https://uz.sputniknews.ru/20211202/sputnik-layt-ispolzuyut-v-kachestve-busternoy-vaktsiny-protiv-covid-21614272.html
"Спутник Лайт" используют в Узбекистане в качестве бустерной вакцины
"Спутник Лайт" используют в Узбекистане в качестве бустерной вакцины
В Ташкентской области люди в возрасте 65 лет и старше были вакцинированы бустерной дозой вакцины "Спутник Лайт".
2021-12-02T12:23+0500
2021-12-02T12:23+0500
2021-12-02T12:23+0500
общество
узбекистан
коронавирус covid-19
вакцина "спутник лайт"
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ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Вакцина "Спутник Лайт" используется в Узбекистане в качестве бустерной дозы для прививок населения против коронавируса, говорится в Telegram-канале санитарно-эпидемиологической службы республики.Использовать этот препарат в Узбекистане начали в конце ноября COVID-19, в медучреждения Ташкента была передана пилотная партия вакцины. По словам главы СЭС Баходыра Юсупалиева, власти страны считают "Спутник Лайт" удобной и полезной прививкой от COVID-19 и намерены ее использовать в республике."В Узбекистане проводится добровольная вакцинация против коронавируса бустерной дозой. В Ташкентской области люди в возрасте 65 лет и старше были вакцинированы бустерной дозой вакцины "Спутник Лайт", - говорится в сообщении СЭС.И сегодня же директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что "Спутником Лайт" и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно. По его словам, вреда для организма от этого не будет.С 1 апреля в Узбекистане стартовала прививочная кампания. С 19 июля введена обязательная вакцинация для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. А в начале августа в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться.
https://uz.sputniknews.ru/20211125/sputnik-m-chto-vajno-znat-o-vaktsine-dlya---malenkix-21518643.html
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узбекистан, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"
"Спутник Лайт" используют в Узбекистане в качестве бустерной вакцины
В Ташкентской области люди в возрасте 65 лет и старше были вакцинированы бустерной дозой вакцины "Спутник Лайт".
ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik.
Вакцина "Спутник Лайт" используется в Узбекистане в качестве бустерной дозы для прививок населения против коронавируса, говорится в Telegram-канале
санитарно-эпидемиологической службы республики.
Использовать этот препарат в Узбекистане начали
в конце ноября COVID-19, в медучреждения Ташкента была передана пилотная партия вакцины. По словам главы СЭС Баходыра Юсупалиева, власти страны считают "Спутник Лайт" удобной и полезной прививкой от COVID-19 и намерены ее использовать в республике.
"В Узбекистане проводится добровольная вакцинация против коронавируса бустерной дозой. В Ташкентской области люди в возрасте 65 лет и старше были вакцинированы бустерной дозой вакцины "Спутник Лайт", - говорится в сообщении СЭС.
И сегодня же директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости
, что "Спутником Лайт" и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно. По его словам, вреда для организма от этого не будет.
С 1 апреля в Узбекистане стартовала прививочная кампания. С 19 июля введена обязательная вакцинация для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.
А в начале августа в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться.