https://uz.sputniknews.ru/20211205/ukrainskiy-voennyy-vertolet-zaletel-na-territoriyu-belarusi---video-21657745.html

Украинский военный вертолет залетел на территорию Беларуси - видео

Украинский военный вертолет залетел на территорию Беларуси - видео

Нарушение границы Беларуси украинским Ми-8 попало на видео, власти Украины отрицают вторжение

2021-12-05T20:54+0500

2021-12-05T20:54+0500

2021-12-05T20:54+0500

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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Государственный пограничный комитет Беларуси опубликовал видео, на которых украинский военный вертолет Ми-8 пролетает через воздушное пространство республики, сообщает РИА Новости.Инцидент произошел 4 декабря около полудня. На видеозаписи четко видно, как военный вертолет пролетает над пунктами пропуска в районе КПП "Новая Рудня" Мозырского погранотряда.Как отметили в Минске, в настоящее время Украина проводит военные учения в районе государственной границы.Между тем, пресс-секретарь украинской погранслужбы Андрей Демченко опроверг факт нарушения границы.Позднее на сайте украинской Госпогранслужбы страны появилось следующее заявление:Белорусские пограничники обещали в дальнейшем жестко реагировать на нарушения границ.После инцидента Минобороны Беларуси вызвало украинского военного атташе и передало ему ноту протеста в связи с уклонением Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности. В Минске расценили действия соседей как угрозу безопасности на южном направлении.

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