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От чего защищает рыбий жир — ответ врача
От чего защищает рыбий жир — ответ врача
Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты содержатся не только в рыбьем жире. Они есть в шпинате, грецких орехах, фасоли, в льняном и горчичном масле.
2021-12-05T08:00+0500
2021-12-05T11:01+0500
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здоровье
врач
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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Рыбий жир сводит к минимуму уровень жира в крови, немного снижает артериальное давление, незначительно уменьшает частоту сердечных сокращений, способствует свертываемости крови. Кроме этого, Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты из рыбьего жира обладают противовоспалительным действием. Именно по этой причине рыбий жир рекомендуют людям с ревматоидным артритом.Однако, как заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего, рыбий жир нельзя считать средством, заметно укрепляющим иммунитет. Но его противовоспалительный эффект может сыграть свою роль и при инфекционных заболеваниях."Не думаю, что рыбий жир заметно повышает нашу сопротивляемость инфекциям, однако он слегка сдерживает воспаление в легких", — уточнил Сапего.Рыбий жир, который мы употребляем сегодня, как правило, получают из тушек обитателей холодных морей. Их особым способом обрабатывают и выделяют получившийся жир. А тот, что раньше давали детям с ложки, получали из печени жирных рыб.Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты содержатся не только в рыбьем жире. Они есть в шпинате, грецких орехах, фасоли, в льняном и горчичном масле.Еще один источник этих незаменимых для человека веществ — биологически активные добавки к пище. Однако ими злоупотреблять не стоит."Проблема только в том, что состав добавок непредсказуем. Токсины в БАДах контролировать невозможно. Чтобы уберечься, не стоит съедать больше четырех граммов Омега-3 ненасыщенных жирных кислот в день, тогда отравиться токсинами нельзя", — сказал Сапего.
https://uz.sputniknews.ru/20210602/v-uzbekistane-otkryli-laboratoriyu-po-izucheniyu-zdorovya-ryb-19053932.html
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здоровье, врач

От чего защищает рыбий жир — ответ врача

08:00 05.12.2021 (обновлено: 11:01 05.12.2021)
CC0 / Pixabay / Банка с жирорастворимыми витаминами
Банка с жирорастворимыми витаминами - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2021
CC0 / Pixabay /
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Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты содержатся не только в рыбьем жире. Они есть в шпинате, грецких орехах, фасоли, в льняном и горчичном масле.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Рыбий жир сводит к минимуму уровень жира в крови, немного снижает артериальное давление, незначительно уменьшает частоту сердечных сокращений, способствует свертываемости крови. Кроме этого, Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты из рыбьего жира обладают противовоспалительным действием. Именно по этой причине рыбий жир рекомендуют людям с ревматоидным артритом.
Однако, как заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего, рыбий жир нельзя считать средством, заметно укрепляющим иммунитет. Но его противовоспалительный эффект может сыграть свою роль и при инфекционных заболеваниях.
"Не думаю, что рыбий жир заметно повышает нашу сопротивляемость инфекциям, однако он слегка сдерживает воспаление в легких", — уточнил Сапего.
Рыбий жир, который мы употребляем сегодня, как правило, получают из тушек обитателей холодных морей. Их особым способом обрабатывают и выделяют получившийся жир. А тот, что раньше давали детям с ложки, получали из печени жирных рыб.
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Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты содержатся не только в рыбьем жире. Они есть в шпинате, грецких орехах, фасоли, в льняном и горчичном масле.
Еще один источник этих незаменимых для человека веществ — биологически активные добавки к пище. Однако ими злоупотреблять не стоит.
"Проблема только в том, что состав добавок непредсказуем. Токсины в БАДах контролировать невозможно. Чтобы уберечься, не стоит съедать больше четырех граммов Омега-3 ненасыщенных жирных кислот в день, тогда отравиться токсинами нельзя", — сказал Сапего.
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