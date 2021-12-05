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Украинский военный вертолет залетел на территорию Беларуси - видео
Украинский военный вертолет залетел на территорию Беларуси - видео
Нарушение границы Беларуси украинским Ми-8 попало на видео, власти Украины отрицают вторжение
2021-12-05T20:54+0500
2021-12-05T20:54+0500
в мире
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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Государственный пограничный комитет Беларуси опубликовал видео, на которых украинский военный вертолет Ми-8 пролетает через воздушное пространство республики, сообщает РИА Новости.Инцидент произошел 4 декабря около полудня. На видеозаписи четко видно, как военный вертолет пролетает над пунктами пропуска в районе КПП "Новая Рудня" Мозырского погранотряда.Как отметили в Минске, в настоящее время Украина проводит военные учения в районе государственной границы.Между тем, пресс-секретарь украинской погранслужбы Андрей Демченко опроверг факт нарушения границы.Позднее на сайте украинской Госпогранслужбы страны появилось следующее заявление:Белорусские пограничники обещали в дальнейшем жестко реагировать на нарушения границ.После инцидента Минобороны Беларуси вызвало украинского военного атташе и передало ему ноту протеста в связи с уклонением Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности. В Минске расценили действия соседей как угрозу безопасности на южном направлении.
https://uz.sputniknews.ru/20211202/bolshoe-intervyu-aleksandra-lukashenko-dmitriyu-kiselevu-21626780.html
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вертолет, беларусь, украина, граница

Украинский военный вертолет залетел на территорию Беларуси - видео

20:54 05.12.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Нарушение границы Беларуси украинским Ми-8 попало на видео, власти Украины отрицают вторжение
ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Государственный пограничный комитет Беларуси опубликовал видео, на которых украинский военный вертолет Ми-8 пролетает через воздушное пространство республики, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел 4 декабря около полудня. На видеозаписи четко видно, как военный вертолет пролетает над пунктами пропуска в районе КПП "Новая Рудня" Мозырского погранотряда.
"По данным Госпогранкомитета, украинский Ми-8 летел на высоте около ста метров и углубился на территорию Белоруссии до километра", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минске, в настоящее время Украина проводит военные учения в районе государственной границы.
Между тем, пресс-секретарь украинской погранслужбы Андрей Демченко опроверг факт нарушения границы.
"Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь неправдива. Такую ситуацию не фиксировали", — цитирует слова пресс-секретаря агентство УНН.
Позднее на сайте украинской Госпогранслужбы страны появилось следующее заявление:
"Государственная пограничная служба Украины неоднократно отмечала, что в рамках усиления границы и проведения пограничной операции "Полесье" для мониторинга границы будет активно использоваться как авиация, так и беспилотные летательные комплексы. Авиация использовалась и сегодня. В ходе полетов и выполнения задач экипажами воздушных судов нарушений не было, в том числе не допущено нарушение воздушного пространства сопредельной страны", — говорится в заявлении.
Белорусские пограничники обещали в дальнейшем жестко реагировать на нарушения границ.

"При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко", — заявил представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.

После инцидента Минобороны Беларуси вызвало украинского военного атташе и передало ему ноту протеста в связи с уклонением Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности. В Минске расценили действия соседей как угрозу безопасности на южном направлении.
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