https://uz.sputniknews.ru/20211205/saudovskaya-araviya-razreshila-vezd-privitym-sputnikom-v-21656278.html

Саудовская Аравия разрешила въезд привитым "Спутником V"

Саудовская Аравия разрешила въезд привитым "Спутником V"

По прибытии в страну иностранцы привитые российской вакциной, должны будут пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест.

2021-12-05T17:39+0500

2021-12-05T17:39+0500

2021-12-05T17:39+0500

в мире

саудовская аравия

вакцина "спутник v"

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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Власти Саудовской Аравии одобрили въезд в 1 января 2022 года на территорию королевства граждан, привитых российской вакциной "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Королевство стало одной из более 100 стран, признавших российскую вакцину против COVID-19. Такое решение даст возможность многим гражданам России и стран СНГ совершать паломничество к исламским святыням в городах Мекка и Медина.По прибытии в страну, граждане, привитые "Спутником V" обязаны пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест на коронавирус.В настоящее время граждане, привитые российским препаратом, могут посещать 31 страну без каких-либо ограничений. Еще 71 страна требуют получения отрицательного ПЦР-анализа на коронавирус.Лишь 15 стран мира не признают российскую вакцину, и только 5 стран разрешают въезд на свою территорию людям, привитым препаратами, входящими в список ВОЗ. Ожидается, что российский "Спутник" будет включен в этот список уже в этом году.

https://uz.sputniknews.ru/20211202/sputnik-layt-ispolzuyut-v-kachestve-busternoy-vaktsiny-protiv-covid-21614272.html

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саудовская аравия, вакцина "спутник v"