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В Джизакской области залили бетоном десятки деревьев
В Джизакской области залили бетоном десятки деревьев
В городе Гагарине из бетонного плена освободили 75 деревьев
2021-12-05T13:39+0500
2021-12-05T13:39+0500
общество
джизакская область
деревья
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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Сотрудники Управления по экологии и охране окружающей среды с утра вышли на незапланированный субботник: они освобождали из бетонного плена десятки деревьев в городе Гагарине Джизакской области.Как выяснилось, одна из компаний по благоустройству залили бетоном тротуар на улице Дружбы народов вместе с зелеными насаждениями. Всего пострадало 75 деревьев, среди которых можжевельник, ясени, тутовые и вишневые деревья, сосны и акации, сообщает Госкомитет по экологии и охране окружающей среды в своем Telegram-канале.На нарушение обратили внимание местные жители. После того, как фотографии замурованных деревьев распространились в соцсетях, Управление экологии взяло дело под свой контроль.Пострадавшие молодые деревья вырезали из бетона и пересадили на полосу открытого грунта, а вокруг многолетних насаждений срезали бетон и размягчили почву.На компанию, допустившую нарушение, наложен штраф.
https://uz.sputniknews.ru/20211201/eksperty-otsenili-skolko-lesa-sgorelo-v-karakalpakstane-iz-za-pojara-21593114.html
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джизакская область, деревья

В Джизакской области залили бетоном десятки деревьев

13:39 05.12.2021
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды УзбекистанаВ Джизакской области из бетонного плена освободили десятки деревьев
В Джизакской области из бетонного плена освободили десятки деревьев - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2021
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана
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В городе Гагарине из бетонного плена освободили 75 деревьев
ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Сотрудники Управления по экологии и охране окружающей среды с утра вышли на незапланированный субботник: они освобождали из бетонного плена десятки деревьев в городе Гагарине Джизакской области.
Как выяснилось, одна из компаний по благоустройству залили бетоном тротуар на улице Дружбы народов вместе с зелеными насаждениями. Всего пострадало 75 деревьев, среди которых можжевельник, ясени, тутовые и вишневые деревья, сосны и акации, сообщает Госкомитет по экологии и охране окружающей среды в своем Telegram-канале.
На нарушение обратили внимание местные жители. После того, как фотографии замурованных деревьев распространились в соцсетях, Управление экологии взяло дело под свой контроль.
Пострадавшие молодые деревья вырезали из бетона и пересадили на полосу открытого грунта, а вокруг многолетних насаждений срезали бетон и размягчили почву.
На компанию, допустившую нарушение, наложен штраф.
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