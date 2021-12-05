https://uz.sputniknews.ru/20211205/ot-chego-zaschischaet-rybiy-jir--otvet-vracha-21648758.html

От чего защищает рыбий жир — ответ врача

От чего защищает рыбий жир — ответ врача

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты содержатся не только в рыбьем жире. Они есть в шпинате, грецких орехах, фасоли, в льняном и горчичном масле.

2021-12-05T08:00+0500

2021-12-05T08:00+0500

2021-12-05T11:01+0500

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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Рыбий жир сводит к минимуму уровень жира в крови, немного снижает артериальное давление, незначительно уменьшает частоту сердечных сокращений, способствует свертываемости крови. Кроме этого, Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты из рыбьего жира обладают противовоспалительным действием. Именно по этой причине рыбий жир рекомендуют людям с ревматоидным артритом.Однако, как заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего, рыбий жир нельзя считать средством, заметно укрепляющим иммунитет. Но его противовоспалительный эффект может сыграть свою роль и при инфекционных заболеваниях."Не думаю, что рыбий жир заметно повышает нашу сопротивляемость инфекциям, однако он слегка сдерживает воспаление в легких", — уточнил Сапего.Рыбий жир, который мы употребляем сегодня, как правило, получают из тушек обитателей холодных морей. Их особым способом обрабатывают и выделяют получившийся жир. А тот, что раньше давали детям с ложки, получали из печени жирных рыб.Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты содержатся не только в рыбьем жире. Они есть в шпинате, грецких орехах, фасоли, в льняном и горчичном масле.Еще один источник этих незаменимых для человека веществ — биологически активные добавки к пище. Однако ими злоупотреблять не стоит."Проблема только в том, что состав добавок непредсказуем. Токсины в БАДах контролировать невозможно. Чтобы уберечься, не стоит съедать больше четырех граммов Омега-3 ненасыщенных жирных кислот в день, тогда отравиться токсинами нельзя", — сказал Сапего.

https://uz.sputniknews.ru/20210602/v-uzbekistane-otkryli-laboratoriyu-po-izucheniyu-zdorovya-ryb-19053932.html

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