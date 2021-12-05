https://uz.sputniknews.ru/20211205/rossiyskaya-raketa-nositel-soyuz-st-uspeshno-startovala-video-21655658.html
Российская ракета-носитель "Союз-СТ" успешно стартовала: видео
Российская ракета-носитель "Союз-СТ" успешно стартовала: видео
Разгонный блок "Фрегат" доставил на орбиту спутники Galileo FOC M9.
2021-12-05T16:53+0500
2021-12-05T16:53+0500
2021-12-05T16:58+0500
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ракета
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ТАШКЕНТ. 5 дек – Sputnik. Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает "Роскосмос"."Союз" стартовал 5 декабря в 03.19 по московскому времени. В соответствии с программой полета, через 9 минут разгонный блок "Фрегат" с двумя спутниками "Galileo FOC" успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя.Два новых европейских спутника доставлены на целевую орбиту и уже приняты на управление заказчиком, подчеркивается в сообщении Роскосмоса. Пусковая кампания прошла в штатном режиме.Оператором пусков с гвианского космодрома является европейская компания Arianespace, с российской стороны головным контрактным интегратором в проекте выступает Главкосмос (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), которая обеспечивает взаимодействие российских космических предприятий с Arianespace на всех этапах.В настоящее время "Роскосмос" готовит к запуску туристический пилотируемый космический корабль "Союз МС-20". Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль, 5 декабря была установлена в вертикальном положении на стартовом столе на космодроме "Байконур" и сейчас проходит проверку перед стартом.На борту корабля будут находиться командир Александр Мисуркин (Роскосмос) и участники космического полета — президент корпорации "Start Today" Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано. Их дублеры — космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и Щун Огисо. Запуск космического корабля запланирован на 8 декабря.
https://uz.sputniknews.ru/20211108/kak-vyglyadit-pylnaya-burya-v-uzbekistana-iz-kosmosa-21252899.html
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ракета, орбита, спутник
Российская ракета-носитель "Союз-СТ" успешно стартовала: видео
16:53 05.12.2021 (обновлено: 16:58 05.12.2021)
Разгонный блок "Фрегат" доставил на орбиту спутники Galileo FOC M9.
ТАШКЕНТ. 5 дек – Sputnik. Российская ракета-носитель
"Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает "Роскосмос
".
"Союз" стартовал 5 декабря в 03.19 по московскому времени. В соответствии с программой полета, через 9 минут разгонный блок "Фрегат" с двумя спутниками "Galileo FOC" успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя.
Два новых европейских спутника доставлены на целевую орбиту и уже приняты на управление заказчиком, подчеркивается в сообщении Роскосмоса. Пусковая кампания прошла в штатном режиме.
Оператором пусков с гвианского космодрома является европейская компания Arianespace, с российской стороны головным контрактным интегратором в проекте выступает Главкосмос (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), которая обеспечивает взаимодействие российских космических предприятий с Arianespace на всех этапах.
В настоящее время "Роскосмос" готовит к запуску туристический пилотируемый космический корабль "Союз МС-20". Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль, 5 декабря была установлена в вертикальном положении на стартовом столе на космодроме "Байконур" и сейчас проходит проверку перед стартом.
На борту корабля будут находиться командир Александр Мисуркин (Роскосмос) и участники космического полета — президент корпорации "Start Today" Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано. Их дублеры — космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и Щун Огисо. Запуск космического корабля запланирован на 8 декабря.