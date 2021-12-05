https://uz.sputniknews.ru/20211205/21657941.html

Замглавы МИД России: роль США - принудить Киев соблюдать минские соглашения

Замглавы МИД России: роль США - принудить Киев соблюдать минские соглашения

Грушко заявил, что Украина хочет, чтобы "большие кураторы" разделили ее ответственность за неисполнение обязательств.

2021-12-05T20:53+0500

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ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Замглавы МИД России Александр Грушко назвал абсурдными обвинения в адрес России в невыполнении минских договоренностей, сообщает РИА Новости.По его мнению, Украина пытается "залезть" под внешнее управление, чтобы "большие кураторы" разделили ее ответственность за неисполнение минских соглашений.Дипломат подчеркнул, что роль США должна состоять прежде всего в том, чтобы принудить Украину к полному выполнению минских договоренностей, "которым нет никакой альтернативы".Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев не собирается придерживаться минских договоренностей добровольно и его нужно "заставлять" их выполнять. По его словам, именно с этой целью создали "нормандский формат", но "Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами".Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава своих Вооруженных сил. Как указывал Лавров, НАТО может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры" — это создает прямую угрозу безопасности России.

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мид рф, сша, киев, украина