https://uz.sputniknews.ru/20211202/sputnik-layt-ispolzuyut-v-kachestve-busternoy-vaktsiny-protiv-covid-21614272.html

"Спутник Лайт" используют в Узбекистане в качестве бустерной вакцины

"Спутник Лайт" используют в Узбекистане в качестве бустерной вакцины

В Ташкентской области люди в возрасте 65 лет и старше были вакцинированы бустерной дозой вакцины "Спутник Лайт".

2021-12-02T12:23+0500

2021-12-02T12:23+0500

2021-12-02T12:23+0500

общество

узбекистан

коронавирус covid-19

вакцина "спутник лайт"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1e/19482221_0:43:3489:2006_1920x0_80_0_0_9c748f690d12cea5f061344a3741e84d.jpg

ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Вакцина "Спутник Лайт" используется в Узбекистане в качестве бустерной дозы для прививок населения против коронавируса, говорится в Telegram-канале санитарно-эпидемиологической службы республики.Использовать этот препарат в Узбекистане начали в конце ноября COVID-19, в медучреждения Ташкента была передана пилотная партия вакцины. По словам главы СЭС Баходыра Юсупалиева, власти страны считают "Спутник Лайт" удобной и полезной прививкой от COVID-19 и намерены ее использовать в республике."В Узбекистане проводится добровольная вакцинация против коронавируса бустерной дозой. В Ташкентской области люди в возрасте 65 лет и старше были вакцинированы бустерной дозой вакцины "Спутник Лайт", - говорится в сообщении СЭС.И сегодня же директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что "Спутником Лайт" и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно. По его словам, вреда для организма от этого не будет.С 1 апреля в Узбекистане стартовала прививочная кампания. С 19 июля введена обязательная вакцинация для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. А в начале августа в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться.

https://uz.sputniknews.ru/20211125/sputnik-m-chto-vajno-znat-o-vaktsine-dlya---malenkix-21518643.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"