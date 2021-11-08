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https://uz.sputniknews.ru/20211108/kak-vyglyadit-pylnaya-burya-v-uzbekistana-iz-kosmosa-21252899.html
Как выглядит пыльная буря в Узбекистане из космоса
Как выглядит пыльная буря в Узбекистане из космоса
На снимке со спутника видно, что Центральная Азия сейчас буквально поглощена стихией.
2021-11-08T09:08+0500
2021-11-08T09:14+0500
общество
узбекистан
космос
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Синоптики опубликовали спутниковое фото пыльной мглы, окутавшей Узбекистан и другие страны Центральной Азии.Пыльная мгла накрыла Ташкентскую, Сырдарьинскую, частично Джизакскую и Ферганскую области Узбекистана.Пыльно-песчаные бури также были зафиксированы в южных областях Казахстана и ряде регионов Таджикистана.Стихия бушует уже несколько дней. По мнению синоптиков, ее вызвал сильный ветер и иссушенный верхним слоем почвы.В Узгидромете сообщили, что сейчас уровень загрязнения воздуха превышает норму в 3,3 раза. В первые дни показатель зашкаливал: концентрация пыли и песка в воздухе превышала норму в 30 раз.Видимость на дорогах в ряде областей снизилась до 500-1000 метров, а в Ташкенте вовсе до 200 метров.Ситуацию усугубляет штиль и интенсивное движение транспорта на дорогах.Синоптики отметили, что за последние 150 лет подобная природная стихия наблюдается в Узбекистане впервые.В Минздраве между тем озвучили несколько рекомендаций, которые помогут пережить бурю и сохранить здоровье.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уже высказался, из-за чего возникла стихия.
https://uz.sputniknews.ru/20211105/skolko-esche-jitelyam-uzbekistana-pridetsya-dyshat-pylyu-21236973.html
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узбекистан, космос

Как выглядит пыльная буря в Узбекистане из космоса

09:08 08.11.2021 (обновлено: 09:14 08.11.2021)
© AFP / HOПыльная буря, иллюстративное фото
Пыльная буря, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2021
© AFP / HO
На снимке со спутника видно, что регион сейчас буквально поглощен стихией.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Синоптики опубликовали спутниковое фото пыльной мглы, окутавшей Узбекистан и другие страны Центральной Азии.
© УзгидрометПыльная буря в Узбекистане, снимок со спутника
Пыльная буря в Узбекистане, снимок со спутника - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2021
Пыльная буря в Узбекистане, снимок со спутника
© Узгидромет
Пыльная мгла накрыла Ташкентскую, Сырдарьинскую, частично Джизакскую и Ферганскую области Узбекистана.
Пыльно-песчаные бури также были зафиксированы в южных областях Казахстана и ряде регионов Таджикистана.
Стихия бушует уже несколько дней. По мнению синоптиков, ее вызвал сильный ветер и иссушенный верхним слоем почвы.
В Узгидромете сообщили, что сейчас уровень загрязнения воздуха превышает норму в 3,3 раза. В первые дни показатель зашкаливал: концентрация пыли и песка в воздухе превышала норму в 30 раз.
Видимость на дорогах в ряде областей снизилась до 500-1000 метров, а в Ташкенте вовсе до 200 метров.
Ситуацию усугубляет штиль и интенсивное движение транспорта на дорогах.
Синоптики отметили, что за последние 150 лет подобная природная стихия наблюдается в Узбекистане впервые.
В Минздраве между тем озвучили несколько рекомендаций, которые помогут пережить бурю и сохранить здоровье.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уже высказался, из-за чего возникла стихия.
Пыльная буря, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2021
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