации минского комплекса мер", - сказал Грушко.
Дипломат подчеркнул, что роль США должна состоять прежде всего в том, чтобы принудить Украину к полному выполнению минских договоренностей, "которым нет никакой альтернативы".
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев не собирается придерживаться минских договоренностей добровольно и его нужно "заставлять" их выполнять. По его словам, именно с этой целью создали "нормандский формат", но "Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами".
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава своих Вооруженных сил. Как указывал Лавров, НАТО может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры" — это создает прямую угрозу безопасности России.