https://uz.sputniknews.ru/20211108/kak-vyglyadit-pylnaya-burya-v-uzbekistana-iz-kosmosa-21252899.html

Как выглядит пыльная буря в Узбекистане из космоса

Как выглядит пыльная буря в Узбекистане из космоса

На снимке со спутника видно, что Центральная Азия сейчас буквально поглощена стихией.

2021-11-08T09:08+0500

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общество

узбекистан

космос

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Синоптики опубликовали спутниковое фото пыльной мглы, окутавшей Узбекистан и другие страны Центральной Азии.Пыльная мгла накрыла Ташкентскую, Сырдарьинскую, частично Джизакскую и Ферганскую области Узбекистана.Пыльно-песчаные бури также были зафиксированы в южных областях Казахстана и ряде регионов Таджикистана.Стихия бушует уже несколько дней. По мнению синоптиков, ее вызвал сильный ветер и иссушенный верхним слоем почвы.В Узгидромете сообщили, что сейчас уровень загрязнения воздуха превышает норму в 3,3 раза. В первые дни показатель зашкаливал: концентрация пыли и песка в воздухе превышала норму в 30 раз.Видимость на дорогах в ряде областей снизилась до 500-1000 метров, а в Ташкенте вовсе до 200 метров.Ситуацию усугубляет штиль и интенсивное движение транспорта на дорогах.Синоптики отметили, что за последние 150 лет подобная природная стихия наблюдается в Узбекистане впервые.В Минздраве между тем озвучили несколько рекомендаций, которые помогут пережить бурю и сохранить здоровье.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уже высказался, из-за чего возникла стихия.

https://uz.sputniknews.ru/20211105/skolko-esche-jitelyam-uzbekistana-pridetsya-dyshat-pylyu-21236973.html

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