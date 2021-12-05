Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211205/rossiyskaya-raketa-nositel-soyuz-st-uspeshno-startovala-video-21655658.html
Российская ракета-носитель "Союз-СТ" успешно стартовала: видео
Российская ракета-носитель "Союз-СТ" успешно стартовала: видео
Разгонный блок "Фрегат" доставил на орбиту спутники Galileo FOC M9.
2021-12-05T16:53+0500
2021-12-05T16:58+0500
в мире
ракета
орбита
спутник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/05/21655626_78:0:967:500_1920x0_80_0_0_6b9b44b784999e53f6a5d087da4c55d0.jpg
ТАШКЕНТ. 5 дек – Sputnik. Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает "Роскосмос"."Союз" стартовал 5 декабря в 03.19 по московскому времени. В соответствии с программой полета, через 9 минут разгонный блок "Фрегат" с двумя спутниками "Galileo FOC" успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя.Два новых европейских спутника доставлены на целевую орбиту и уже приняты на управление заказчиком, подчеркивается в сообщении Роскосмоса. Пусковая кампания прошла в штатном режиме.Оператором пусков с гвианского космодрома является европейская компания Arianespace, с российской стороны головным контрактным интегратором в проекте выступает Главкосмос (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), которая обеспечивает взаимодействие российских космических предприятий с Arianespace на всех этапах.В настоящее время "Роскосмос" готовит к запуску туристический пилотируемый космический корабль "Союз МС-20". Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль, 5 декабря была установлена в вертикальном положении на стартовом столе на космодроме "Байконур" и сейчас проходит проверку перед стартом.На борту корабля будут находиться командир Александр Мисуркин (Роскосмос) и участники космического полета — президент корпорации "Start Today" Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано. Их дублеры — космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и Щун Огисо. Запуск космического корабля запланирован на 8 декабря.
https://uz.sputniknews.ru/20211108/kak-vyglyadit-pylnaya-burya-v-uzbekistana-iz-kosmosa-21252899.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/05/21655626_189:0:856:500_1920x0_80_0_0_40b756645410313e09b990bb6db863b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ракета, орбита, спутник

Российская ракета-носитель "Союз-СТ" успешно стартовала: видео

16:53 05.12.2021 (обновлено: 16:58 05.12.2021)
© "Роскосмос"Российская ракета-носитель "Союз-СТ" успешно стартовала: видео
Российская ракета-носитель Союз-СТ успешно стартовала: видео - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2021
© "Роскосмос"
Подписаться на
Разгонный блок "Фрегат" доставил на орбиту спутники Galileo FOC M9.
ТАШКЕНТ. 5 дек – Sputnik. Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает "Роскосмос".
"Союз" стартовал 5 декабря в 03.19 по московскому времени. В соответствии с программой полета, через 9 минут разгонный блок "Фрегат" с двумя спутниками "Galileo FOC" успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя.
Два новых европейских спутника доставлены на целевую орбиту и уже приняты на управление заказчиком, подчеркивается в сообщении Роскосмоса. Пусковая кампания прошла в штатном режиме.
Оператором пусков с гвианского космодрома является европейская компания Arianespace, с российской стороны головным контрактным интегратором в проекте выступает Главкосмос (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), которая обеспечивает взаимодействие российских космических предприятий с Arianespace на всех этапах.
В настоящее время "Роскосмос" готовит к запуску туристический пилотируемый космический корабль "Союз МС-20". Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль, 5 декабря была установлена в вертикальном положении на стартовом столе на космодроме "Байконур" и сейчас проходит проверку перед стартом.
На борту корабля будут находиться командир Александр Мисуркин (Роскосмос) и участники космического полета — президент корпорации "Start Today" Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано. Их дублеры — космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и Щун Огисо. Запуск космического корабля запланирован на 8 декабря.
Пыльная буря, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2021
Общество
Как выглядит пыльная буря в Узбекистане из космоса
8 ноября, 09:08
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:39Саудовская Аравия разрешила въезд привитым "Спутником V"
16:53Российская ракета-носитель "Союз-СТ" успешно стартовала: видео
15:46Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с госвизитом
15:29Узбекистан и Казахстан подписали бизнес-проекты на $5,9 млрд
13:39В Джизакской области залили бетоном десятки деревьев
12:58Отдаст ли Россия Курилы Дании
12:48Германия объясняет, почему не хватило сил победить русских
12:24Путь домой: еще восемь поездов заберут узбекистанцев из России
11:23Между Ташкентом и Кунградом запустят дополнительный поезд
08:00От чего защищает рыбий жир — ответ врача
07:30От кого бегемоты в зоопарке Бельгии заразились коронавирусом
ВчераУченые помогут исправить акцент с помощью искусственного интеллекта
ВчераУченые разработали лекарство от тревожности после COVID-19
ВчераСтатистика: Россия лидирует по количеству предприятий в Узбекистане
ВчераАмериканцы пытаются создать медицинскую ЧК с глобальными полномочиями
ВчераВишал Шарма: студенты из Узбекистана — одни из самых активных в России
ВчераУченые раскрыли свойства омикрон-штамма COVID-19
ВчераВ Узбекистане разработают национальный инвестрейтинг регионов
ВчераВидео: НАТО толкает Зеленского начать войну с Россией
ВчераМирзиёев озвучил ожидания касательно торговли Узбекистана и Казахстана