https://uz.sputniknews.ru/20211205/v-djizakskoy-oblasti-zalili-betonom-desyatki-derevev-21654242.html

В Джизакской области залили бетоном десятки деревьев

В Джизакской области залили бетоном десятки деревьев

В городе Гагарине из бетонного плена освободили 75 деревьев

2021-12-05T13:39+0500

2021-12-05T13:39+0500

2021-12-05T13:39+0500

общество

джизакская область

деревья

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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Сотрудники Управления по экологии и охране окружающей среды с утра вышли на незапланированный субботник: они освобождали из бетонного плена десятки деревьев в городе Гагарине Джизакской области.Как выяснилось, одна из компаний по благоустройству залили бетоном тротуар на улице Дружбы народов вместе с зелеными насаждениями. Всего пострадало 75 деревьев, среди которых можжевельник, ясени, тутовые и вишневые деревья, сосны и акации, сообщает Госкомитет по экологии и охране окружающей среды в своем Telegram-канале.На нарушение обратили внимание местные жители. После того, как фотографии замурованных деревьев распространились в соцсетях, Управление экологии взяло дело под свой контроль.Пострадавшие молодые деревья вырезали из бетона и пересадили на полосу открытого грунта, а вокруг многолетних насаждений срезали бетон и размягчили почву.На компанию, допустившую нарушение, наложен штраф.

https://uz.sputniknews.ru/20211201/eksperty-otsenili-skolko-lesa-sgorelo-v-karakalpakstane-iz-za-pojara-21593114.html

джизакская область

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джизакская область, деревья